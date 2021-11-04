Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мессенджер

Complex, Museum, Tashkent, City, Uzbekistan, Central Asia, Asia, aerial, architecture, blue, market, medresa, madrasa, old, skyline, touristic, travel | Verwendung weltweit

В Узбекистане сняты ограничения с соцсетей почти сразу после их введения 04.11.2021

Ранее узбекские власти включили ряд соцсетей и месенджеров в список нарушителей местного закона "О персональных данных". За "непродуманные и несогласованные действия" уволен глава Узкомнадзора.
Störung bei WhatsApp, Facebook und Instagram Am 04.10.2021 gab es eine Störung bei den sozialen Netzwerken WhatsApp, Facebook und Instagram Foto: Revierfoto

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел глобальный сбой 04.10.2021

Сервисы американской корпорации Facebook оказались недоступны по всему миру. Эксперты считают кибератаку маловероятной.
MOSCOW, RUSSIA - APRIL 12, 2018: Logo of Telegram, a free cloud-based instant messaging service. On April 6, 2018, Russia's Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor), filed a suit to block Telegram for refusing to hand over its encryption keys to law enforcement agencies. Moscowís Tagansky District Court is to begin a hearing into the case on April 13, 2018. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa |

Суд в Москве оштрафовал Telegram и Facebook на 27 млн рублей 10.06.2021

Мессенджер Telegram и соцсеть Facebook отказались по требованию властей России удалить контент, признанный в стране запрещенным, и получили штрафы в 10 и 17 млн рублей соответственно.
ARCHIV - 15.03.2019, Schleswig-Holstein, Aukrug-Homfeld: ILLUSTRATION - Ein Mann mit Smartphone steht vor einem Monitor mit dem Logo des Messenger-Dienstes WhatsApp. (zu dpa Prozess wegen mutmaßlicher Volksverhetzung in WhatsApp-Gruppe) Foto: Carsten Rehder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

WhatsApp начинает блокировать звонки и сообщения несогласных с передачей данных 15.05.2021

Мессенджер WhatsApp включил в пользовательское соглашение пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook, в которую он входит. Для жителей ЕС этот пункт необязателен.
Winden Themenbild - Soziale Netzwerke, Kommunikation, Apps Soziale Dienste auf einem Handy, Twitter, Snapchat, Messenger, Facebook, WhatsApp Symbolbild, Themenbild, Featurebild Copyright: Fleigx/xEibner-Pressefoto EP_dfg winds Theme image social ones Networks Communication Apps social ones Services on a Handy Twitter Snapchat Messenger Facebook Whatsapp Symbol image Theme image Featurebild Copyright Fleigx Press photo EP_dfg

Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях 25.03.2021

От новых пользователей соцсетей и мессенджеров в рамках механизмов обработки персональных данных могут потребовать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту, пишет "Коммерсант".

MOSCOW, RUSSIA - APRIL 12, 2018: logo of Telegram, a free cloud-based instant messaging service, seen on the screens of smartphones. On April 6, 2018, Russia's Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology, and Mass Media (Roskomnadzor), filed a suit to block Telegram for refusing to hand over its encryption keys to law enforcement agencies. Moscowís Tagansky District Court is to begin a hearing into the case on April 13, 2018. Alexander Shcherbak/TASS Foto: Alexander Shcherbak/TASS/dpa |

Telegram опроверг слова РФПИ об инвестициях в мессенджер 23.03.2021

Российский фонд прямых инвестиций заявил, что вместе с фондом из ОАЭ приобрел облигации Telegram. Представитель мессенджера уточнил, что РФПИ не участвовал в размещении ценных бумаг.
The website of the Telegram messaging app is seen on a computer's screen in Beijing, Thursday, June 13, 2019. Encrypted messaging app Telegram said Thursday that it was hit by a powerful cyberattack from China while massive protests were unfolding in Hong Kong. The attack, which slowed connectivity but did not compromise user data, came as hundreds of thousands took to the streets in Hong Kong to protest legislation that would allow people to be extradited to mainland China to stand trial. (AP Photo/Andy Wong) |

В Беларуси признаны экстремистскими протестные Telegram-канал и чат 21.03.2021

Суд в Бресте признал экстремистскими Telegram-канал "Брест: Слухи и факты" и чат в том же мессенджере "Брест 97%". Репост информации оттуда грозит административной ответственностью.
August 30, 2019, Kolkata, West Bengal, India: Illustration of Telegram app on mobile phone.With Facebooks fail in launching its own crypto currency, the popular messeging app telegram is all set to launch its own crypto currency on october 31st called Gram. Users will apparently store them in Gram digital wallet, one that telegram plans to offer to all its 200 + million users worldwide. (Credit Image: Â© Debarchan Chatterjee/ZUMA Wire |

