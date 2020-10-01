Макрон заявил о присутствии боевиков джихадистских группировок в Карабахе

В зоне конфликта в Нагорном Карабахе, по данным французской разведки, присутствуют боевики джихадистских группировок из Сирии, которые проникли в регион через Турцию. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 1 октября, перед началом саммита ЕС в Брюсселе.

Эмманюэль Макрон

По его словам, речь идет об "очень серьезном" новом факте, и он должен стать предметом обсуждения глав государств и правительств стран ЕС.

Макрон добавил, что договорился с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о дальнейшем обмене информацией о ситуации с тем, чтобы извлечь "из нее все выводы". По его словам, Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продолжит добиваться прекращения огня "без предварительных условий" и урегулирования конфликта между Баку и Ереваном "на правовой основе".

Россия также располагает данными о боевиках

Между тем представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Москва также располагает данными о том, что боевики из Ближнего Востока воюют в Нагорном Карабахе. "У нас эти данные имеются, это информация, которой мы располагаем", - сказала она на брифинге.

Как отмечалось в комментарии МИД России, размещенном на сайте ведомства 30 сентября, по поступающим сведениям, в зону нагорно-карабахского конфликта "осуществляется переброска боевиков незаконных вооруженных формирований, в частности, из Сирии, Ливии, в целях непосредственного участия в боевых действиях".

МИД России призвал руководство заинтересованных государств "принять действенные меры по недопущению использования иностранных террористов и наемников в конфликте и их незамедлительному выводу из региона".

Привлечение иностранных наемников

Армения и Азербайджан, воюющие за Нагорный Карабах, обвиняли друг друга в привлечении к боевым действиям иностранных наемников. Армения утверждала, что Турция перебросила из северной части Сирии на Южный Кавказ 4000 радикальных исламистов. Со своей стороны Азербайджан обвинил Армению в привлечении к боевым действиям этнических армян из Сирии и других стран Ближнего Востока. Обе стороны отвергают выдвигаемые против них обвинения.

Турция 30 сентября официально обещала военную помощь Азербайджану. До этого Армения сообщила об армянском истребителе, сбитом самолетом ВВС Турции. Баку и Анкара в свою очередь опровергли это сообщение.

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин призвали Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности и скорейшему прекращению огня. В ходе телефонного разговора 30 сентября они подчеркнули, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха может быть урегулирован только дипломатическим путем.

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