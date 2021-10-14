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Московский городской суд (Мосгорсуд)

21.08.2020, Russland, Omsk: OMSK, RUSSIA - AUGUST 21, 2020: Navalny's spokeswoman Kira Yarmysh stands outside Omsk Ambulance Hospital No 1 where Russian opposition activist Alexei Navalny is staying. Navalny felt bad during his flight from Tomsk to Moscow and was hospitalised in a suspected poisoning after his flight's emergency landing. Yevgeny Sofiychuk/TASS Foto: Yevgeny Sofiychuk/TASS/dpa |

Мосгорсуд признал законным приговор Кире Ярмыш по "санитарному делу" 14.10.2021

Пресс-секретаря Алексея Навального ранее осудили на полтора года ограничения свободы за "подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил".
MOSCOW, RUSSIA - JULY 16, 2020: Ivan Safronov, information policy adviser to the Roscosmos State Corporation General Director, charged with reason, appears at a hearing at the Moscow City Court. Valery Sharifulin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E046D

Ивану Сафронову продлили арест до января 2022 года 04.10.2021

Мосгорсуд принял решение о продлении ареста Ивану Сафронову на основании ходатайства от следствия. Экс-журналист и советник главы "Роскосмоса" был задержан летом 2020 года и обвинен в госизмене.
MOSCOW, RUSSIA  FEBRUARY 2, 2021: Opposition activist Alexei Navalny (back) appears at Moscow City Court for a Simonovsky District Court hearing into an application by the Russian Federal Penitentiary Service to convert his suspended sentence of three and a half years into a real jail term. Navalny, who had been wanted in Russia since December 2020 for violating probation conditions in the Yves Rocher case, was detained at Sheremetyevo Airport near Moscow on his return to Russia from Germany on 17 January 2021. On 18 January, Moscow Regions Khimki Court ruled that Navalny be put into custody until 15 February 2021. Moscow City Court Press Service/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY

Мосгорсуд согласился с постановкой Навального на учет как склонного к побегу 17.08.2021

Сотрудник СИЗО на суде утверждал, что оппозиционер дважды публично высказывал намерение совершить побег. Навальный назвал свои слова шуткой.
Lew Schlosberg von der russischen Partei Yabloko, Moskau, August 2016 Copyright: DW/Y. Wyschewezkaya via Daniela Posdnjakova, DW Russisch

Мосгорсуд отменил регистрацию Шлосберга на выборах в Госдуму 09.08.2021

По словам Льва Шлосберга, он считает решение суда о своем снятии с выборов "незаконным и необоснованным" и будет его обжаловать. ""Избирательная кампания продолжается", - заявил он.
Russian opposition leader Alexei Navalny stands near law enforcement agents in a hallway of a business centre, which houses the office of his Anti-Corruption Foundation (FBK), in Moscow on December 26, 2019. - Russian police on December 26, 2019 conducted fresh searches at Kremlin critic Alexei Navalny's anti-corruption foundation, with his team calling the raid a new bid to disrupt their work. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Суд в Москве отклонил апелляции на запрет ФБК и "Штабов Навального" 04.08.2021

Решение Мосгорсуда о ликвидации ФБК вступило в силу после того, как суд в Москве 4 августа отклонил апелляции на запрет ФБК и "Штабов Навального". Адвокаты обещают дойти до ЕСПЧ, а команда Навального - продолжать работу.
Ivan Pavlov, lawyer of a former journalist and an aide to the head of Russia's space agency Roscosmos Ivan Safronov, speaks with journalists following a court hearing in Moscow, Russia September 2, 2020, in this still image taken from video. Video taken September 2, 2020. Reuters TV via REUTERS

Мосгорсуд подтвердил запрет адвокату Павлову пользоваться интернетом 19.07.2021

Московский городской суд отклонил жалобу 40 коллег адвоката Ивана Павлова на постановление о мере пресечения, вынесенное Басманным судом.
ST PETERSBURG, RUSSIA - FEBRUARY 4, 2017: Outside the first presidential election campaign office of Alexei Navalny, the founder of the Anti-Corruption Foundation. In December 2016 Navalny announced his intention to run for presidency in 2018. Alexander Demianchuk/TASS |

ФБК и "Штабы Навального" обжаловали признание их экстремистскими организациями 09.07.2021

