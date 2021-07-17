Наводнение в ФРГ: вместо автогонок на Нюрбургринге - помощь пострадавшим

Тысячи поклонников автоспорта отметили красным цветом в своих календарях даты с 16 по 18 июля: в эти дни на старейшей гоночной трассе Германии Нюрбургринг должен был пройти очередной этап чемпионата Европы по гонкам грузовых автомобилей.

Для голландца Ферри это ралли могло стать главным событием года: как и на прошлых соревнованиях, его снова назначили одним из стюардов гонки - тем, кто взмахивает сигнальным флагом у обочины трассы. В среду, 14 июля, он проехал 200 километров из города Хамм в Северном Рейне - Вестфалии до Арвайлера в Рейнланд-Пфальце и стоял в очереди в кассу супермаркета, когда в городе началось наводнение. Ферри едва успел доехать до кемпинга рядом с Нюрбургрингом, пока вода полностью не затопила дороги. Там его спросили, не согласится ли он помочь пострадавшим людям. Ферри не раздумывал ни секунды.

"Мы сортируем здесь продукты и устроили что-то вроде небольшого супермаркета" - говорит волонтер Ферри

"Я страстный фанат автогонок и, конечно же, по-другому представлял себе эти выходные. Но в такие моменты, как этот, все остальное отходит на задний план - от нас, прежде всего, требуется помощь", - говорит Ферри корреспонденту DW. Как и сотни других волонтеров, он стоит перед полками с продуктами, сортируя упаковки с соком, водой и маргарином.

"Когда перед тобой оказываются женщина с полотенцем и мужчина в банном халате и с ребенком на руках, можно быть сколь угодно сильным, но сдержать слезы все равно не получается, - признается Ферри. - Я пережил не одно наводнение у себя на родине, но такого я еще не видел".

На помощь пришли сотни поклонников автогонок

В любви к автоспорту Симоне Бекер не уступает Ферри - уже 20 лет она каждый год ездит на Нюрбургринг, чтобы посмотреть на гонки. В два часа ночи в четверг, 15 июля, долго не раздумывая, Симоне отправилась в пункт помощи пострадавшим от наводнения.

"Мой муж не медлил ни секунды - он поехал туда сразу же, как только увидел первое сообщение о том, что нужна помощь. Мы тесно связаны с Нюрбургрингом, и теперь мы нужны здесь в другом качестве", - говорит женщина.

Симоне Бекер отправилась на Нюрбургринг, не раздумывая ни секунды

Симоне не только раздает еду и воду пострадавшим от катастрофы - она еще и координирует действия волонтеров, помогая им рассортировывать одежду, игрушки, детские коляски и продукты питания, которые люди привозят в синих мешках.

Тяжелее всего для нее, признается, Симоне, это сохранять спокойствие, когда ей приходится говорить с десятками жертв наводнения, которых разместили в четырехзвездочном отеле через дорогу от центра помощи, слушать их рассказы и произносить слова поддержки. "Я говорю со всеми, в том числе, и с волонтерами, - рассказывает Бекер. - Каждому здесь приходится справляться со своими эмоциями - ведь ни у кого из нас нет опыта действия в таких случаях".

Четыре зала, заполненные вещами

В нескольких шагах от Симоне, перед стойками с мужской, женской и детской одеждой, стоит Александер Герхард (Alexander Gerhard) - пресс-секретарь автодрома Нюрбургринг и его команда уже ночью 15 июля организовали в спорткомплексе пункт помощи и сбора вещей для пострадавших от наводнения и сообщили об этом через социальные сети.

Александер Герхард: "Люди со всей Германии приезжают в центр помощи на Нюрбургринге с гуманитарной помощью для жертв наводнения"

"Мы думали, это станет чем-то вроде региональной акции помощи для ближайших районов, но уже в считанные часы это превратилось в национальный пункт сбора пожертвований, - говорит Герхард. - У нас тут четыре зала, заполненные разными вещами, горами и тоннами одежды".

Люди со всей Германии и даже из Швейцарии приезжают в центр помощи на Нюрбургринге с гуманитарной помощью для жертв наводнения. Волонтеры даже вынуждены были обратиться с просьбой привозить пожертвования в другие пункты сбора: центру на Нюрбургринге сейчас нужны только продукты питания и питьевая вода.

Благодаря относительно центральному расположению Нюрбургринга, здесь также разместились оперативные штабы полиции, пожарной службы и организации по оказанию технической помощи. "То, что происходит сейчас, необычайно, а готовность помочь просто ошеломляет. Все добровольцы, которые здесь работают, делают все, что в их силах. Это в буквальном смысле слова проявление любви к ближнему", - говорит Александр Герхард.

В первом из залов спорткомплекса на Нюрбургринге - одежда для пострадавших

Утешение для пострадавших от наводнения

Именно о любви к ближним уже тридцать лет говорит в своих проповедях Клаус Конц (Klaus Kohnz) - священник церкви недалеко от Нюрбургринга и руководитель местной церковной общины. Сейчас он сидит в холле отеля и готовится к разговору со следующим пострадавшим от наводнения. За сегодня Конц поговорил уже более чем с десятью людьми.

"Многие люди истощены физически", - говорит Клаус Конц

"Больше всего людей волнует, где находятся их близкие. Затем их тревожит вопрос о том, смогут ли они вернуться в свои дома. Ну и, конечно, они обеспокоены, что будет дальше с их работой - ведь они лишились всех средств к существованию", - рассказывает священник.

Клаус Конц хорошо знает, что такое последствия наводнения: дом его родителей стоял на реке Мозель и не раз страдал от разливов, но, по его словам, те подтопления даже отдаленно не напоминали случившееся сейчас.

За утешением к священнику, по его словам, чаще всего обращаются пожилые люди. "Они, с одной стороны, до глубины души потрясены этими ужасными переживаниями, а, с другой стороны, совершенно истощены физически. Многие потеряли номера мобильных телефонов своих родственников, и это их страшно беспокоит", - рассказывает Конц.

По вечерам священник возвращается в свой приход, чтобы провести там церковную службу, но утром он снова здесь, на Нюрбургринге. Как и все остальные помощники и волонтеры. "Беда не оставляет людей равнодушными, - говорит Конц. - А во времена крупных катастроф, таких, как это чудовищное наводнение, они по-настоящему сплачиваются".

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