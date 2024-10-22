  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КультураГермания

В Берлине обсудили судьбу российской журналистики в изгнании

Марина Константинова
22 октября 2024 г.

Фильм Юлии Вишневецкой "Там, где нас нет" рассказывает о вынужденной эмиграции журналистов из России после начала войны в Украине и переосмыслении профессии.

https://p.dw.com/p/4m2Dy
Акция "Репортеров без границ" у Бранденбургских ворот в Берлине в поддержку свободы прессы
Акция "Репортеров без границ" в поддержку свободы прессыФото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Закрытый показ фильма документалистки Юлии Вишневецкой "Там, где нас нет" прошел в конце октября в берлинском пространстве для журналистов и культурных деятелей в изгнании Iceberg. Фильм, рассказывающий о том, как встретили войну в Украине и покинули родину российские репортеры, на удивление не привлек на показ зрителей-журналистов. Посмотреть документальную историю о мытарствах коллег пришли с десяток человек.

"Мы и так живем каждый день в этой реальности и сталкиваемся с такими же проблемами, - объяснил отсутствие ажиотажа продюсер и журналист в изгнании Евгений Кавалерчик. - Этот фильм скорее будет интересен немцам, европейцам, а мы и так все это знаем. Я вот сегодня предложил коллеге остаться на просмотр фильма, а он сказал, что лучше в тишине дома посидит".

Дата официальной премьеры фильма еще не объявлена. Режиссер Юлия Вишневецкая говорит, что с продвижением есть сложности, и пока кино не берут на фестивали. "Жаль, потому что получился действительно хороший фильм. Хотя в нем есть "неполиткорректные" моменты", - указывает документалистка.

Уехавшие из России - в ЕС, Закавказье и Центральной Азии

Фильм снимался осенью 2022 года на средства Гёте-Института. По следам своих героев режиссер с оператором побывали в Германии, Латвии, Чехии, Грузии и Кыргызстане. Камера запечатлела, как проживают потерю родины и переосмысливают профессию десять российских журналистов из "Медузы", "Новой газеты", "Важных историй" и других изданий, которые вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину заявили о своей антивоенной позиции и стали запрещенными в России. Журналисты под страхом уголовного преследования были вынуждены покинуть родину.

Почти все герои фильма "Там, где нас нет" рассказывают, что до последнего момента сопротивлялись отъезду. "У меня всегда было два страха: эмиграция и тюрьма, - говорит в кадре журналистка BBC Олеся Герасименко. - Если бы у меня не было ребенка, я бы была в России сейчас. Но моя дочь не заслужила маму в СИЗО". "Так стыдно было, я же интервью давал, говорил, что никуда не уеду. Думал, ну дадут мне три года колонии, но у меня есть знакомые, которые сидели, и ничего. А потом как-то на автомате собрал рюкзак и уехал", - рассказывает репортер "Новой газеты" Никита Кондратьев.

Профессия и гуманизм

У героев ленты "Там, где нас нет" разные убеждения и мотивы. По ходу фильма журналисты заочно вступают в дискуссию друг с другом: о профессии, о войне, о будущем. Роман Анин, один из основателей издания "Важные истории", категоричен: нельзя строить какие-либо отношения с теми, кто поддерживает войну. "Мне на второй или третий день один генерал из спецслужб прислал "Z" и "Своих не бросаем". Я ему прямо ответил: "Иди на х…", - говорит в фильме Анин. - Есть профессия, а есть гуманизм".

Спецкор "Медузы" Лилия Яппарова считает, что невозможно быть журналистом без умения посмотреть на мир глазами другого человека. "Я понимаю, что только определенный набор условностей и исторических обстоятельств привел меня на ту сторону, где я сейчас нахожусь, - говорит журналистка. - У меня не возникает этого отторжения, отвращения, ненависти. Я знаю, что у некоторых коллег возникает".

Лилия Яппарова побывала в горячих точках Донбасса в апреле 2022-го и рассказала миру, что происходит на этой войне. В изгнании журналистка продолжает делать громкие репортажи, которые собирают журналистские премии. Она рассказывает о преступлениях российской армии под Киевом, об украинцах в СИЗО аннексированного Крыма. Объявленная лично Евгением Пригожиным персоной нон-грата, не имея возможности трудиться "в поле", журналистка реконструирует события, собирая свидетельства по телефону, общаясь с очевидцами в соцсетях. "Я иногда даже спрашиваю: "А чем у вас там пахнет?", - рассказывает она о деталях своей работы. "Я большой патриот, - произносит журналистка, видимо, те самые "неполиткорректные" слова. - Я люблю Россию".

