Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Мартин Лютер".
Результаты поиска генерируется автоматически на основании ключевых слов.
500 лет назад, 16 апреля 1521 года, Мартин Лютер прибыл в Вормс. Выступление Лютера на Вормсском рейхстаге стало одним из ключевых событий в ходе Реформации.
Теологи с настороженностью относятся к модернизации Библии. Однако теперь Священное Писание доступно в новом спецпереводе для поколения Z.
Подарок, который хотел сделать одной из главных церквей Ганновера бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, вызвал большие споры - в том числе судебные.
Награда присуждена Веронике Цепкало, Светлане Тихановской и Марии Колесниковой. По словам оргкомитета премии, эти три женщины символизируют борьбу десятков тысяч белорусов за демократическое будущее.
Конгрессмен США от Джорджии Джон Льюис умер в возрасте 80 лет. В 60-е годы прошлого века соратник Мартина Лютера Кинга был одним из лидеров массового движения за права чернокожих.
10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Всего три месяца пробыл он в старинном немецком городе Марбурге, но они сделали из него поэта...
День памяти Святого Мартина отмечается 11 ноября. Кем был национальный святой французов и немцев - покровитель бедных, нищих, беженцев, пастухов, виноградарей и мельников?
Здесь реформатор Мартин Лютер прятался от преследований церкви. Экскурсия по Айзенаху!
Главная достопримечательность Айзенаха.
Немецкие достопримечательности на почтовых марках.
Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида... В 2018 году отмечается 1000-летие освящения этого храма - выдающегося памятника романского стиля.
1968 год является кульминационным моментом продуктивной эпохи в искусстве. В то же время он стал предвестником конца политических и художественных утопий.
Лидера движения за гражданские права афроамериканцев в США Мартина Лютера Кинга убили 50 лет назад. Но его идеи демократического равенства и сегодня не утратили актуальности.
Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса.
От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
В конце октября в Германии широко отметили 500-летие Реформации, основоположником которой был Мартин Лютер. Торжества завершились, но юбилейные выставки продолжаются.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact