Мусульмане в Германии

По разным оценкам, в Германии проживают от до 4,4 миллионов мусульман. Это примерно 5 процентов населения страны. Большинство мусульман - турки и курды.
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В мечетях в ФРГ люди в основном молятся на турецком или арабском языке. Но молодые мусульмане часто предпочитают немецкий. В ФРГ открылся первый исламский колледж, в котором готовят имамов, с обучением на немецком языке.
Мусульманский священный месяц рамадан на исходе. В этом году его соблюдение оказались под угрозой из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В Берлине мусульманам предоставили возможность молиться в протестантской церкви.