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Марина Константинова

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Марина Константинова: избранные публикации

Спектакль "Apocalypse Tomorrow"

60 минут до апокалипсиса. Жизнь без шелухи

Первый спектакль новой компании Серебренникова Kirill &Friends демонстрирует истинную природу человека перед смертью.
Культура5 февраля 2024 г.
Главная героиня фильма "Вызов" Юлия Пересильд и президент РФ Владимир Путин

Пронченко: Был Большой террор, при Путине - Большой позор

Российскому кино и раньше доставалось от ее дерзкого пера. О фильмах, которые выходят в России, - кинокритик Пронченко.
Культура30 января 2024 г.
Украинский комик Антон Лирник

Украинский комик - о своей жизни после обращения к Путину

Антон Лирник, экс-участник "Дуэта имени Чехова", выступает сейчас в Европе. DW встретилась с ним в Берлине.
Культура25 января 2024 г.
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Марина Константинова: другие публикации

Полина Осетинская - российская пианистка

Уместна ли русская музыка? Интервью с пианисткой Осетинской

Уместна ли русская музыка? Интервью с пианисткой Осетинской

Полина Осетинская - знаменитая российская пианистка. DW встретилась с музыкантом в Берлине.
Культура1 февраля 2024 г.
Режиссер Максим Диденко

Максим Диденко: От возвращения в Россию никто не застрахован

Максим Диденко: От возвращения в Россию никто не застрахован

Максим Диденко поставил спектакль "Кремулятор" по роману Саши Филипенко. Режиссер в интервью - о творчестве в эмиграции.
Культура31 января 2024 г.
Борис Гребенщиков на концерте в Берлине

Гребенщиков в Берлине

Гребенщиков в Берлине

Борис Гребенщиков выступает по всему миру в рамках проекта "БГ+". О его позиции и планах - в репортаже DW.
Культура8 января 2024 г.
В Берлине прошла выставка "Стук со дна"

Поздно рисовать. Худшие художники в Берлине - против войны

Поздно рисовать. Худшие художники в Берлине - против войны

В Берлине прошла выставка "Ассоциации худших художников", которая больше не имеет возможности выставляться в России.
Культура29 декабря 2023 г.
Дима Зицер

Дима Зицер: С ребенком нельзя не говорить о войне

Дима Зицер: С ребенком нельзя не говорить о войне

Как защитить детей от пропаганды? Как помочь им адаптироваться в эмиграции? Интервью DW с педагогом Димой Зицером.
Культура20 декабря 2023 г.
На одной из репетиций мюзикла "Tarifzone Liebe"

О любви в берлинском транспорте поют украинцы

О любви в берлинском транспорте поют украинцы

Из школьных холлов - в знаменитый Admiralpalast: хор украинок спел с немецкими звездами в мюзикле "Tarifzone Liebe".
Культура19 декабря 2023 г.
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