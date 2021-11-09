МИД Французской Республики

Великобритания выступила в защиту нового пакта с США и Австралией

Свободы нужно защищать, и в целях безопасности мы строим крепкие отношения во всем мире, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. Австралия отвергла обвинения Франции во лжи на фоне скандала о подводных лодках.