Разрыв с Россией и соотечественниками

Журналисты, покинувшие родину, растеряны. Их беспокоит разрыв со своей страной и - главное - с людьми. Они не знают, как дальше оставаться в профессии. "Я попросила всех своих знакомых, которые в Москве, чтобы они дали мне знать, если я стану писать чушь. Например, что в Москве ходят по улицам люди с собачьими головами", - делится журналистка-расследовательница Светлана Рейтер. "Я осознаю, что уже нет той России, которую я знал", - констатирует журналист Никита Кондратьев. Он задает в фильме сложные вопросы: "Как работать в изгнании?", "Буду ли я полезен здесь так же, как на родине?". "Пробыв в Европе кучу месяцев, я вообще больше не понимаю, кто такие мои сограждане", - говорит он.

Одна из безымянных героинь фильма после начала войны уехала в Грузию и занялась организацией шелтера для беженцев. Журналистику она оставила, посчитав ее бессмысленной. "Раньше я считала, что от того, что мы, журналисты, что-то показываем, рассказываем, пишем, что-то меняется. Но Путин как сидел, так и сидит, война идет. Ничего не меняется. А в шелтере через нас прошли 100 человек, в их жизни реально что-то поменялось, мы им помогли. Это полезно. А заниматься журналистикой - бесполезно", - разочарованно говорит она.

Шансы и судьбы российских журналистов

После показа фильма зрители, режиссер и герои обсуждают увиденное. На вопрос, что изменилось за прошедшее время в жизни тех, кому посвящен фильм, Юлия Вишневецкая отвечает: "Да ничего". Уехавшие российские журналисты продолжают оставаться в сложном состоянии безвременья. Большинство из них все так же работают для российского читателя, того самого, образ которого становится все более смутным.

Фотограф и оператор Константин Саломатин рассказывает, что полтора месяца назад переехал из Кыргызстана в Германию по гуманитарной визе. Пока он не знает, как сложится его судьба на новом месте. Журналист Никита Кондратьев живет в Берлине, продолжает работать над расследованиями для "Важных историй" и иногда сотрудничает с немецкими изданиями.

Режиссер фильма Юлия Вишневецкая говорит, что сама планирует меньше заниматься журналистикой. В последние годы Юлия Вишневецкая создавала документальные фильмы и репортажи для издания "Настоящее время" и сотрудничала как журналист с другими СМИ. Она стала студенткой Университета кино и телевидения, расположенного в потсдамском районе Бабельсберг. "Это для меня прекрасный шанс интегрироваться в европейское кино", - говорит документалистка.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Погибший оператор Fox News гражданин Ирландии Пьер Закжевский

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

Журналисты, пострадавшие на войне РФ против Украины

С первых дней войны в Украине местные и иностранные журналисты получают ранения и погибают во время обстрелов, становятся жертвами похищений и преследований. В галерее DW - неполный перечень пострадавших журналистов.
Конфликты14 апреля 2022 г.12 фото
external

Как работают одни из последних независимых журналистов в России. "Тайга.Инфо"

Как работают одни из последних независимых журналистов в России. "Тайга.Инфо"

Угроза попасть в тюрьму вынудила большинство независимых СМИ покинуть Россию или вообще закрыться. Некоторые масс-медиа официально попали под запрет или были закрыты властями. "Тайга.Инфо" решила остаться в России.
Общество3 мая 2023 г.02:57 мин.
Погибшая в российском плену журналистка-фрилансер Виктория Рощина

Евросоюз требует расследовать обстоятельства смерти украинской журналистки Рощиной

Евросоюз требует расследовать обстоятельства смерти украинской журналистки Рощиной

В Европейском Союзе призвали к проведению расследования для выяснения обстоятельств смерти украинской журналистки в российском заключении. Она стала тринадцатым журналистом, убитым с начала российского вторжения.
Конфликты12 октября 2024 г.
Показать еще