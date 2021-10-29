Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", занимающаяся добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа, - это крупнейшая украинское предприятие.
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" - госпредприятие по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа, это крупнейшая украинская компания. Владеет пятью газоперерабатывающими заводами. В 2014 году "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" одновременно подали друг к другу встречные иски в Стокгольмский арбитраж по условиям контракта, заключенного между двумя странами в 2009 году в присутствии тогдашних премьеров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. В начале июня 2017 года Стокгольмский арбитраж встал на сторону "Нафтогаза", отклонив, в частности, требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати".
"Нафтогаз" Украины хочет участвовать в процессе сертификации Северного потока-2. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил в интервью DW, почему это возможно. Топ-менеджер по-прежнему уверен, что у Киева еще есть шанс помешать планам "Газпрома" запустить уже достроенный "Северный поток-2".
Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?
Елена Зеркаль, советник председателя правления "Нафтогаза" по международным вопросам, скептически оценивает шансы "Северного потока-2" на успех. Она также уверена, что ГТС Украины защищает ее от прямой военной агрессии.