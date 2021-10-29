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"Нафтогаз Украины"

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", занимающаяся добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа, - это крупнейшая украинское предприятие.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" - госпредприятие по добыче, транспортировке и переработке нефти и природного газа, это крупнейшая украинская компания. Владеет пятью газоперерабатывающими заводами. В 2014 году "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" одновременно подали друг к другу встречные иски в Стокгольмский арбитраж по условиям контракта, заключенного между двумя странами в 2009 году в присутствии тогдашних премьеров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. В начале июня 2017 года Стокгольмский арбитраж встал на сторону "Нафтогаза", отклонив, в частности, требование "Газпрома" о применении принципа "бери или плати".

Роль Украины в сертификации "Северного потока - 2" - интервью с главой "Нафтогаза" Юрием Витренко 29.10.2021

"Нафтогаз" Украины хочет участвовать в процессе сертификации Северного потока-2. Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил в интервью DW, почему это возможно. Топ-менеджер по-прежнему уверен, что у Киева еще есть шанс помешать планам "Газпрома" запустить уже достроенный "Северный поток-2".
26.2.2020, Chelyabinsk, Russland, The logo of the Nord Stream 2 gas pipeline project is seen on a pipe at the Chelyabinsk pipe rolling plant in Chelyabinsk, Russia, February 26, 2020. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Украина и сертификация "Северного потока - 2": участие возможно? 25.10.2021

"Нафтогаз" и оператор ГТС Украины подали заявки на участие в сертификации "Северного потока-2" в качестве третьей стороны. В Германии их изучают. Что следует знать об этой процедуре, - у DW.

Ковидная катастрофа в России: Москва готовится к локдауну. DW Новости 21.10.2021

Московские власти решили ввести в столице временный локдаун. С 28 октября по 7 ноября "должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за рядом исключений. Как реагируют в российской столице на предстоящие ограничения?
Baustelle der Pipeline Nord Stream 2. Ort: Lubmin, Mecklenburg Vorpommern DAtum: 28.10.2019 Copyright: Vladimir Esipov/DW 1068 -Jens Müller, Pressesprecher NordStream 2 1064 - Steffen Ebert,Pressesprecher NordStream2

"Нафтогаз Украины" хочет участвовать в сертификации "Северного потока - 2" 18.10.2021

Подав заявку на участие в процессе сертификации "Северного потока - 2", "Нафтогаз Украины" хочет повлиять на судьбу проекта, запуск которого, как считают в Киеве, несет для Украины большие риски.
(FILES) This file photo taken on September 7, 2020 shows a road sign directing traffic towards the Nord Stream 2 gas line landfall facility entrance in Lubmin, north eastern Germany. - Poland's anti-monopoly watchdog on Wednesday, October 7, 2020 said it was demanding Russian gas giant Gazprom pay a 6.45 billion euro ($7.58 billion) fine over the Nord Stream 2 pipeline linking Russia to Germany. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

Глава "Нафтогаза" призвал ввести санкции против "Газпрома" 01.10.2021

Прекратив транзит газа в Венгрию через Украину, "Газпром" использует газ как оружие, уверен Юрий Витренко. Он настаивает на санкциях против 100-процентной "дочки" монополиста - оператора "Северного потока - 2".
Ñhief commercial officer of Naftogaz Group Yuriy Vitrenko holds briefing in Kyiv, capital of Ukraine, March 5, 2018. Ukrinform. Naftogaz CCO Vitrenko briefs press in Kyiv PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xPavlo_Bagmutx

Глава "Нафтогаза" Витренко призвал США остановить "Северный поток - 2" 01.09.2021

Юрий Витренко вновь назвал сооружение СП-2 ошибкой и призвал США восстановить санкции против этого газопровода. Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что речь идет о национальной безопасности Украины.

