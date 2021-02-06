США договорились с ФРГ, Францией и Британией о восстановлении тесного сотрудничества

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен провел онлайн-конференцию с министрами иностранных дел Германии, Франции и Великобритании. Стороны изъявили намерение "возродить традиционно тесное трансатлантическое сотрудничество и сообща бороться с глобальными вызовами", сообщило министерство иностранных дел ФРГ в пятницу, 5 февраля.

Первый с момента вступления в должность 46-го президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена обмен мнениями глав внешнеполитических ведомств четырех стран прошел в "конструктивной и наполненной доверием атмосфере", отметили в Берлине. Участники обсудили атомную программу Ирана, пандемию COVID-19, отношения с Россией и Китаем, а также международную политику в области климата.

Демократ Байден в своей инаугурационной речи 20 января пообещал, среди прочего, исправить отношения с союзниками США. Отношения Берлина и Вашингтона при предшественнике Байдена, республиканце Дональде Трампе, ухудшились. Бывший глава Белого дома неоднократно критиковал Германию, в том числе из-за низких, по его мнению, затрат на оборону.

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