 НАТО обеспокоена ″дестабилизирующим поведением″ России | Новости из Германии о Европе | DW | 19.03.2020

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Европа

НАТО обеспокоена "дестабилизирующим поведением" России

По словам генсека альянса Столтенберга, действия России в Украине и гибридные тактики негативно влияют на международную безопасность. Он заверил, что пандемия коронавируса не подрывает боеспособности войск альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

НАТО обеспокоена "дестабилизирующим поведением" России, но привержена сочетанию сдерживания и диалога в отношениях с Москвой. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на презентации ежегодного отчета в четверг, 19 марта, в Брюсселе . "Сохраняя приверженность двухвекторной политике, НАТО обеспокоена склонностью России к дестабилизирующему поведению в Евроатлантическом регионе и за его пределами", - сказал он.

По словам Столтенберга, "агрессивные действия России в Украине, в том числе, дестабилизирующее поведение в военной сфере и использование гибридных тактик" негативно сказываются на международной безопасности. Тем не менее, Североатлантический альянс "продолжает использовать Совет НАТО - Россия в качестве платформы для диалога, на которой обсуждаются вопросы международной безопасности, работая при этом над повышением уровня прозрачности и предсказуемости", - указал он.

Борьба с гибридными угрозами - приоритет для НАТО

Йенс Столтенберг отметил, что одним из приоритетов альянса является противодействие гибридным угрозам в отношении стран-союзниц по НАТО. "Союзники готовы защищать друг друга от гибридных атак в рамках коллективной обороны, признавая при этом, что основная ответственность за ответные действия на гибридные атаки лежит на стране, подвергшейся нападению", - сказал он.

Генсек добавил, что НАТО продолжает разрабатывать стратегии по борьбе с гибридными угрозами "путем повышения устойчивости, улучшения разведывательных данных и раннего предупреждения, усиления киберзащиты и работы с партнерами и другими международными организациями".

Столтенберг особо подчеркнул, что нынешняя пандемия коронавируса не подорвала боеспособности многонациональных сил НАТО, дислоцированных в Латвии, Литве, Польше и Эстонии. По его словам, военные НАТО выполняют указания по сдерживанию распространения вируса в их рядах, следуя предписаниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    Автор: Михаил Бушуев


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