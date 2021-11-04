Мессенджер

Telegram-каналы сообщили о задержании экс-премьера Беларуси Сергея Румаса

Последний раз Сергей Румас был онлайн в мессенджере 3 февраля в пять часов утра. По некоторым сведениям, он проходит по делу о коррупции в отношении Белагропромбанка.