Telegram разместил облигации на 1 млрд долларов 15.03.2021

Мессенджер Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке 1 млрд долларов. Ставка по бондам составила 7%.
ARCHIV - 07.04.2016, Taiwan, Taipeh: Das Icon des Messengerdienstes WhatsApp und der Online-Plattform Facebook sind auf einem Smartphone zu sehen. (zu dpa «WhatsApp schiebt Einführung der neuen Datenschutzregeln auf») Foto: Ritchie B. Tongo/EPA FILE/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

В российской оборонке запретят корпоративное использование WhatsApp 11.03.2021

По данным источника РБК в российской оборонке, подобный запрет существовал и ранее, но работники его игнорировали. Проведение совещаний онлайн, вызванное пандемией коронавируса обострило вопросы безопасности.
Sergei Rumas, named by Belarussian President Alexander Lukashenko as new prime minister is seen in Minsk, Belarus, August 18, 2018. REUTERS/Maxim Guchek/BelTA Pool via Reuters

Telegram-каналы сообщили о задержании экс-премьера Беларуси Сергея Румаса 03.02.2021

Последний раз Сергей Румас был онлайн в мессенджере 3 февраля в пять часов утра. По некоторым сведениям, он проходит по делу о коррупции в отношении Белагропромбанка.
Icon, Logo, Telegram, Instant Messenger-Dienst, Soziales Netzwek, Makroaufnahme, Detail, formatfüllend, Bildschirmfoto | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Число пользователей Telegram за 72 часа выросло на 25 млн 13.01.2021

По словам основателя сервиса Telegram Павла Дурова, в первую неделю января "число активных пользователей Telegram превысило 500 млн в месяц".

ARCHIV - ILLUSTRATION - Die Instant Messenger «Slack» (von oben, l-r), «IM+ Pro», «Facebook Messenger», «Threema», «Signal», «Protonet Messenger», «WhatsApp», «FaceTime» und «Apple Nachrichten» werden auf einem Mobiltelefon angezeigt, aufgenommen am 24.06.2016. Die Polizei in Bayern will ihre Streifenbeamten jetzt mit einem eigenen Messengerdienst ausrüsten. (Zu dpa/lby «Neuer Polizei-Messengerdienst für Bayerns Streifenbeamte» vom 26.05.2017) Foto: Wolfram Kastl/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Дуров объявил о массовом переходе пользователей WhatsApp в Telegram 09.01.2021

Усилившийся отток пользователей WhatsApp в пользу других мессенджеров основатель Telegram Павел Дуров связал с намерением конкурента передать личные данные юзеров концерну Facebook.
August 30, 2019, Kolkata, West Bengal, India: Illustration of Telegram app on mobile phone.With Facebooks fail in launching its own crypto currency, the popular messeging app telegram is all set to launch its own crypto currency on october 31st called Gram. Users will apparently store them in Gram digital wallet, one that telegram plans to offer to all its 200 + million users worldwide. (Credit Image: Â© Debarchan Chatterjee/ZUMA Wire |

Telegram и "ВКонтакте" попали в "список наблюдения за пиратством" ЕС 16.12.2020

На Telegram и "ВКонтакте" поступает много жалоб правообладателей, и сервисы недостаточно борются с распространением пиратского контента, сообщила Еврокомиссия.
Symbolbild Facebbok vs Datenschutz: Risse im Straßenbelag mit erodiertem Schriftzug Datenschutz und Facebook Daumen Dislike mit Logo Symbol image VS Privacy Cracks in Road surface with erodiertem emblem Privacy and Facebook Thumb dislike with emblem

От Facebook требуют продать WhatsApp и Instagram 10.12.2020

Почти все штаты и Федеральная торговая комиссия считают, что Facebook удушает инновации и подрывает защиту данных. Больше всего они недовольны покупкой Facebook мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram.
August 30, 2019, Kolkata, West Bengal, India: Illustration of Telegram app on mobile phone.With Facebooks fail in launching its own crypto currency, the popular messeging app telegram is all set to launch its own crypto currency on october 31st called Gram. Users will apparently store them in Gram digital wallet, one that telegram plans to offer to all its 200 + million users worldwide. (Credit Image: Â© Debarchan Chatterjee/ZUMA Wire |

ЕСПЧ коммуницировал жалобу Telegram на блокировку в России 16.11.2020

Российские власти более двух лет безуспешно пытались блокировать мессенджер из-за отказа руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей.
ST PETERSBURG, RUSSIA - JUNE 23, 2017: Telegram, a free cloud-based instant messaging service, running on a smartphone. Sergei Konkov/TASS Foto: Sergei Konkov/TASS/dpa |

Экстремизм, наркотики и порнография в немецких Telegram-каналах 11.11.2020

В странах с авторитарными режимами Telegram является важным источником альтернативной информации, но в Германии его все чаще используют для противозаконной деятельности, выяснили эксперты.
Показать еще