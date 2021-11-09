"Московским делом" активисты и независимые средства массовой информации назвали преследования в России участников протестных акций, прошедших в конце июля - августе 2019 года в Москве.

Первая несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве 27 июля. Участники акции требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение признать недействительными подписи в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Протесты сопровождались насилием со стороны сотрудников правоохранительных органов и многочисленными задержаниями.



В течение августа многие активисты продолжили выходить на улицы столицы, в том числе с одиночными пикетами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", которое в СМИ получило название "московское дело". Последняя акция оппозиции 31 августа прошла спокойно, однако уже в последующие дни вновь прошли задержания. Несколько человек были осуждены и приговорены к реальным срокам заключения.