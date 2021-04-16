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Мартин Лютер

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Мартин Лютер".

Результаты поиска генерируется автоматически на основании ключевых слов.

1-L76-E1521-6-B (462416) 'Luther in Worms' Luther, Martin; Reformator; 1483-1546. - 'Luther in Worms'. - (Auf dem Reichstag zu Worms vor Kaiser Karl V. u.Kurfürsten, 17./18. 4.1521). Holzstich nach Emil Jacobs (1802-1866), spätere Kolorierung. Aus: F.Bülau, Deutsche Geschichte in Bildern, 2.Bd., Dresden (C.C.Meinhold) 1862. F: 'Luther à Worms' Luther, Martin ; réformateur religieux ; Eisleben 10.11.1483 - id. 18.2.1546. - 'Luther à Worms'. - (Devant Charles Quint à la Diète impériale de Worms, 17-18 avril 1521). Grav. sur bois d'ap. Emil Jacobs (1802-1866), coloriée ultérieurement. In : F. Bülau, Deutsche Geschichte in Bildern, 2e vol., Dresde (C.C.Meinhold) 1862.

На том стою и не могу иначе! Мартин Лютер на Вормсском рейхстаге 16.04.2021

500 лет назад, 16 апреля 1521 года, Мартин Лютер прибыл в Вормс. Выступление Лютера на Вормсском рейхстаге стало одним из ключевых событий в ходе Реформации.
Die BasisBibel ist eine zeitgemäße Bibelübersetzung, herausgegeben von der Deutschen Bibelgesellschaft in Stuttgart

В Германии переписали Библию 21.01.2021

Теологи с настороженностью относятся к модернизации Библии. Однако теперь Священное Писание доступно в новом спецпереводе для поколения Z.
ARCHIV - 27.05.2016, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD, r) und Künstler Markus Lüpertz lachen bei der Enthüllung der Skulptur Echo des Poseidon auf der Mercatorinsel. (zu dpa Altkanzler Schröder stiftet Kirchenfenster - doch es gibt Widerstand vom 25.09.2018) Foto: Ina Fassbender/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Украсит ли церковь спорный подарок бывшего канцлера Шрёдера? 14.12.2020

Подарок, который хотел сделать одной из главных церквей Ганновера бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, вызвал большие споры - в том числе судебные.
19.07.2020, Belarus, Minsk: Maria Kolesnikowa (r-l), Vertreterin des Ex-Bankchefs Babariko, dessen Kandidatur von der Wahlkommission verweigert wurde, Swetlana Tichanowskaja, Kandidatin bei der Präsidentenwahl in Belarus, und Veronika Zepkalo, Ehefrau des nicht zugelassenen Kandidaten Zepkalo, stehen bei einem Wahlkampfauftritt zur Unterstützung von Tichanowskaja. Um ihre Chancen bei der Wahl zu verbessern, schloss sich Tichanowskaja mit den Wahlstäben von Babariko und Zepkalo zusammen. Foto: Sergei Grits/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Белорусские оппозиционерки удостоены премии имени Мартина Лютера 02.12.2020

Награда присуждена Веронике Цепкало, Светлане Тихановской и Марии Колесниковой. По словам оргкомитета премии, эти три женщины символизируют борьбу десятков тысяч белорусов за демократическое будущее.
WASHINGTON, DC - SEPTEMBER 25: U.S. Rep. John Lewis (D-GA) listens during a news conference September 25, 2017 on Capitol Hill in Washington, DC. Reps Lewis was joined by Demetrius Nash, who took a walk from Chicago to Washington, to discuss gun violence. (Photo by Alex Wong/Getty Images)

Скончался видный борец за права чернокожих Джон Льюис 18.07.2020

Конгрессмен США от Джорджии Джон Льюис умер в возрасте 80 лет. В 60-е годы прошлого века соратник Мартина Лютера Кинга был одним из лидеров массового движения за права чернокожих.
1RD-323-F1959 (608004) Boris Pasternak / Foto 1959on Muraschko Pasternak, Boris Leonidowitsch; russ. Schriftsteller; Moskau 10.2.1890 - Pere- delkino 30.5.1960. - Boris Pasternak beim Umgraben vor seinem Haus nahe Moskau. - Foto, 1959. E: Boris Pasternak / Photo / 1959 Pasternak, Boris Leonidovich; Russian writer; Moscow 10.2.1890 - Peredelkino 30.5.1960. - Pasternak digging in front of his house near Moscow. - Photo, 1959.

