 Мосгорсуд согласился с постановкой Навального на учет как склонного к побегу | Новости из Германии о России | DW | 17.08.2021

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Россия

Мосгорсуд согласился с постановкой Навального на учет как склонного к побегу

Сотрудник СИЗО на суде утверждал, что оппозиционер дважды публично высказывал намерение совершить побег. Навальный назвал свои слова шуткой.

Алексей Навальный на заседании суда (фото из архива)

Алексей Навальный на заседании суда (фото из архива)

Московский городской суд признал законным решение суда низшей инстанции о постановке оппозиционера Алексея Навального на профилактический учет как склонного к побегу. "Мосгорсуд 17 августа 2021 года признал законным и обоснованным решение Преображенского районного суда Москвы от 25 июня 2021 года. Решение вступило в законную силу", - сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Преображенский суд Москвы 25 июня отклонил иск Навального к администрации московского СИЗО "Матросская тишина" о снятии его с учета как склонного к побегу. На судебном заседании сотрудник изолятора заявил, что политик якобы дважды публично высказывался о намерении совершить побег. Навальный, как указывается в решении суда, объяснил свои слова шуткой.

Постановка на профилактический учет

Администрация СИЗО "Матросская тишина", где политик содержался до этапирования в исправительную колонию №2 в Покрове, поставила Навального на учет как склонного к побегу в феврале. Оппозиционер жаловался на то, что из-за этого к нему в колонии в течение ночи каждый час подходит сотрудник УФСИН с проверкой. Навальный потребовал обеспечить ему восьмичасовой сон, как это гарантировано законодательством.

Он подал в суд на администрацию "Матросской тишины" в конце апреля. В начале июня Петушинский районный суд Владимирской области отклонил аналогичный иск к ИК-2 в Покрове.

В феврале Алексею Навальному заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом отбытого домашнего ареста он проведет в колонии около 2,5 лет. Навальный вернулся в Россию 17 января из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". Его задержали уже на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.

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