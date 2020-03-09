Москва запретила публичные мероприятия более чем на 5000 участников

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал во вторник, 10 марта, указ о запрете в Москве массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек. Речь идет о запрете спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий. Срок действия постановления - месяц, до 10 апреля 2020 года.

На своем сайте Собянин указывает, что это происходит в связи с осложнением ситуацией с распространением коронавируса. Мэр столицы сожалеет, что отменяют даже "празднование годовщины присоединения Крыма на улице Тверская".

Ранее московские власти обязали провести на домашнем карантине две недели тех россиян и иностранцев, кто приезжает из семи стран, где вирус наиболее распространен. Нарушителям грозит штраф или тюремное заключение сроком до 5 лет.

Роспотребнадзор в свою очередь в качестве противовирусных мер рекомендовал гражданам воздержаться от приветственных объятий, пожатия рук, использования общественного транспорта в часы пик и посещений публичных мест и развлекательных мероприятий. В России число инфицированных, согласно официальным данным, достигло 20.

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