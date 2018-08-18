Мосгорсуд оставил в СИЗО сестер Хачатурян

Мосгорсуд в понедельник, 20 августа, признал законным арест трех сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца. Об этом из зала суда сообщает корреспондент DW. Таким образом, девушки останутся в СИЗО до 28 сентября. Защита просила изменить им меру пресечения на домашний арест.

Дела в отношении каждой из девушек были рассмотрены отдельно. Слушания по делу средней и старшей сестры прошли в открытом режиме. Заседание по младшей сестре, которой еще нет 18 лет, было закрытым. На нем присутствовали представители специальной комиссии по делам несовершеннолетних обвиняемых.

В ходе одного из заседаний выяснилось, что прокуратура располагает сведениями о сексуальном насилии Михаила Хачатуряна над своими дочерями Кристиной и Ангелиной.

По словам корреспондента DW, во время заседаний адвокаты сестер заявили, что девушки раскаиваются и полностью признают свою вину. Они подчеркивали, что у подзащитных нет мотивов сбежать от следствия или оказывать давление на свидетелей. В качестве места проживания были представлены договоры аренды на квартиры, которые заключила мама девушек.

"Самое тяжелое для сестер - не видеть друг друга"

Адвокат Алексей Паршин, который защищает среднюю сестру Ангелину, рассказал DW, что собирается подавать кассационную жалобу на арест. 22 августа адвокаты сестер проведут пресс-конференцию, в том числе с участием матери девушек, чтобы обозначить позицию зашиты.

Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии города Москвы Иван Мельников рассказал DW, что сестры Хачатурян помещены под стражу в разные камеры. С ними начал работать психолог. Девушки сильно переживают, и рассказывают, что отец постоянно их избивал и не пускал в школу.

"Самое тяжелое для них - не видеть друг друга", - подчеркивает Мельников. Он отметил, что ОНК просили дать возможность средней и младшей сестре закончить школу.

Трех сестер Хачатурян в возрасте 17, 18 и 19 лет арестовали 2 августа. Их обвиняют в групповом убийстве своего отца по статье п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц по предварительному сговору). Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди было обнаружено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе. По данным Следственного комитета, в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий.

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