Адвокаты обнаружили множество грубых нарушений, допущенных судом при признании организаций Алексея Навального экстремистскими. "Команда 29" подала апелляцию на решение Мосгорсуда.
05.12.2020 Menschen in Chabarowsk demonstrieren am 5.12 in Unterstützung von Ex-Gouverneur des Regions Sergej Furgal

Суд продлил срок ареста Сергея Фургала на три месяца 05.07.2021

Мосгорсуд оставил экс-губернатора Хабаровского края под стражей до 7 октября. Защита Сергея Фургала намерена обжаловать судебное решение.
ARCHIV 18.03.2021 In this handout video grab released by the press service of Moscow City Court, Ivan Safronov, an ex-journalist and an aide to the head of Russia's space agency Roscosmos, detained on suspicion of treason, and his fiancee Ksenia Mironova are pictured during a hearing on the appeal against the extension of Safronov's arrest till May 7, at Moscow City Court, in Moscow, Russia. Safronov is suspected of handling classified information about Russia's defense sector to a special service of a NATO country. Editorial use only, no archive, no commercial use. Moscow City Court

Мосгорсуд оставил Ивана Сафронова под арестом до 7 октября 30.06.2021

Советник главы "Роскосмоса", журналист Иван Сафронов, задержанный почти год назад по обвинению в госизмене, арестован еще на три месяца.

Как соратников Навального объявили экстремистами (10.06.2021) 10.06.2021

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры Алексея Навального "экстремистскими" организациями. О том, как это было, и экспертное мнение по этому поводу - в репортаже DW.
A man walks past the Moscow city court in Moscow, September 24, 2014. The Moscow court adjourned on Wednesday without ruling on an appeal by businessman Vladimir Yevtushenkov against his house arrest as part of an investigation into money-laundering charges. REUTERS/Maxim Zmeyev (RUSSIA - Tags: BUSINESS CRIME LAW)

Что говорят и пишут в Германии об окончательном запрете ФБК и других структур Навального 10.06.2021

Большинство немецких наблюдателей считают, что решение Мосгорсуда знаменует собой начало качественно нового этапа политических репрессий в России в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму.
Russian police officers walk to enter a business centre, which houses the office of opposition leader Alexei Navalny's Anti-Corruption Foundation (FBK), in Moscow on October 15, 2019. - Russian investigators raided opposition offices across the country on October 15, 2019, in the latest move to increase pressure on top Kremlin critic Alexei Navalny and his allies. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

Суд признал ФБК "экстремистским". Как отреагировал Навальный и другие 10.06.2021

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры Алексея Навального "экстремистскими" организациями. Для чего это нужно властям РФ? DW собрала мнения политологов.

25/01/2021 European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell speaks during press conference following a meeting with EU Ministers of Foreign Affairs at the EU headquarters, in Brussels, on January 25, 2021. (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP) (Photo by JOHN THYS/POOL/AFP via Getty Images)

ЕС осудил признание организаций Навального "экстремистскими" 10.06.2021

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал решение Мосгорсуда безосновательным и призвал освободить Навального. Он обвинил Россию в нарушении собственной Конституции, а также обязательств перед Советом Европы.
Workers paint over a graffiti depicting jailed Russian opposition politician Alexei Navalny in Saint Petersburg, Russia April 28, 2021. The graffiti reads: The hero of the new age. REUTERS/Anton Vaganov

Вашингтон и Лондон осуждают признание ФБК экстремистской организацией 10.06.2021

Признав ФБК и штабы Навального экстремистскими, Москва фактически криминализировала одно из последних в стране независимых политических движений, уверены в Госдепе США. Глава британского МИД назвал этот шаг ошибочным.
Mosgorsud, Moskauer Gericht, Juni 2018. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Ewlalia Samedowa und wurden freigegeben.

Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией 09.06.2021

Вместе с ФБК, к экстремистским причислены Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального". Суд согласился с тем, что ФБК, ФЗПГ и штабы формируют условия для дестабилизации положения в России.

Организации Навального суд хочет признать экстремистскими. DW Новости 09.06.2021 09.06.2021

Мосгорсуд рассматривает иск по существу о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным. Речь о ФБК, ФЗПГ и "Штабах Навального".
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