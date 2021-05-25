 Мосгорсуд оставил Ивана Сафронова под арестом до 7 октября | Новости из Германии о России | DW | 30.06.2021

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Россия

Мосгорсуд оставил Ивана Сафронова под арестом до 7 октября

Советник главы "Роскосмоса", журналист Иван Сафронов, задержанный почти год назад по обвинению в госизмене, арестован еще на три месяца.

Журналист Иван Сафронов

Журналист Иван Сафронов

Московский городской суд отказался освободить журналиста, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. В среду, 30 июня, суд продлил срок его ареста на три месяца - до 7 октября, заявил адвокат Иван Павлов.

Газета "Коммерсант", в которой ранее работал Сафронов, сообщила об отказе суда пропустить на заседание ее корреспондента. Судебный пристав сослался на закрытый характер заседания. На оглашение решения были допущены только семь близких и друзей Сафронова.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и арестован по подозрению в государственной измене. В его квартире прошли обыски. По версии ФСБ России, Сафронов собирал и передавал представителю спецслужбы Чехии сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России, составляющие государственную тайну. Конечным получателем данных были США, считает следствие.

Сам молодой человек отрицает, что совершил преступление. По мнению Сафронова, уголовное дело против него связано с журналистской деятельностью. Сафронов стал советником главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. До этого он работал в изданиях "Коммерсант" и "Ведомости", специализируясь на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли России. За Сафронова поручились около 230 журналистов, политиков и общественных деятелей.

В декабре президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции утверждал, что Сафронова преследуют "не за его журналистскую деятельность", ему вменены в вину "шпионаж, измена". "Самый большой грех, который у нас есть, - это предательство. Сдача информации закрытого характера иностранной спецслужбе - это предательство", - заявил он.

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    Автор: Елена Барышева


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