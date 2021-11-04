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Ранее узбекские власти включили ряд соцсетей и месенджеров в список нарушителей местного закона "О персональных данных". За "непродуманные и несогласованные действия" уволен глава Узкомнадзора.
Сервисы американской корпорации Facebook оказались недоступны по всему миру. Эксперты считают кибератаку маловероятной.
Мессенджер Telegram и соцсеть Facebook отказались по требованию властей России удалить контент, признанный в стране запрещенным, и получили штрафы в 10 и 17 млн рублей соответственно.
Мессенджер WhatsApp включил в пользовательское соглашение пункт о передаче личных данных пользователей корпорации Facebook, в которую он входит. Для жителей ЕС этот пункт необязателен.
От новых пользователей соцсетей и мессенджеров в рамках механизмов обработки персональных данных могут потребовать номер паспорта, адрес, номер телефона и электронную почту, пишет "Коммерсант".
Российский фонд прямых инвестиций заявил, что вместе с фондом из ОАЭ приобрел облигации Telegram. Представитель мессенджера уточнил, что РФПИ не участвовал в размещении ценных бумаг.
Суд в Бресте признал экстремистскими Telegram-канал "Брест: Слухи и факты" и чат в том же мессенджере "Брест 97%". Репост информации оттуда грозит административной ответственностью.
Мессенджер Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке 1 млрд долларов. Ставка по бондам составила 7%.
По данным источника РБК в российской оборонке, подобный запрет существовал и ранее, но работники его игнорировали. Проведение совещаний онлайн, вызванное пандемией коронавируса обострило вопросы безопасности.
Последний раз Сергей Румас был онлайн в мессенджере 3 февраля в пять часов утра. По некоторым сведениям, он проходит по делу о коррупции в отношении Белагропромбанка.
По словам основателя сервиса Telegram Павла Дурова, в первую неделю января "число активных пользователей Telegram превысило 500 млн в месяц".
Усилившийся отток пользователей WhatsApp в пользу других мессенджеров основатель Telegram Павел Дуров связал с намерением конкурента передать личные данные юзеров концерну Facebook.
На Telegram и "ВКонтакте" поступает много жалоб правообладателей, и сервисы недостаточно борются с распространением пиратского контента, сообщила Еврокомиссия.
Почти все штаты и Федеральная торговая комиссия считают, что Facebook удушает инновации и подрывает защиту данных. Больше всего они недовольны покупкой Facebook мессенджера WhatsApp и соцсети Instagram.
Российские власти более двух лет безуспешно пытались блокировать мессенджер из-за отказа руководства Telegram предоставить ФСБ ключи дешифровки сообщений пользователей.
В странах с авторитарными режимами Telegram является важным источником альтернативной информации, но в Германии его все чаще используют для противозаконной деятельности, выяснили эксперты.
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