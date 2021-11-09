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МИД Французской Республики

Министерство иностранных дел Французской Республики

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09.12.2019, Frankreich, Paris: Session de travail lors du Sommet au Format Normandie au Palais de l'Elysee Volodymyr Zelensky president ukrainien, Emmanuel Macron, president de la Republique Francaise, Vladimir Poutine, president russe et Angela Merkel, Chanceliere allemande en presence de Jean Yves Le Drian, ministre francais des Affaires Etrangeres POOL/HAMILTON/MAXPPP - meeting of the Normandy Four leaders at the Elysee Palace in Paris, France, on december 9, 2019 *** Local Caption *** Sommet a l'Elysee en presence du president de la Republique Francaise, de la Chanceliere allemande, du president ukrainien et du president russe ayant pour but de de trouver une sortie de crise entre l'Ukraine et la Russie. Foto: Pool/Hamilton/Maxppp/MAXPPP/dpa |

Россия отказывается от встречи в "нормандском формате" 09.11.2021

Москва заявила, что ее предложения по проекту документа к встрече глав МИД "нормандского формата" не учтены. Пресс-секретарь МИД Франции опровергла эти утверждения.
This handout satellite image released by Maxar Technologies and taken on November 1, 2021 shows the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - The Pentagon is monitoring the Ukraine region closely amid reports of a new buildup of Russian troops on the country's border, Pentagon spokesman John Kirby said on November 1. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

Германия встревожена сообщениями о перемещениях войск РФ близ Украины 08.11.2021

Берлин находится в диалоге с ОБСЕ, США, Францией, а также Украиной и РФ по ситуации в регионе российско-украинской границы, заявила представитель МИД Германии.
A handout picture released by Iran's Atomic Energy Organization on November 6, 2019, shows the interior of the Fordo (Fordow) Uranium Conversion Facility in Qom, in the north of the country. - An Iranian official announced that the plant will start enriching uranium at midnight. (Photo by HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

Иран отвергает критику Запада по своей атомной программе 01.11.2021

Выпуск высокообогащенного урана служит мирным целям в медицине и науке, заявили в МИД Ирана. Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании ранее обвинили Тегеран в провокациях.
June 19, 2018. - Belarus, Minsk. - President of Belarus Alexander Lukashenko before a meeting with Russian President Vladimir Putin. KremlinxPool PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Франция обвинила семью Лукашенко в организованной торговле людьми 27.10.2021

Родственники Александра Лукашенко целенаправленно организовывают поездки мигрантов к границам Беларуси со странами ЕС, заявили в МИД Франции.
Minsk, Belarus. Night View Of Cathedral of Saint Virgin Mary And Building of French Embassy in Republic of Belarus. Traffic On Illuminated Pobedtiley Avenue Street In Minsk, Belarus.

AFP: Власти Беларуси выдворили из страны посла Франции 17.10.2021

МИД Беларуси потребовал от французского посла покинуть страну до 18 октября, передает агентство AFP. Перед отъездом глава диппредставительства Николя де Лакост записал видеообращение к белорусскому народу.
French Foreign Affair Minister Jean-Yves Le Drian and German Foreign Minister Heiko Maas attend a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels, Belgium July 13, 2020. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Германия и Франция потребовали от Польши соблюдения правил ЕС 09.10.2021

В совместном заявлении глав МИД ФРГ и Франции подчеркивается, что уважение ценностей ЕС должно обеспечиваться каждым государством-членом сообщества, включая Польшу.
epa05277501 A handout picture made available by the DCNS Group, a French industrial group specialized in naval defense, on 26 April 2016 shows French submarine Shortfin Barracuda, designed by the DCNS group. According to media reports on 26 April, DCNS won 50 billion Australian dollar (about 38.6 billion US dollar) contract to build a fleet of submarines for the Royal Australian Navy (RAN). The submarines will be built in Adelaide, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull said. Shipbuilders from France, Germany and Japan took part in the bid. EPA/DCNS GROUP AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Великобритания выступила в защиту нового пакта с США и Австралией 19.09.2021

Свободы нужно защищать, и в целях безопасности мы строим крепкие отношения во всем мире, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс. Австралия отвергла обвинения Франции во лжи на фоне скандала о подводных лодках.
epa05277499 A handout picture made available by the DCNS Group, a French industrial group specialized in naval defense, on 26 April 2016 shows French submarine Shortfin Barracuda, designed by the DCNS group. According to media reports on 26 April, DCNS won 50 billion Australian dollar (about 38.6 billion US dollar) contract to build a fleet of submarines for the Royal Australian Navy (RAN). The submarines will be built in Adelaide, Australian Prime Minister Malcolm Turnbull said. Shipbuilders from France, Germany and Japan took part in the bid. EPA/DCNS GROUP AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Скандал с подлодками: Париж поставил под сомнение прочность союза с НАТО 18.09.2021

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о кризисе в отношениях с Вашингтоном на фоне передачи США Канберре технологий по строительству атомных подлодок.
Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und internationale Entwicklung (Ministère des Affaires étrangères et du développement international), aufgenommen am 02.06.2015 in Paris (Frankreich). Das Außenministerium der Französischen Republik wird wegen seiner Lage am Quai d_Orsay, einer Uferstraße der Seine in Paris, auch Quai d_Orsay genannt. Foto: Jens Büttner

