Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", занимающаяся добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа, - это крупнейшая украинское предприятие.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" - госпредприятие по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа, это крупнейшая украинская компания. Владеет пятью газоперерабатывающими заводами. В 2014 году "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" одновременно подали друг к другу встречные иски в Стокгольмский арбитраж по условиям контракта, заключенного между двумя странами в 2009 году в присутствии тогдашних премьеров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. В начале июня 2017 года Стокгольмский арбитраж встал на сторону "Нафтогаза", отклонив, в частности, требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати".