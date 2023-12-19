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Марина Константинова
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Марина Константинова: избранные публикации
60 минут до апокалипсиса. Жизнь без шелухи
Первый спектакль новой компании Серебренникова Kirill &Friends демонстрирует истинную природу человека перед смертью.
Культура
05.02.2024
5 февраля 2024 г.
Пронченко: Был Большой террор, при Путине - Большой позор
Российскому кино и раньше доставалось от ее дерзкого пера. О фильмах, которые выходят в России, - кинокритик Пронченко.
Культура
30.01.2024
30 января 2024 г.
Украинский комик - о своей жизни после обращения к Путину
Антон Лирник, экс-участник "Дуэта имени Чехова", выступает сейчас в Европе. DW встретилась с ним в Берлине.
Культура
25.01.2024
25 января 2024 г.
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Марина Константинова: другие публикации
Уместна ли русская музыка? Интервью с пианисткой Осетинской
Уместна ли русская музыка? Интервью с пианисткой Осетинской
Полина Осетинская - знаменитая российская пианистка. DW встретилась с музыкантом в Берлине.
Культура
01.02.2024
1 февраля 2024 г.
Максим Диденко: От возвращения в Россию никто не застрахован
Максим Диденко: От возвращения в Россию никто не застрахован
Максим Диденко поставил спектакль "Кремулятор" по роману Саши Филипенко. Режиссер в интервью - о творчестве в эмиграции.
Культура
31.01.2024
31 января 2024 г.
Гребенщиков в Берлине
Гребенщиков в Берлине
Борис Гребенщиков выступает по всему миру в рамках проекта "БГ+". О его позиции и планах - в репортаже DW.
Культура
08.01.2024
8 января 2024 г.
Поздно рисовать. Худшие художники в Берлине - против войны
Поздно рисовать. Худшие художники в Берлине - против войны
В Берлине прошла выставка "Ассоциации худших художников", которая больше не имеет возможности выставляться в России.
Культура
29.12.2023
29 декабря 2023 г.
Дима Зицер: С ребенком нельзя не говорить о войне
Дима Зицер: С ребенком нельзя не говорить о войне
Как защитить детей от пропаганды? Как помочь им адаптироваться в эмиграции? Интервью DW с педагогом Димой Зицером.
Культура
20.12.2023
20 декабря 2023 г.
О любви в берлинском транспорте поют украинцы
О любви в берлинском транспорте поют украинцы
Из школьных холлов - в знаменитый Admiralpalast: хор украинок спел с немецкими звездами в мюзикле "Tarifzone Liebe".
Культура
19.12.2023
19 декабря 2023 г.
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