Франция отзывает послов из США и Австралии после срыва сделки по субмаринам 17.09.2021

Глава МИД Франции Ле Дриан назвал разрыв контракта на поставку Австралии подводных лодок и создание нового блока AUKUS "неприемлемым поведением между союзниками и партнерами".
09.09.2019, Russland, Moskau: 6005015 09.09.2019 French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian attends the Russian-French security cooperation council meeting in Moscow, Russia. Maksim Blinov / Sputnik Foto: Maksim Blinov/Sputnik/dpa |

Франция обвинила США в срыве контракта с Австралией по субмаринам 16.09.2021

Глава МИД Франции Ле Дриан назвал действия США ударом в спину. Из-за создания нового блока AUKUS Франция лишилась многомиллиардного контракта на поставку Австралии подводных лодок.
©Nicolas Remene / Le Pictorium/MAXPPP - Nicolas Remene / Le Pictorium - 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremonie pour la passation de commandement entre le commandant autrichien, le General de brigade Christian Harbersatter et l'actuel chef de l'EUTM Mali, le General de brigade Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). La ceremonie s'est tenue au QG de l'EUTM a Bamako en presence du Chef d'Etat-major General des Armees maliennes, le General de division Abdoulaye Coulibaly et le chef de la MINUSMA M. Annadif Mahamat Saleh. / 12/12/2019 - Mali / Koulikoro / Bamako - Ceremony for the change of command between the Austrian commander, Brigadier General Christian Harbersatter and the current head of EUTM Mali, Brigadier General Joao Pedro Boga Ribeiro (Portugal). The ceremony was held at EUTM HQ in Bamako in the presence of the Chief of the General Staff of the Malian Armies, Major General Abdoulaye Coulibaly and the head of MINUSMA Mr. Annadif Mahamat Saleh.

Париж выведет войска из Мали, если туда придет ЧВК Вагнера 15.09.2021

Сотрудничество малийской военной хунты с российскими наемниками "абсолютно несовместимо" с присутствием французских вооруженных сил, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Jean-Yves Le Drian leaves the Elysee presidential palace after the weekly cabinet meeting in Paris, France on April 17th, 2019. Photo by Christian Liewig/ABACAPRESS.COM |

Глава МИД Франции обвинил талибов во лжи 12.09.2021

По словам Жан-Ива Ле Дриана, талибы солгали, пообещав сформировать "интегративное правительство" и позволить покинуть страну желающим того афганцам.
French Foreign Affair Minister Jean-Yves Le Drian and German Foreign Minister Heiko Maas attend a meeting of EU foreign ministers at the European Council building in Brussels, Belgium July 13, 2020. Stephanie Lecocq/Pool via REUTERS

Главы МИД Германии, Франции и России обсудили конфликт на востоке Украины 07.06.2021

Главы МИД ФРГ и Франции в телефонном разговоре с Лавровым потребовали от Москвы соблюдения прозрачности на основе Венской конвенции с учетом недавнего "перемещения войск" у границы с Украиной.
Die erste Lieferung des russischen Corona-Impfstoffes Sputnik V wurde am Internationalen Flughafen Imam Khomeini ausgeladen. Die Massenimpfung der 83 Millionen Iraner soll Ende Februar oder Anfang März beginnen, so das Gesundheitsministerium. +++ dpa-Bildfunk +++

Франция назвала российскую вакцину "Спутник V" орудием пропаганды 26.03.2021

Россия и Китай используют свои антикоронавирусные вакцины в качестве инструмента влияния, заявил глава МИД Франции Ле Дриан. Москва категорически отвергла обвинения Парижа.
(FILES) In this file photograph taken on June 29, 2015, a Chinese flag (L) is draped beside the European Union (EU) flag during a EU-China Summit at European Union Commission headquarters in Brussels. - EU member states give political backing to Brussels' efforts to negotiate an investment pact with China on December 28, 2020, diplomats said, clearing the way for a deal. At a meeting of ambassadors, one said, the German EU presidency noted no member had raised a stop sign and the way for a political endorsement was thus cleared. (Photo by THIERRY CHARLIER / AFP)

Европейские МИДы вызывают послов КНР на ковер из-за санкций 23.03.2021

Китай ввел санкции против ряда европейских парламентариев и ученых в ответ на штрафные меры Евросоюза за нарушения прав человека. Германия, Бельгия, Дания, Литва и Франция вызвали послов КНР.
epa02996589 (FILE) A file picture dated 21 August 2010 shows a general view of the Iranian nuclear power plant in Bushehr, southern Iran. The International Atomic Energy Agency (IAEA) on 08 November 2011 published the clearest indications to date that Iran has been developing a nuclear weapon. The report, which detailed a large number of nuclear-related projects and experiments, said that some of the activities might be ongoing. The Vienna-based agency concluded that Iran had worked on using uranium metal in a nuclear warhead and on computer-modelling of nuclear explosions. EPA/ABEDIN TAHERKENAREH *** Local Caption *** 00000402294881 |

ФРГ, Франция и Великобритания осудили отказ Ирана выполнять дополнительный протокол по СВПД 23.02.2021

Иран в очередной раз нарушает взятые на себя обязательства в рамках СВПД и значительно сокращает возможности МАГАТЭ по надзору и проверке, заявили МИД Германии, Франции и Великобритании.
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