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Активист Константин Котов задержан после обыска в Москве

Алексей Волошинов
21 августа 2024 г.

Адвокат Котова сообщил "ОВД-Инфо", что того отвезли на допрос по делу о финансировании "экстремизма" из-за доната ФБК.

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Активист Константин Котов (фото из архива)
Активист Константин Котов (фото из архива)Фото: E. Barysheva/DW

В Москве после обыска задержан активист и бывший фигурант "московского дела" Константин Котов. Об этом сообщил правозащитному проекту "ОВД-Инфо" в среду, 21 августа, его адвокат. Уточняется, что Котова отвезли на допрос по делу о финансировании "экстремистской" организации (ч. 1 ст. 282.3 УК). В каком статусе он проходит по нему, неизвестно.

Котов - бывший заключенный по "дадинской" статье

В 2019 году Константин Котов был приговорен судом к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье о многократном нарушении законодательства о митингах (ст. 212.1 УК). Его обвиняли в участии в четырех несанкционированных акциях, последние из которых прошли в 2019 году в Москве на фоне недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

В январе 2020 года Конституционный суд РФ постановил пересмотреть приговор Константину Котову. Через несколько месяцев Мосгорсуд сократил наказание до полутора лет, а в конце 2020-го Котов вышел на свободу.

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