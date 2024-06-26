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Принадлежащий VK мессенджер ICQ прекратил работу

Ольга Лебедева
26 июня 2024 г.

Мессенджер ICQ был основан и Израиле, а в 2010 году куплен компанией Mail.ru. Особенной популярностью он пользовался в России в 2000-х годах.

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Иконки соцсетей и мессенджеров на экране смартфона
Компания VK призвала пользователей пользоваться ее другими мессенджерамиФото: Sefa Karacan/AA/picture alliance

Российская компания VK прекратила работу мессенджера ICQ. В среду, 26 июня, на сайте icq.com сообщается, что сервис завершил работу. Пользователям предлагается продолжить общение "с друзьями в VK Мессенджере, а с коллегами - в VK WorkSpace".

В 2020 году ICQ купили россияне

ICQ был основан в 1996 году в Израиле. В 2000-х годах он особенно активно использовался в России, пока не уступил популярность соцсетям и другим мессенджерам. Кроме того, ICQ был популярен в Чехии, Германии и Израиле.

В 2010 году российская Mail.ru Group (позднее - VK) купила ICQ у компании AOL. Стоимость сделки оценивалась в 188 млн долларов. В 2018 году "Новая газета" сообщала о доступе российских спецслужб к переписке пользователей ICQ.

В мае 2024 года VK заявила о планах закрыть мессенджер ICQ и сфокусироваться на развитии VK Мессенджера и корпоративного сервиса VK WorkSpace. Сообщалось, что сотрудники ICQ присоединятся к командам данных проектов.

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