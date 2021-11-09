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"Московское дело"

"Московским делом" активисты и независимые средства массовой информации назвали преследования в России участников протестных акций, прошедших в конце июля - августе 2019 года в Москве.

Первая несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму прошла в Москве 27 июля. Участники акции требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение признать недействительными подписи в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Протесты сопровождались насилием со стороны сотрудников правоохранительных органов и многочисленными задержаниями.

В течение августа многие активисты продолжили выходить на улицы столицы, в том числе с одиночными пикетами. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", которое в СМИ получило название "московское дело". Последняя акция оппозиции 31 августа прошла спокойно, однако уже в последующие дни вновь прошли задержания. Несколько человек были осуждены и приговорены к реальным срокам заключения.

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 13, 2021: MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 13, 2021: Moscow School for Social and Economic Sciences (Shaninka) Rector Sergei Zuyev (C) attends a hearing at Moscows Tverskoi District Court into the case against Russias former deputy education minister Marina Rakova. Court has ruled to place Zuyev under house arrest till December 7, 2021. Video screen grab. Tverskoi District Court Press Office/TASS

Ректора "Шанинки" Сергея Зуева перевели в СИЗО 09.11.2021

Суд отменил принятое ранее решение о домашнем аресте ректора  Московской высшей школы социальных и экономических наук.
A general view of the Moscow City Court building in Moscow on April 15, 2019, a day before the court is due to deliver verdict against 63-year-old Norwegian Frode Berg on spy charges. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Суд в Москве приговорил видеоблогера Пыжа к пяти годам колонии 29.10.2021

Автор YouTube-канала Андрей Пыж, арестованный в августе 2020 года, признан виновным в получении информации, составляющей гостайну и касающейся режимных объектов в московском регионе.

Талибы в Москве: стоит ли слишком серьезно воспринимать "московский формат"? (20.10.2021) 20.10.2021

Делегация Талибана приехала в Москву для участия в так называемом "московском формате". Представителей запрещенной в РФ организации встречал глава российского МИД Сергей Лавров.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 13, 2021: MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 13, 2021: Moscow School for Social and Economic Sciences (Shaninka) Rector Sergei Zuyev (C) attends a hearing at Moscows Tverskoi District Court into the case against Russias former deputy education minister Marina Rakova. Court has ruled to place Zuyev under house arrest till December 7, 2021. Video screen grab. Tverskoi District Court Press Office/TASS

Обвиняемый в хищении ректор "Шанинки" госпитализирован из-за проблем с сердцем 20.10.2021

Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев, находящийся под домашним арестом по делу о хищении, госпитализирован с гипертоническим кризом.
29.07.2019, Russland, Moskau: MOSCOW, RUSSIA - JULY 29, 2019: A Russian Investigative Committee van at Moscow's Gagarinsky District Court. Valery Sharifulin/TASS Foto: Valery Sharifulin/TASS/dpa |

В Подмосковье задержаны два мигранта по делу об убийстве пенсионерки 14.09.2021

По сообщению СК, двое мужчин подозреваются в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины в Подмосковье. Задержаниям предшествовал сход местных жителей, потребовавших депортировать мигрантов.
Police officers detain the Alliance of Doctors union's leader Anastasia Vasilyeva at the prison colony IK-2, which stands out among Russian penitentiary facilities for its particularly strict regime, in Pokrov in the Vladimir region, 85 kilometers (53 miles) east of Moscow, Russia, Tuesday, April 6, 2021. Doctors from the Navalny-backed Alliance of Doctors announced going to the Pokrov prison on Tuesday to demand the opposition leader gets qualified medical help from independent doctors after he complained about pain in his leg and back. (AP Photo/Pavel Golovkin)

ФСИН потребовала отправить в СИЗО главу "Альянса врачей" Васильеву 04.08.2021

Свое требование начальник 19-й инспекции московского управления ФСИН обосновал тем, что Васильева несколько раз опаздывала домой на 3-10 минут. Она является фигурантом "санитарного дела".
2939237 09/18/2016 Pretrial Detention Facility #1 in Yekaterinburg. Pavel Lisitsyn/Sputnik |

