"Народная инаугурация" и коронованные белорусы. 50-й день протестов в Беларуси

"Народная инаугурация настоящего президента" - так назывался седьмой по счету воскресный марш в Беларуси, где акции протеста не прекращаются уже на протяжении 50 дней после президентских выборов. Так как в прошедшую среду, 23 сентября, Александр Лукашенко тайно и неожиданно провел процедуру вступления в должность главы государства, белорусы, не согласные с официальными результатами выборов, в воскресенье вышли на улицы, чтобы отметить инаугурацию настоящего, по их мнению, президента - Светланы Тихановской. Как прошел очередной воскресный марш в Минске - в репортаже DW.

Ни задержания, ни сильный ветер марш не остановили

Протестовать против инаугурации Александра Лукашенко белорусы стали сразу же, 23 сентября. Тогда стихийный протест, на который в Минске вышло несколько десятков тысяч человек, разогнали довольно жестко - водометами, перцовый газом и избиениями. Поэтому никто, кажется, и не сомневался, что такая же участь постигнет и воскресный марш, приуроченный к "народной инаугурации" Светланы Тихановской.

Власти, как обычно, попытались помешать людям собраться в центре города - оцепили главные площади и свезли военную технику. Задержания начались еще до старта акции протеста, когда люди собирались небольшими группами, еще даже без флагов, плакатов и лозунгов. К таким группам подъезжали микроавтобусы с ОМОНом и точечно задерживали людей, в основном мужчин. Некоторые задержания были особенно жесткими - под женские крики "Позор" и "Фашисты" четыре бойца ОМОНа за руки и ноги несли одного демонстранта и буквально закинули его в микроавтобус.

Впрочем, действия силовиков белорусов не испугали и не остановили - уже спустя 10 минут после задержаний, в руках у людей неожиданно появились бело-красно-белые флаги и плакаты, а небольшие группы слились в многотысячную протестную колонну. На желание белорусов протестовать не повлиял и сильный ветер с дождем.

Белорусы самокороновались

Креатив белорусского политплаката

Митинговать начали возле Стелы "Минск - город герой" - там уже не первый раз стартуют воскресные протестные марши. Так как сегодняшний марш был праздником в честь "народной инаугурации" Светланы Тихановской, большинство плакатов было посвящено именно этому. На своих креативно оформленных транспарантах люди нарисовали удостоверение президента для Светланы Тихановской, писали "Света, спасибо за лето", "Воин Света" и "Света в конце туннеля".

Довольно забавно протестующие отреагировали на тот факт, что Александр Лукашенко вступил в должность президента 23 сентября фактически в тайне от народа - об инаугурации было объявлено уже постфактум. Некоторые белорусы тоже надели на головы самодельные короны и объявили себя "королями" и "президентами".

Протестующие выразили свое отношение к инаугурации Лукашенко

"Я самокороновалась, сегодня мой праздник, я сама себе назначила инаугурацию. Если кому-то одному можно, то почему мне нельзя?", - говорит Любовь с бумажной короной на голове. Минчанин Александр тоже пришел на марш, чтобы объявить всем о своей коронации: "Я пришел сюда показать, что я стал недавно королем. Тайно, конечно, у меня небольшое государство - пару курочек и кошка. Они все были согласны, чтобы я стал королем", - шутит демонстрант.

"Света - президент!"

Когда демонстранты собираются в многотысячную толпу, разогнать ее, вероятно, для силовиков довольно трудно, поэтому они пытаются воздействовать на людей другими способами. Сначала власти через громкоговоритель объявили, что акция не санкционирована и просили людей разойтись, а затем включили недавно записанную и презентованную на провластном митинге песню: "Любимую не отдают". Правда, белорусы начали в ответ под нее танцевать.

За танцами и шутками белорусы не забывали и главную цель этого марша. "Мы пришли высказать свое недовольство по поводу сложившейся ситуации. Неуважение к выбору людей, насилие и геноцид своего народа. Хотим просто сказать: "До свидания" одному человеку", - говорит Оксана с бело-красно-белыми флагом в руках.

Подождав, когда с Стеле подойдут еще больше протестующие, демонстранты сформировали огромную колонну и отправились с шествием по городу. Во время шествия протестующие как обычно кричали белорусские протестные лозунги, "Жыве Беларусь", "Уходи", "Трибунал", "Пошел вон, ты и твой ОМОН". Кроме того, на сегодняшнем марше этим кричалкам добавился лозунг "Света - президент".

Самый длинный марш

Марш продолжался до наступления темноты

Особенностью этого воскресного марша был новый и довольно длинный маршрут - люди прошлись фактически из одного конца города в другой: от Стелы "Минск - город герой" до спального района "Уручье", где помимо прочего находится служебное жилье сотрудников ОМОНа. Кроме того, довольно необычно для протестного марша на пути шествия колонну нигде не остановил кордон силовиков, даже когда протестующие вышли на главную улицу Минска, проспект Независимости.

Когда демонстранты подходили к Уручью, в городе уже стемнело, и некоторые люди, вероятно, из-за усталости (маршрут марша составил около 15 км - Ред.) и усиливающегося дождя начали расходится под крики "Каждый день" и "Молодцы". Этим воспользовался минский ОМОН - в итоге воскресный инаугурационный марш и начался, и закончился задержаниями. По предварительным данным, на акции протеста было задержано около 200 человек.

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