В Берлине обсудили судьбу российской журналистики в изгнании

Фильм Юлии Вишневецкой "Там, где нас нет" рассказывает о вынужденной эмиграции журналистов из России после начала войны в Украине и переосмыслении профессии.

Закрытый показ фильма документалистки Юлии Вишневецкой "Там, где нас нет" прошел в конце октября в берлинском пространстве для журналистов и культурных деятелей в изгнании Iceberg. Фильм, рассказывающий о том, как встретили войну в Украине и покинули родину российские репортеры, на удивление не привлек на показ зрителей-журналистов. Посмотреть документальную историю о мытарствах коллег пришли с десяток человек.

"Мы и так живем каждый день в этой реальности и сталкиваемся с такими же проблемами, - объяснил отсутствие ажиотажа продюсер и журналист в изгнании Евгений Кавалерчик. - Этот фильм скорее будет интересен немцам, европейцам, а мы и так все это знаем. Я вот сегодня предложил коллеге остаться на просмотр фильма, а он сказал, что лучше в тишине дома посидит".

Дата официальной премьеры фильма еще не объявлена. Режиссер Юлия Вишневецкая говорит, что с продвижением есть сложности, и пока кино не берут на фестивали. "Жаль, потому что получился действительно хороший фильм. Хотя в нем есть "неполиткорректные" моменты", - указывает документалистка.

Уехавшие из России - в ЕС, Закавказье и Центральной Азии

Фильм снимался осенью 2022 года на средства Гёте-Института. По следам своих героев режиссер с оператором побывали в Германии, Латвии, Чехии, Грузии и Кыргызстане. Камера запечатлела, как проживают потерю родины и переосмысливают профессию десять российских журналистов из "Медузы", "Новой газеты", "Важных историй" и других изданий, которые вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину заявили о своей антивоенной позиции и стали запрещенными в России. Журналисты под страхом уголовного преследования были вынуждены покинуть родину.

Почти все герои фильма "Там, где нас нет" рассказывают, что до последнего момента сопротивлялись отъезду. "У меня всегда было два страха: эмиграция и тюрьма, - говорит в кадре журналистка BBC Олеся Герасименко. - Если бы у меня не было ребенка, я бы была в России сейчас. Но моя дочь не заслужила маму в СИЗО". "Так стыдно было, я же интервью давал, говорил, что никуда не уеду. Думал, ну дадут мне три года колонии, но у меня есть знакомые, которые сидели, и ничего. А потом как-то на автомате собрал рюкзак и уехал", - рассказывает репортер "Новой газеты" Никита Кондратьев.

Профессия и гуманизм

У героев ленты "Там, где нас нет" разные убеждения и мотивы. По ходу фильма журналисты заочно вступают в дискуссию друг с другом: о профессии, о войне, о будущем. Роман Анин, один из основателей издания "Важные истории", категоричен: нельзя строить какие-либо отношения с теми, кто поддерживает войну. "Мне на второй или третий день один генерал из спецслужб прислал "Z" и "Своих не бросаем". Я ему прямо ответил: "Иди на х…", - говорит в фильме Анин. - Есть профессия, а есть гуманизм".

Спецкор "Медузы" Лилия Яппарова считает, что невозможно быть журналистом без умения посмотреть на мир глазами другого человека. "Я понимаю, что только определенный набор условностей и исторических обстоятельств привел меня на ту сторону, где я сейчас нахожусь, - говорит журналистка. - У меня не возникает этого отторжения, отвращения, ненависти. Я знаю, что у некоторых коллег возникает".

Лилия Яппарова побывала в горячих точках Донбасса в апреле 2022-го и рассказала миру, что происходит на этой войне. В изгнании журналистка продолжает делать громкие репортажи, которые собирают журналистские премии. Она рассказывает о преступлениях российской армии под Киевом, об украинцах в СИЗО аннексированного Крыма. Объявленная лично Евгением Пригожиным персоной нон-грата, не имея возможности трудиться "в поле", журналистка реконструирует события, собирая свидетельства по телефону, общаясь с очевидцами в соцсетях. "Я иногда даже спрашиваю: "А чем у вас там пахнет?", - рассказывает она о деталях своей работы. "Я большой патриот, - произносит журналистка, видимо, те самые "неполиткорректные" слова. - Я люблю Россию".

Разрыв с Россией и соотечественниками

Журналисты, покинувшие родину, растеряны. Их беспокоит разрыв со своей страной и - главное - с людьми. Они не знают, как дальше оставаться в профессии. "Я попросила всех своих знакомых, которые в Москве, чтобы они дали мне знать, если я стану писать чушь. Например, что в Москве ходят по улицам люди с собачьими головами", - делится журналистка-расследовательница Светлана Рейтер. "Я осознаю, что уже нет той России, которую я знал", - констатирует журналист Никита Кондратьев. Он задает в фильме сложные вопросы: "Как работать в изгнании?", "Буду ли я полезен здесь так же, как на родине?". "Пробыв в Европе кучу месяцев, я вообще больше не понимаю, кто такие мои сограждане", - говорит он.

Одна из безымянных героинь фильма после начала войны уехала в Грузию и занялась организацией шелтера для беженцев. Журналистику она оставила, посчитав ее бессмысленной. "Раньше я считала, что от того, что мы, журналисты, что-то показываем, рассказываем, пишем, что-то меняется. Но Путин как сидел, так и сидит, война идет. Ничего не меняется. А в шелтере через нас прошли 100 человек, в их жизни реально что-то поменялось, мы им помогли. Это полезно. А заниматься журналистикой - бесполезно", - разочарованно говорит она.

Шансы и судьбы российских журналистов

После показа фильма зрители, режиссер и герои обсуждают увиденное. На вопрос, что изменилось за прошедшее время в жизни тех, кому посвящен фильм, Юлия Вишневецкая отвечает: "Да ничего". Уехавшие российские журналисты продолжают оставаться в сложном состоянии безвременья. Большинство из них все так же работают для российского читателя, того самого, образ которого становится все более смутным.

Фотограф и оператор Константин Саломатин рассказывает, что полтора месяца назад переехал из Кыргызстана в Германию по гуманитарной визе. Пока он не знает, как сложится его судьба на новом месте. Журналист Никита Кондратьев живет в Берлине, продолжает работать над расследованиями для "Важных историй" и иногда сотрудничает с немецкими изданиями.

Режиссер фильма Юлия Вишневецкая говорит, что сама планирует меньше заниматься журналистикой. В последние годы Юлия Вишневецкая создавала документальные фильмы и репортажи для издания "Настоящее время" и сотрудничала как журналист с другими СМИ. Она стала студенткой Университета кино и телевидения, расположенного в потсдамском районе Бабельсберг. "Это для меня прекрасный шанс интегрироваться в европейское кино", - говорит документалистка.