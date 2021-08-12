Мусульмане в Германии

Как стать имамом в ФРГ, или Когда в мечетях в Германии проповедники заговорят по-немецки? (15.06.2021)

В мечетях в ФРГ люди в основном молятся на турецком или арабском языке. Но молодые мусульмане часто предпочитают немецкий. В ФРГ открылся первый исламский колледж, в котором готовят имамов, с обучением на немецком языке.