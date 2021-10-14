Московский городской суд (Мосгорсуд)

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Пресс-секретаря Алексея Навального ранее осудили на полтора года ограничения свободы за "подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил".
Мосгорсуд принял решение о продлении ареста Ивану Сафронову на основании ходатайства от следствия. Экс-журналист и советник главы "Роскосмоса" был задержан летом 2020 года и обвинен в госизмене.
Сотрудник СИЗО на суде утверждал, что оппозиционер дважды публично высказывал намерение совершить побег. Навальный назвал свои слова шуткой.
По словам Льва Шлосберга, он считает решение суда о своем снятии с выборов "незаконным и необоснованным" и будет его обжаловать. ""Избирательная кампания продолжается", - заявил он.
Решение Мосгорсуда о ликвидации ФБК вступило в силу после того, как суд в Москве 4 августа отклонил апелляции на запрет ФБК и "Штабов Навального". Адвокаты обещают дойти до ЕСПЧ, а команда Навального - продолжать работу.
Московский городской суд отклонил жалобу 40 коллег адвоката Ивана Павлова на постановление о мере пресечения, вынесенное Басманным судом.
Адвокаты обнаружили множество грубых нарушений, допущенных судом при признании организаций Алексея Навального экстремистскими. "Команда 29" подала апелляцию на решение Мосгорсуда.
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Хабаровского края под стражей до 7 октября. Защита Сергея Фургала намерена обжаловать судебное решение.
Советник главы "Роскосмоса", журналист Иван Сафронов, задержанный почти год назад по обвинению в госизмене, арестован еще на три месяца.
Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры Алексея Навального "экстремистскими" организациями. О том, как это было, и экспертное мнение по этому поводу - в репортаже DW.
Большинство немецких наблюдателей считают, что решение Мосгорсуда знаменует собой начало качественно нового этапа политических репрессий в России в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму.
Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры Алексея Навального "экстремистскими" организациями. Для чего это нужно властям РФ? DW собрала мнения политологов.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал решение Мосгорсуда безосновательным и призвал освободить Навального. Он обвинил Россию в нарушении собственной Конституции, а также обязательств перед Советом Европы.
Признав ФБК и штабы Навального экстремистскими, Москва фактически криминализировала одно из последних в стране независимых политических движений, уверены в Госдепе США. Глава британского МИД назвал этот шаг ошибочным.
Вместе с ФБК, к экстремистским причислены Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального". Суд согласился с тем, что ФБК, ФЗПГ и штабы формируют условия для дестабилизации положения в России.
Мосгорсуд рассматривает иск по существу о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным. Речь о ФБК, ФЗПГ и "Штабах Навального".
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