Московского депутата Хараидзе отправили под домашний арест 12.07.2021

Мундепа Кетеван Хараидзе, намеревавшуюся баллотироваться в Госдуму, перевели из СИЗО под домашний арест. Ее обвиняют в мошенничестве.
MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 25, 2021: Oleg Stepanov, a coordinator of Alexei Navalny's Moscow office, during a hearing into an appeal against his house arrest at the Moscow City Court. The court has upheld the house arrest of Stepanov charged with public health safety violation during an unsanctioned rally in support of Alexei Navalny in Moscow on January 23. Moscow City Court Press Office/TASS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

В Москве обыскали избирательный штаб сторонника Навального 01.07.2021

Обыск в избирательном штабе Олега Степанова, объявившего о намерении баллотироваться в Госдуму РФ, проходит по делу против ФБК. Степанов - бывший координатор московского штаба Навального.
Facebook Screenshot Constantine Konovalov

Фигурант "московского дела" рассказал о подмене данных в его медкарте 20.06.2021

Дизайнер Константин Коновалов, которому сломали ногу перед началом акции оппозиции в Москве летом 2019 года, сообщил, что данные о его избиении полицейскими, пропали из его карты.
30.4.2021, Brest, Belarus, Prozess, Pinkser Schlacht, Die Schlacht um die strategisch wichtige Festung Brest-Litowsk (auch: Belagerung der Festung Brest-Litowsk) ereignete sich im Rahmen des Überfalls auf Polen während des Zweiten Weltkrieges zwischen dem 14. und 17. September 1939 in der Nähe der Stadt Brest-Litowsk am Fluss Bug

Приговор по "пинской бойне": протестующим - сроки, силовикам - компенсации 30.04.2021

В суде Московского района Бреста оглашен приговор по делу о самой жесткой схватке с милицией в Беларуси в ночь после президентских выборов в августе 2020 года.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des TagesFILE PHOTO: Russian opposition politician Alexei Navalny attends a court hearing in Moscow, Russia February 20, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

Навальный подал в суд на СИЗО "Матросская тишина" 27.04.2021

В Преображенский суд Москвы поступил иск Навального к московскому СИЗО-1. По данным "Интерфакса", жалоба связана с постановкой политика на учет как склонного к побегу.
Aktion Schreiben Sie einen Brief an den politischen Gefangenen in St. Petersburg. Menschen schreiben Briefe an politische Gefangene (c) Vladimir Izotov/DW

Как петербуржцы пишут политическим заключенным 25.04.2021

Традиционная акция поддержки тех, кто находится в заключении по политическим статьям, прошла через три дня после беспрецедентно жестокого разгона силовиками мирной акции солидарности с Навальным.
Viktor Babariko, former head of Belgazprombank and challenger in the 2020 presidential election, who was jailed on corruption charges, makes a hand heart gesture inside a defendants' cage before a court hearing in Minsk, Belarus February 17, 2021. Oxana Manchuk/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

"Дело "Белгазпромбанка": Бабарико не признал вину 22.03.2021

В суде Московского района Минска возобновился процесс над Виктором Бабарико.

A man holds a placard reading One for all, all for one during a rally in support of jailed Russian opposition leader Alexei Navalny in Omsk, Russia January 23, 2021. REUTERS/Alexey Malgavko

Мособлсуд 28 января рассмотрит апелляцию на арест Навального 26.01.2021

Адвокаты Алексея Навального проинформированы о заседании в Московском областном суде по апелляции на арест политика.
***ACHTUNG: Nur zur aktuellen Berichterstattung verwenden!*** via Evgeny Zhukov Quelle: https://miftakhov.org/

Международное математическое сообщество добивается освобождения аспиранта МГУ Мифтахова 10.01.2021

Приговор по делу московского аспиранта Азата Мифтахова должны вынести 11 января. Ученые грозят бойкотировать Международный конгресс математиков, который должен пройти в Петербурге в 2022 году.
24.01.2019, Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen: Die Aktionskünstlerin Maria Aljochina (M) und weitere Mitglieder der russischen Punkband Pussy Riot treten im Kulturzentrum DasHaus auf. (zu dpa Pussy-Riot-Aktivistin: Putin führt unsichtbaren Krieg gegen das Volk vom 26.01.2019) Foto: Uwe Anspach/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Москве задержаны участницы Pussy Riot Алехина и Флорес 10.11.2020

В ОМВД доставлены Мария Алехина, Рита Флорес, а также фигурант "московского дела" Самариддин Раджабов и художник Фархат Исрафилли-Гельман.
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