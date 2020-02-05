Наводнения в Германии: затопленные виноградники и другие фотографии

Немецкие ландшафты и достопримечательности - 2019

Две дюжины фотографий немецких ландшафтов и достопримечательностей из более чем четырех сотен снимков, опубликованных нами в рубрике "Кадр за кадром" в 2019 году. (23.12.2019)