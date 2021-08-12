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Мусульмане в Германии

По разным оценкам, в Германии проживают от до 4,4 миллионов мусульман. Это примерно 5 процентов населения страны. Большинство мусульман - турки и курды.

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ARCHIV - 04.11.2014, Baden-Württemberg, Freiburg: ILLUSTRATION - Ein Flatterband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung». Brandenburgs Polizei hat 2018 erstmals seit Jahren weniger Messerangriffe registriert als im Jahr zuvor. (zu Erstmals seit Jahren weniger Messerangriffe in Brandenburg registriert) Foto: Patrick Seeger/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Опозорила семью? Германия в шоке от убийства афганки 12.08.2021

Очередное убийство, совершенное якобы ради защиты чести семьи, вызвало резонанс в ФРГ. Молодую афганскую женщину, судя по всему, убили ее братья. Как к этой проблеме относятся в немецком обществе?
Ehrenamtliche Helfer stehen im Islam-Kolleg. In Osnabrück wurde das Islam-Kolleg feierlich eröffnet.

В Германии появился Исламский колледж 29.06.2021

В июне в Оснабрюке открылся первый учебный центр по подготовке имамов. Он финансируется государством.
Ein Bundeswehrgeneral mit Barett verfolgt die Rede von Zsolt Balla, Landesrabbiner von Sachsen, in der Synagoge. Balla wurde zuvor im Rahmen eines feierlichen Aktes in das Amt des Militärbundesrabbiners eingeführt. Damit gibt es nach Angaben des Zentralrates der Juden zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder jüdische Militärseelsorge in Deutschland.

Чем будет заниматься первый военный раввин в бундесвере 21.06.2021

С 21 июня в армии Германии начал нести службу военный раввин - впервые со времен Первой мировой войны. Он намерен добиться того, чтобы в бундесвере было больше военнослужащих-евреев.

Как стать имамом в ФРГ, или Когда в мечетях в Германии проповедники заговорят по-немецки? (15.06.2021) 15.06.2021

В мечетях в ФРГ люди в основном молятся на турецком или арабском языке. Но молодые мусульмане часто предпочитают немецкий. В ФРГ открылся первый исламский колледж, в котором готовят имамов, с обучением на немецком языке.
People attend a demonstration to mark the Nakba and in support of Palestinians, in Berlin, Germany May 15, 2021. REUTERS/Christian Mang

Антисемитизм в Германии: что говорят об этом немецкие мусульмане? 21.05.2021

После эскалации конфликта в Израиле по ФРГ прокатилась волна пропалестинских митингов, были и нападения на синагоги. Многие мусульмане осуждают их, но бороться с антисемитскими настроениями очень сложно.
Teilnehmer der Demonstration verschiedener palästinensischer Gruppen laufen mit Palästina-Flaggen durch Neukölln. Zum jährlichen Gedenktag Nakba am 15. Mai erinnern Palästinenser an die Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels. +++ dpa-Bildfunk +++

Центральный совет евреев в Германии резко осудил антисемитские выступления 16.05.2021

Центральный совет евреев в Германии призвал правоохранительные органы и мусульманские организации принять меры в отношении участников пропалестинских демонстраций.
Teilnehmer der Demo verschiedener palästinensischer Gruppen laufen mit Palästina-Flaggen durch Neukölln. Zum jährlichen Gedenktag Nakba am 15. Mai erinnern Palästinenser an die Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern aus dem Gebiet des späteren Israels.

Мусульмане ФРГ осудили атаки на евреев на фоне акций протеста против Израиля 15.05.2021

Мусульманские и интеграционные учреждения Германии осудили тех, кто атакует синагоги и евреев. Между тем в крупных городах ФРГ прошли новые многотысячные акции против Израиля.
16.4.2021, Frankfurt, Deutschland, Männer beten beim Nachtgebet (Ischaa) in der Abu Bakr Moschee der Islamischen Gemeinde Frankfurt am Main. Für die rund 460 000 Muslime in Hessen hat der Ramadan begonnen. Schon zum zweiten Mal steht der Fastenmonat unter dem Eindruck der Corona-Krise. Der Ramadan endet am 12. Mai.

