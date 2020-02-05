Кадр за кадром
Наводнения в Германии: затопленные виноградники и другие фотографии
В начале февраля Рейн и некоторые впадающего в него немецкие реки вышли из берегов. Вот так это сейчас выглядит.
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Виноградники в Пюндерихе на Мозеле
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Набережная Мозеля в Кохеме
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Торговая улочка в Кохеме на Мозеле
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Луга и поля около Рейна в районе Кельна
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Скульптура около Южного моста в Кельне
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Рейн в Роденкирхене - районе Кельна
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Набережная Рейна в Роденкирхене
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Заливные луга в окрестностях Кельна
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Винодельческая деревня Ирциг на Мозеле
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Город Целль на Мозеле
Автор: Максим Нелюбин
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Виноградники в Пюндерихе на Мозеле
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Набережная Мозеля в Кохеме
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Торговая улочка в Кохеме на Мозеле
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Луга и поля около Рейна в районе Кельна
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Скульптура около Южного моста в Кельне
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Рейн в Роденкирхене - районе Кельна
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Набережная Рейна в Роденкирхене
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Заливные луга в окрестностях Кельна
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Винодельческая деревня Ирциг на Мозеле
-
Февральские наводнения в Германии - 2020
Город Целль на Мозеле
Автор: Максим Нелюбин
Контекст
Аудио- и видеофайлы по теме
- Дата
06.02.2020
-
Темы
Рейн, Рейн, Наводнения, Кадр за кадром, Выставки Германии, Кельн, Кельнский собор, Мозель
-
Ключевые слова
Рейн,
Мозель,
реки в Германии,
немецкие ландшафты,
наводнение,
погода,
Кельн,
виноградник,
фото
- Обратная связь: Написать в редакцию
-
Напечатать
Напечатать эту страницу
-
Постоянная ссылка
https://p.dw.com/p/3XLnZ
- Дата
06.02.2020
-
Все галереи в медиатеке
-
Темы
Рейн, Рейн, Наводнения, Кадр за кадром, Выставки Германии, Кельн, Кельнский собор, Мозель
-
Ключевые слова
Рейн,
Мозель,
реки в Германии,
немецкие ландшафты,
наводнение,
погода,
Кельн,
виноградник,
фото
- Написать в редакцию
-
Напечатать
Напечатать эту страницу
-
Постоянная ссылка
https://p.dw.com/p/3XLnZ