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Суд РФ: Приговор гражданину США по делу о наркотиках законен

Павел Мыльников
5 ноября 2024 г.

Уроженца Пермского края с гражданством США Роберта Вудлэнда приговорили в Москве к 12 с половиной годам колонии по обвинению в сбыте наркотиков. Защита пыталась обжаловать вердикт Останкинского суда.

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Московский городской суд
Мосгорсуд (фото из архива)Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images

Московский городской суд оставил без изменений приговор гражданину США и России Роберту Вудлэнду по делу о незаконном обороте наркотиков. Во вторник, 5 ноября, суд отклонил апелляцию защиты, пытавшейся оспорить приговор в 12 с половиной лет колонии строгого режима.

Защита просила отправить дело на новое рассмотрение или смягчить приговор, поскольку ее клиент частично признал вину. В свою очередь сторона обвинения просила ужесточить приговор до 12 лет и 8 месяцев лишения свободы.

Вудлэнд был задержан в Москве в январе якобы при попытке закладки наркотиков в тайник и позднее отправлен под арест. По версии следствия, 32-летний житель Пермского края в апреле 2023 года вступил в организованную группу, созданной для незаконного сбыта наркотиков, а в январе забрал из тайника в Мытищах партию мефедрона для дальнейшего сбыта. В июле Останкинский районный суд Москвы приговорил мужчину к лишению свободы на 12 лет и шесть месяцев.

Усыновлен в США, но вернулся в Россию

Как рассказывал сам Вудлэнд, он родился в Березниках, но в 1993 году его усыновила семья из Соединенных Штатов. Однако в 2020 году он вернулся в Россию.

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