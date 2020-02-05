 Наводнения в Германии: затопленные виноградники и другие фотографии | Кадр дня | DW | 06.02.2020

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Кадр за кадром

Наводнения в Германии: затопленные виноградники и другие фотографии

В начале февраля Рейн и некоторые впадающего в него немецкие реки вышли из берегов. Вот так это сейчас выглядит.

  • Пюндерих

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Виноградники в Пюндерихе на Мозеле

  • Набережная Мозеля в Кохеме

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Набережная Мозеля в Кохеме

  • Кохем

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Торговая улочка в Кохеме на Мозеле

  • Кельн

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Луга и поля около Рейна в районе Кельна

  • Кельн

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Скульптура около Южного моста в Кельне

  • Кельн

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Рейн в Роденкирхене - районе Кельна

  • Кельн

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Набережная Рейна в Роденкирхене

  • Кельн

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Заливные луга в окрестностях Кельна

  • Ирциг

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Винодельческая деревня Ирциг на Мозеле

  • Целль

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Город Целль на Мозеле

    Автор: Максим Нелюбин


  • Пюндерих

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Виноградники в Пюндерихе на Мозеле

  • Набережная Мозеля в Кохеме

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Набережная Мозеля в Кохеме

  • Кохем

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Торговая улочка в Кохеме на Мозеле

  • Кельн

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Луга и поля около Рейна в районе Кельна

  • Кельн

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Скульптура около Южного моста в Кельне

  • Кельн

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Рейн в Роденкирхене - районе Кельна

  • Кельн

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Набережная Рейна в Роденкирхене

  • Кельн

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Заливные луга в окрестностях Кельна

  • Ирциг

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Винодельческая деревня Ирциг на Мозеле

  • Целль

    Февральские наводнения в Германии - 2020

    Город Целль на Мозеле

    Автор: Максим Нелюбин


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