 Фигурант ″московского дела″ рассказал о подмене данных в его медкарте | Новости из Германии о России | DW | 20.06.2021

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Россия

Фигурант "московского дела" рассказал о подмене данных в его медкарте

Дизайнер Константин Коновалов, которому сломали ногу перед началом акции оппозиции в Москве летом 2019 года, сообщил, что данные о том, что его избили полицейские, пропали из его карты.

Скриншот фото с задержанием фигуранта московского дела, дизайнера Константина Коновалова на его странице в соцсети Facebook

Скриншот фото с задержанием Константина Коновалова на его странице в Facebook

Фигурант "московского дела" Константин Коновалов, который летом 2019 года после жесткого задержания его полицией попал в московскую больницу №67 с переломом ноги, в воскресенье, 20 июня, утверждает, что его выписку в электронной карте в системе Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) подменили.

Судя по выдержкам из этого документа, которые Коновалов опубликовал на своей странице в соцсети Twitter, пропала указанная с его слов информация о том, что его избили сотрудники полиции. Вместо этого в карте теперь значится: "травма бытовая, в результате падения на улице".

Кроме того, вместо описания его состояния при поступлении в больницу как среднетяжелого в электронном документе указано: "состояние удовлетворительное". По словам Коновалова, документ на бумажном носителе имеется у него на руках, для чего информацию меняли в системе, ему непонятно.

Дизайнеру сломали ногу при задержании во время пробежки

Константин Коновалов по профессии - дизайнер, одна из его работ - логотип Московского метрополитена. После инцидента во время протестов московских избирателей летом 2019 года он создал сайт "Рассказ о полицейском произволе", на котором подробно, практически по минутам описал все произошедшее в ним в день задержания - 27 июля 2019 года. На фотографии, опубликованной там, видно, что Коновалов лежит лицом на асфальте, в то время как шесть сотрудников полиции проводят его задержание.

По словам Коновалова, в этот день он не планировал участвовать в протестах оппозиции, а просто вышел на улицу, чтобы совершить пробежку. Он остановился у здания мэрии Москвы, чтобы сфотографировать автозаки, собранные там для разгона митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордмы, - и был жестко задержан силовиками. Все это произошло за три часа до официального начала акции оппозиции.

Штраф за нарушение правил участия в митингах

Впоследствии Савеловский суд Москвы 17 сентября 2019 года приговорил Коновалова к штрафу в размере 10 тысяч рублей за "нарушение правил проведения митинга". Коновалов не смог присутствовать на заседании суда, так как находился в больнице. В январе 2020 года Мосгорсуд отправил дело дизайнера на новое рассмотрение.

25 февраля Савеловский районный суд повторно вынес решение о штрафе. В апреле 2020 года Коновалов и его адвокаты подали жалобу на это решение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В июне 2021 года сторонники оппозиционного политика Алексея Навального, отравленного в России боевым отравляющим веществом семейства "Новичок" и находившегося на начальном этапе лечения в больнице Омска, также заявили, чтоданные в медицинской карте политика были постфактум изменены

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    Автор: Григорий Аросев


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Московское дело: год спустя (27.07.2020)

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