Правозащитники выяснили истоки бесправия в России

"Команда против пыток" представила в Берлине книгу "Анатомия распада". В ней правозащитники исследовали процессы, которые за последние десятилетия привели к полному бесправию россиян перед властью.

Общественная правозащитная организация "Команда против пыток", помогающая людям бороться с правовым беспределом в России, представила в берлинском книжном магазине "Babel" свое первое печатное издание под названием "Анатомия распада". О книге рассказали глава "Команды против пыток", юрист Сергей Бабинец и социолог Елена Юришина.

Похищения, избиения и вердикт ЕСПЧ

Книга шокирует с первых страниц. Во введении читателю предлагается девять громких историй людей, которые подвергались пыткам со стороны силовиков. Первый из пострадавших - Алексей Михеев, экс-милиционер. В 1998 году бывшие коллеги пытались выбить у него признание в изнасиловании и убийстве пропавшей девушки. Не выдержав пыток, Михеев выпрыгнул из окна милицейского отделения и остался инвалидом. "Жертва", в убийстве которой его пытались обвинить, вскоре вернулась домой живой и здоровой. Это одно из первых "пыточных дел", по которому Европейский суд по правам человека вынес постановление против России.

Дальше "Анатомия распада" рассказывает об изнасилованной в милиции свидетельнице, а также о случайном прохожем, которого после избиения милиционеры выбросили в канал. Череду историй о произволе силовиков завершает трагедия 19-летнего блогера Салмана Тепсуркаева. В сентябре 2020 года администратора Telegram-канала, который критиковал чеченские власти, похитили и пытали, после чего юноша пропал без вести. В августе 2022-го юрист "Команды против пыток" Ольга Садовская заявила о гибели молодого человека.

Правозащитники не хотят мириться с проблемой пыток в России Фото: Komanda protiv pytok

"Я вел это дело в Чечне, мы с коллегой установили людей, которые его похитили, нашли машину, на которой перевозили Салмана, место, где он должен был находиться. Но следователь ничего не сделал с этими данными", - подчеркивает Сергей Бабинец.

Представленная в Берлине книга состоит из трех разделов. Первый анализирует законы, право и знакомит с историей появления в России современного Уголовного кодекса. Второй объясняет, как работают в РФ правоохранительные органы, а третья часть демонстрирует, как менялось отношение к пыткам в общественном сознании.

"Например, в 2022 году на ТНТ вышел ситком, где прямо говорится, что заключенных в колонии нужно пытать. И авторы сериала с большой гордостью рассказывали, что их консультировали сами фсиновцы", - отмечает Елена Юришина. Авторы "Анатомии распада" показывают, как с конца 1990-х годов деградировала правовая система, и почему в 2024-м человеческая жизнь в России перестала быть ценностью.

Как создавалась "Анатомия распада"

В книге нет имен авторов, поскольку это может быть опасно для готовивших ее людей, указывает Сергей Бабинец. "Команда против пыток" - преемница организации "Комитет против пыток" (обе признаны в РФ "иноагентами") - объединяет правозащитников, которые до сих пор живут и работают в России.

"Мы юристы, мы ходим в полицию, Следственный комитет, прокуратуру, суды, где пытаемся защитить права человека, которого, например, избили в полиции. Мы пытаемся довести эти дела до суда и привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию, когда это было еще возможным. Обращались и в Европейский суд по правам человека, сейчас - в ООН. У нас большая команда: есть расследователи, аналитики, исследователи", - поясняет Сергей Бабинец.

Фундаментальное исследование создавалось почти два года и сегодня распространяется бесплатно в электронном виде . Над книгой работали историки, политологи, социологи, на ее страницах исследованы десятки уголовных дел. Это попытка правозащитного сообщества обратиться к широкому кругу читателей, а также социологам, правозащитникам, общественным активистам. Авторы уверены, что необходимо рассказывать обществу о существовании в России проблемы пыток, с которой нельзя мириться.

За два года по "пыточной" статье в РФ осуждены всего 8 человек, говорит Сергей Бабинец Фото: Komanda protiv pytok

В изложении сочетается научный подход и нон-фикшн. "Анатомия распада" наполнена графиками, таблицами, иллюстрациями. Особый интерес представляют интервью с судьями, полицейскими, прокурорами, правозащитниками, которые поделились информацией о состоянии правоохранительной системы.