За пять лет число мусульман в Германии возросло почти на миллион 28.04.2021

Мусульмане составляют около 6,5 процента жителей Германии, почти половина из них имеют гражданство ФРГ, говорится в исследовании Федерального ведомства по миграции и делам беженцев.
CVRIA, der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft, Cour de justice de l Union européenne, Verwaltungsgebäude in Luxemburg, europäischer Gerichtshof aufgenommen am 07.08.2016 in Luxemburg. CVRIA the Court the European Community Cour de Justice de l Union euro penne Administration Building in Luxembourg European Court Date at 07 08 2016 in Luxembourg

Суд ЕС допускает запрет в Германии на ношение хиджаба на рабочем месте 25.02.2021

Прокурор Суда ЕС представил заключение по запросу двух судов Германии, которые рассматривали трудовые конфликты, связанные с ношением мусульманского головного платка.
Gladbeck, Deutschland 20. August 2020: Symbolbilder - 2020 Polizeifahrzeug, Polizeiwagen, Einsatzwagen der Polizei in NRW, Schriftzug, Feature / Symbol / Symbolfoto / charakteristisch / Detail / | Verwendung weltweit

Подросток на западе Германии планировал нападение на мечеть или синагогу 06.10.2020

Школьник в Северном Рейне - Вестфалии через WhatsApp призывал напасть на мечеть или синагогу, сообщила прокуратура Дюссельдорфа. Подросток испытал самодельную взрывчатку, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.
30.07.2020, Saarland, Tholey: Die Benediktinerabtei Tholey wird im September nach rund zweijährigen Sanierungsarbeiten wieder eröffnet. Dann werden dort drei Kirchenfenster des berühmten Künstlers Gerhard Richter zu sehen sein. Foto: Oliver Dietze/dpa | Verwendung weltweit

Что нового в самом старом монастыре Германии (фото) 01.08.2020

В церкви этого монастыря будут соседствовать витражи учившейся в Ленинграде афганской художницы-мусульманки и самого дорогого современного немецкого художника.
DW Interview - Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt

Духовные лидеры в ФРГ критикуют отмену поста спецпосланника ЕС по свободе религии 05.07.2020

Главы Совета раввинов Европы и Центрального совета мусульман в Германии, а также митрополит Августин заявили о важности деятельности в мире спецпосланника ЕС по свободе религии.

Протестантская церковь открыла двери мусульманам в рамадан (22.05.2020) 22.05.2020

Мусульманский священный месяц рамадан на исходе. В этом году его соблюдение оказались под угрозой из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Берлине мусульманам предоставили возможность молиться в протестантской церкви.
Türkische Muslime beten am Freitag (29.09.2006) in einer Moschee in Köln während des islamischen Fastenmonats Ramadan. Bundesinnenminister Schäuble (CDU) erwartet von den Muslimen in Deutschland keinen formalen Schwur auf das Grundgesetz. «Es geht nicht um bekunden und beurkunden», sagte der Minister dem «Tagesspiegel am Sonntag». Foto: Oliver Berg dpa/lnw (zu dpa 4278 vom 30.09.) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Лидеры мусульман Германии считают нераспространение вируса приоритетом нынешнего Рамадана 23.04.2020

Глава Центрального совета мусульман Германии назвал здоровье главным приоритетом и призвал верующих молиться дома. Нераспространение коронавируса - сейчас главная обязанность, заявил Мазиек.
August 10, 2019*** Libyans eat desserts after breaking their fast on the evening prior to the start of the Muslim religious festival of Eid al-Adha in the Libyan capital Tripoli on August 10, 2019. - Known as the big festival, Eid Al-Adha is celebrated each year by Muslims sacrificing various animals according to religious traditions, including cows, camels, goats and sheep. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images)

Коронавирус и ислам: как вести себя мусульманам в предстоящий Рамадан? 21.04.2020

Борьба с коронавирусом не могла не повлиять и на предстоящий Рамадан - месяц обязательного поста для мусульман. Ряд ведущих мусульманских теологов обдумывает даже возможность его переноса.
Vatan Moschee des tuerkischen DITIB in Bielefeld / DITIB mosque Vatan in Bielefeld /Foto: Robert B. Fishman, ecomedia, 7.5.2012 | Verwendung weltweit

В 2019 году в ФРГ произошло более 870 нападений на мусульман 28.03.2020

В результате нападений на почве исламофобии в Германии за год пострадали 33 человека, еще двое погибли. Число таких происшествий не снижается с 2017 года.
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