***Archivbild*** 3312278 03/01/2018 A sign on the Naftogaz oil and gas company's office in Kiev Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

"Нафтогаз Украины" и немецкий RWE подписали меморандум о водородных проектах 22.08.2021

Компании проанализируют возможности сотрудничества по созданию полной цепи стоимости "зеленого" водорода. Рабочие группы двух компаний начнут совместную работу в течение следующего месяца.
THESSALONIKI, GREECE - MAY 17: US Bureau of Energy Resources Special Envoy Amos Hochstein delivers a speech during opening ceremony of Trans Adriatic Pipeline (TAP) in Thessaloniki, Greece on May 17, 2016. Ayhan Mehmet / Anadolu Agency

Советник госсекретаря США по энергобезопасности займется "Северным потоком - 2" 11.08.2021

Американский экс-дипломат и бывший независимый директор "Нафтогаза" Амос Хохштейн должен снизить потенциальные риски от завершения строительства газопровода, заявил Энтони Блинкен.
The offices of the German division of the Russian gas company Gazprom are seen in Berlin on 13 February, 2017. (Photo by Jaap Arriens/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Газпром": Не предлагали Украине покупать российский газ 24.07.2021

В "Газпроме" отреагировали на слова главы правления "Нафтогаза Украины", прокомментировавшего условия транзита газа из России.
Ñhief commercial officer of Naftogaz Group Yuriy Vitrenko holds briefing in Kyiv, capital of Ukraine, March 5, 2018. Ukrinform. Naftogaz CCO Vitrenko briefs press in Kyiv PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: xPavlo_Bagmutx

Киев будет настаивать на санкциях против "Северного потока - 2" 23.07.2021

Пока Кремль не перестанет использовать газ в качестве геополитического оружия, санкции США против "Северного потока - 2" должны сохраняться, заявил глава "Нафтогаза Украины".

Сделка США и Германии по "Северному потоку-2": что говорят Киев и Москва (22.07.2021) 22.07.2021

Украина недовольна решением отказаться от попыток остановить запуск "Северного потока - 2". В России американо-германское соглашение оценивают по-разному.
***Archivbild*** 3312278 03/01/2018 A sign on the Naftogaz oil and gas company's office in Kiev Stringer/Sputnik Foto: Stringer/Sputnik/dpa |

В балтийских странах и Украине считают сделку Германии и США по СП-2 ошибочной 22.07.2021

Комментируя договор Берлина и Вашингтона по устранению разногласий вокруг "Северного потока - 2", "Нафтогаз Украины" заявил об угрозе безопасности со стороны РФ, которую не устранить компенсациями.
Der Bundestag mit Bundesadler in der 218. Sitzung des Deutschen Bundestages im Reichstagsgebäude. (Symbolbild, Themenbild) 25.03.2021

В партии Меркель и оппозиции критикуют сделку Германии и США по СП-2 22.07.2021

Заключая договор с США по "Северному потоку - 2", правительство Германии действовало не солидарно и эгоистично по отношению к другим странам ЕС, считает член либеральной фракции бундестага Рената Альт.
Ukraine - Vorsitzender des Ausschusses von NAK «Naftogas Ukraine» Andrew Kobolev

Отсутствие лояльности и игры олигархов: "Нафтогаз Украины" на распутье 29.04.2021

Правительство Украины уволило председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева - его работу признали неудовлетворительной. Эксперты видят в решении политику и закулисные игры олигархов.

Елена Зеркаль о добыче газа в Черном море и НАТО, конфликте с Россией и "Северном потоке-2" 23.02.2021

Елена Зеркаль, советник председателя правления "Нафтогаза" по международным вопросам, скептически оценивает шансы "Северного потока-2" на успех. Она также уверена, что ГТС Украины защищает ее от прямой военной агрессии.
Olena Serkal (Zerkal), ukrainische Diplomatin, ehemalige stellv. Außenministerin.

Экс-замминистра МИД Украины: "Я не верю в санкции ЕС против "Северного потока - 2" 20.02.2021

В интервью DW Елена Зеркаль пояснила свой скепсис относительно санкций ЕС против российского газопровода и рассказала, как "Нафтогаз" собирается отсудить у РФ 8 млрд долларов.
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