"Для книги записаны 147 часов экспертных интервью. Это люди, которых сложно вывести на разговор. Их внутренние нормативные акты запрещают говорить с исследователями. Некоторые давали интервью как в шпионских романах: ночью, под мостом. Мы старались этих людей обезопасить и дать им возможность говорить то, что они думают", - поясняет руководитель правозащитной команды.

Пытки как инструмент власти в РФ

"На низовом уровне в милиции пытки были всегда. Мой отец, который 20 лет проработал в милиции, признавал, что иногда задержанных били. После чеченских компаний появились новые пытки, сегодня они считаются "классическими": утопление, пытки полевым телефоном или током и подобные извращения. Сейчас жестокость пыток несколько снижается", - говорит Сергей Бабинец.

В 1998 году губернатор Нижегородской области в ответ на многостраничный доклад правозащитников о пытках заявил: "Фактов" применения "пыток" на территории области не установлено". "Этот документ до сих пор висит у нас на стене в офисе", - указывает Сергей Бабинец. Этот документ лег в основу создания нижегородского Комитета против пыток в 2000 году.

Юрист добавляет, что в УК наказание за пытки появилось только в 2022 году. В 2018-м проект Gulagu.net распространил в интернете секретный архив Федеральной службы исполнения наказаний и ФСБ с записями пыток в российских колониях, после чего власти под давлением общественности согласились принять закон против пыток. Однако подготовленный правозащитниками законопроект государственников не устроил. В итоге за два года по "пыточной" статье были осуждены всего 8 человек, подчеркивает Бабинец.

"Такая же реакция властей была на дело Евсюкова в 2009 году, когда майор милиции расстрелял в магазине людей. Тогда случилась реформа полиции. В 2012 году в отделе полиции "Дальний" (в Казани. - Ред.) запытали, изнасиловали и убили человека. Результат - уволили министра (внутренних дел Татарстана. - Ред.), расформировали отдел. В 2018 году появились гигабайты видео с пытками из ИК-1 Ярославля, начали реформу ФСИН. Они номинально реагируют на возмущение людей, но на практике от всех этих реформ ничего не изменилось", - отмечает юрист.

Где и почему пытают в России?

Cистема ФСИН остается для юристов непрозрачной Фото: Yevgeny Yepanchintsev/TASS/dpa/picture alliance

"В 2011 году я впервые столкнулся с этим кейсом. В Оренбурге был так называемый "дом пыток" - расформированная оперативная часть, здание без опознавательных знаков. Туда водили людей, которые не хотели сотрудничать со следствием, и там с ними "работали" оперативные сотрудники, выбивали из них явки с повинной и так далее. Были там двое полицейских, которые оказались лучшими в этом. Одному был 21 год, второй был опытнее, под сорок. И настолько они были "успешными", что их возили по области в разные отделы полиции, чтобы они там повышали раскрываемость. В итоге оба сели: задушили задержанного противогазом, он умер", - вспоминает руководитель "Команды против пыток".

Но настоящих садистов среди тех, кто пытает, мало, указывает юрист. Для других это легких способ повысить раскрываемость, чего требует начальство. "Руководство закрывает на это глаза, покрывает своих подчиненных, то же самое делают органы прокуратуры и Следственного комитета", - рассказывает Бабинец.

"Черной дырой" являются для правозащитников психоневрологические интернаты. Информация из этих учреждений практически не доходит до общественности, и узнать, что происходит в стенах учреждения, трудно. Закрытой для юристов остается и система ФСИН.

"В практике "Комитета против пыток" мы добились осуждения 171 сотрудника правоохранительных органов. Из них сотрудников ФСИН - меньше пяти человек. Это не значит, что в тюрьмах не пытают. Просто ФСИН - настолько закрытая система, что там невозможно расследовать эффективно. Ты не можешь прийти опросить человека, которого пытали, видеозаписи "не сохранились" и так далее", - говорит руководитель "Команды против пыток".

В 2017 году data-отдел "Новой газеты" на основании анализа дел, опубликованных в электронной системе ГАС "Правосудие", пришел к выводу, что больше всего случаев насилия и пыток происходит в армии. "А у нас в "Команде против пыток" ни одного заявления на пытки в армии нет. К нам эти люди даже не обращаются", - отмечает Сергей Бабинец.

Следующее исследование "Команды против пыток" посвящено смертной казни. Правозащитники изучали на примерах различных стран, почему высшая мера наказания не приводит к снижению преступности. Теперь они намерены издать эту работу отдельной книгой.