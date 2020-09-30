Путин, Макрон и Трамп призвали Баку и Ереван к "переговорам по существу"

Президент РФ, США и Франции, представляющие страны - сопредседатели Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), самым решительным образом осуждают эскалацию насилия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в совместном заявлении, Владимира Путина, Дональда Трампа и Эмманюэля Макрона, обнародованном в четверг, 1 октября, пресс-службами Кремля и Елисейского дворца.

Сопредседатели группы потребовали от Баку и Еревана немедленного прекращения боевых действий. "Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу" при содействии Минской группы ОБСЕ, подчеркивается в заявлении.

Эрдоган: Минская группа должна потребовать от Армении ухода из Карабаха

Между тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи к Великому национальному собранию (парламенту) страны высказал мнение, что Армения должна уйти из Нагорного Карабаха, чтобы в регионе восстановился мир. "Условие долгосрочного мира на Кавказе - освобождение каждого клочка оккупированных земель", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu. При этом турецкий лидер на открытии осенней парламентской сессии возложил ответственность за нынешнюю эскалацию на сопредседателей Минской группы ОБСЕ. По его версии, "они уже 30 лет игнорируют урегулирование армяно-азербайджанского конфликта". "Продолжающиеся призывы сопредседателей к прекращению огня неприемлемы. Решение проблемы придет вслед за выводом ВС Армении", - заявил президент Турции.

Привлечение иностранных наемников

Армения и Азербайджан, воюющие за Нагорный Карабах, обвиняют друг друга в привлечении к боевым действиям иностранных наемников. Армения утверждает, что Турция перебросила из северной части Сирии на Южный Кавказ 4000 радикальных исламистов. Со своей стороны Азербайджан обвинил Армению в привлечении к боевым действиям этнических армян из Сирии и других стран Ближнего Востока. Обе стороны отвергают выдвигаемые против них обвинения. Россия обещала проверить эту информацию и теперь выступила с соответствующим заявлением на уровне МИДа.

Турция 30 сентября официально обещала военную помощь Азербайджану. До этого Армения сообщила об армянском истребителе, сбитом ВВС Турции.

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин ранее призвали Армению и Азербайджан к максимальной сдержанности и скорейшему прекращению огня. В ходе телефонного разговора 30 сентября они подчеркнули, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха может быть урегулирован только дипломатическим путем.

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