Борис Пастернак: любовная драма в Марбурге 10.02.2020

10 февраля исполняется 130 лет со дня рождения Бориса Пастернака. Всего три месяца пробыл он в старинном немецком городе Марбурге, но они сделали из него поэта...
Sankt Martin (Martin von Tours, Der heilige Martin), Wandmalerei, Liebfrauenkirche Oberwesel am Rhein. Mittelrhein, Weltkulturerbe. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Как празднуют день Святого Мартина в Германии 10.11.2019

День памяти Святого Мартина отмечается 11 ноября. Кем был национальный святой французов и немцев - покровитель бедных, нищих, беженцев, пастухов, виноградарей и мельников?
#51504463 - Wartburg bei Eisenach © franke182

Замок Вартбург в Айзенахе (видео) 19.11.2018

Здесь реформатор Мартин Лютер прятался от преследований церкви. Экскурсия по Айзенаху!

Замок, где скрывался Мартин Лютер 19.11.2018

Главная достопримечательность Айзенаха.
Bildergalerie Deutsche Sehenswürdigkeiten auf Briefmarken picture-alliance/dpa/A.Weigel Die Sonderbriefmarke mit dem Dom von Regensburg, aufgenommen am Freitag (04.02.2011) in Regensburg (Oberpfalz). Die 75-Cent-Marke mit dem Regensburger Dom als zentralem Motiv ist im Rahmen einer Serie über das Weltkulturerbe erschienen. Foto: Armin Weigel dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++

Филателистический путеводитель по Германии 09.10.2018

Немецкие достопримечательности на почтовых марках.
ARCHIV - Im Licht der untergehenden Sonne sind als Silhouette am Mittwochabend (04.05.2011) in Worms die Türme des Doms St. Peter und der Dreifaltigkeitskirche zu sehen. Ins Rennen um den Vorentscheid zum Unesco-Titel gehen in Rheinland-Pfalz die romanischen Dome in Mainz und Worms, das Industriedenkmal Sayner Hütte in Bendorf bei Koblenz und die drei «Schum»-Städte Worms, Speyer und Mainz mit ihrer jüdischen Vergangenheit. Foto: Uwe Anspach/dpa (zu lrs 0031 vom 22.11.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

"Собор Нибелунгов" празднует юбилей 02.07.2018

Кримхильда оплакивала здесь своего Зигфрида... В 2018 году отмечается 1000-летие освящения этого храма - выдающегося памятника романского стиля.
Ausstellung Flashes of the Future Renato Guttuso, Maggio 1968 - Giornale Murale [Mai 1968 - Wandzeitung], 1968, Öl auf Karton und Leinwand, 280 x 480 cm, Ludwig Forum für Internationale Kunst, Aachen, © VG Bildkunst, Bonn 2017, Foto: Carl Brunn.

Искусство на службе у бунтарства 18.06.2018

1968 год является кульминационным моментом продуктивной эпохи в искусстве. В то же время он стал предвестником конца политических и художественных утопий.

Reverend Martin Luther King, American civil rights leader, invited to Berlin by West Berlin Mayor Willy Brandt, visits on September 13, 1964 the red wall. Here he is seen at the border Potsdamer Platz, West Berlin, Germany. (AP Photo)

В Германии помнят о великом мечтателе Мартине Лютере Кинге 04.04.2018

Лидера движения за гражданские права афроамериканцев в США Мартина Лютера Кинга убили 50 лет назад. Но его идеи демократического равенства и сегодня не утратили актуальности.
Wartburg: Copyright/Fotograf André Nestler bereit gestellt von Eisenach-Wartburg Region Touristik GmbH

10 причин любить Тюрингию 09.03.2018

Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса.
Das Gotische Haus (neue Fassade) im Wörlitzer Park, im Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Deutschland entdecken, Weltkulturerbe, Wörlitz, Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

10 причин любить Саксонию-Анхальт 16.02.2018

От паркового королевства XVIII века - до ведьм на горе Броккен и "Железного города" Феррополиса.
Ein Reiselöffel, den Martin Luther auf seinen Reisen bei sich trug, liegt am 14.11.2017 in Stuttgart (Baden-Württemberg) auf einer behandschuhten Hand. Der Löffel wird im Rahmen der Ausstellung _Freiheit _ Wahrheit _ Evangelium. Reformation in Württemberg_ im Kunstgebäude am Schlossplatz gezeigt. Foto: Marijan Murat/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Дорога ложка к обеду 15.11.2017

В конце октября в Германии широко отметили 500-летие Реформации, основоположником которой был Мартин Лютер. Торжества завершились, но юбилейные выставки продолжаются.
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