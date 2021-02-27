Метрополитен Москвы стал потерпевшим по делу о протестах 23 января

Государственные предприятия "Московский метрополитен" и "Мосгортранс" стали потерпевшими по делу о создании помех городской инфраструктуре в российской столице во время протестной акции 23 января. Об этом интернет-издание "МБХ медиа" сообщает в субботу, 27 февраля, приводя слова адвоката Дмитрия Захватова. По его сведениям, метрополитен оценил нанесенный ущерб в 1,54 млн рублей, а "Мосгортранс" - в 1,16 миллиона.

Метрополитен был вынужден вызвать сотрудников на работу в выходной день, следует из протокола допроса представителя предприятия. По его словам, участники акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального умышленно блокировали объекты транспортной инфраструктуры, создав тем самым "угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, уничтожения или повреждения имущества метрополитена". Однако представитель метрополитена не указал конкретные факты порчи имущества и нанесения вреда здоровья.

В свою очередь, представитель "Мосгортранса" на допросе объяснил, что перекрытие улиц вызвало задержки движения на маршрутах общественного транспорта, поэтому "плановые рейсы не были выполнены".

Москва стала одним из многих городов России и мира, в которых 23 января прошли акции в поддержку Навального. По сведениям правозащитников, в столице были задержаны почти 1500 человек, а в целом по России - около 4 тысяч. Большинству задержанных предъявляли административные статьи о нарушении правил участия в акции и о создании помех городской инфраструктуре. Аналогичные акции состоялись 31 января и 14 февраля. После протестных митингов ряд соратников политика были отправлены под домашний арест до 23 марта.

Реальный срок по делу "Ив Роше"

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года.

Санкции ЕС за Навального

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ. Министры иностранных дел стран Евросоюза в конце февраля согласовали введение санкций в отношении России за уголовное преследование создателя Фонда борьбы с коррупцией.

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