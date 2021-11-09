МИД Французской Республики

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Министерство иностранных дел Французской Республики
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Москва заявила, что ее предложения по проекту документа к встрече глав МИД "нормандского формата" не учтены. Пресс-секретарь МИД Франции опровергла эти утверждения.
Берлин находится в диалоге с ОБСЕ, США, Францией, а также Украиной и РФ по ситуации в регионе российско-украинской границы, заявила представитель МИД Германии.
Выпуск высокообогащенного урана служит мирным целям в медицине и науке, заявили в МИД Ирана. Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании ранее обвинили Тегеран в провокациях.
Родственники Александра Лукашенко целенаправленно организовывают поездки мигрантов к границам Беларуси со странами ЕС, заявили в МИД Франции.
МИД Беларуси потребовал от французского посла покинуть страну до 18 октября, передает агентство AFP. Перед отъездом глава диппредставительства Николя де Лакост записал видеообращение к белорусскому народу.
В совместном заявлении глав МИД ФРГ и Франции подчеркивается, что уважение ценностей ЕС должно обеспечиваться каждым государством-членом сообщества, включая Польшу.
Свободы нужно защищать, и в целях безопасности мы строим крепкие отношения во всем мире, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. Австралия отвергла обвинения Франции во лжи на фоне скандала о подводных лодках.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о кризисе в отношениях с Вашингтоном на фоне передачи США Канберре технологий по строительству атомных подлодок.
Глава МИД Франции Ле Дриан назвал разрыв контракта на поставку Австралии подводных лодок и создание нового блока AUKUS "неприемлемым поведением между союзниками и партнерами".
Глава МИД Франции Ле Дриан назвал действия США ударом в спину. Из-за создания нового блока AUKUS Франция лишилась многомиллиардного контракта на поставку Австралии подводных лодок.
Сотрудничество малийской военной хунты с российскими наемниками "абсолютно несовместимо" с присутствием французских вооруженных сил, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
По словам Жан-Ива Ле Дриана, талибы солгали, пообещав сформировать "интегративное правительство" и позволить покинуть страну желающим того афганцам.
Главы МИД ФРГ и Франции в телефонном разговоре с Лавровым потребовали от Москвы соблюдения прозрачности на основе Венской конвенции с учетом недавнего "перемещения войск" у границы с Украиной.
Россия и Китай используют свои антикоронавирусные вакцины в качестве инструмента влияния, заявил глава МИД Франции Ле Дриан. Москва категорически отвергла обвинения Парижа.
Китай ввел санкции против ряда европейских парламентариев и ученых в ответ на штрафные меры Евросоюза за нарушения прав человека. Германия, Бельгия, Дания, Литва и Франция вызвали послов КНР.
Иран в очередной раз нарушает взятые на себя обязательства в рамках СВПД и значительно сокращает возможности МАГАТЭ по надзору и проверке, заявили МИД Германии, Франции и Великобритании.
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