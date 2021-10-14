Московский городской суд (Мосгорсуд)

Как соратников Навального объявили экстремистами (10.06.2021)

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры Алексея Навального "экстремистскими" организациями. О том, как это было, и экспертное мнение по этому поводу - в репортаже DW.