Маленький муравьед показывает плохой пример детям (фото)

Дортмунд • Кто сказал, что показывать язык - нехорошо? Этот маленький… гигантский муравьед появился на свет несколько недель назад в зоопарке немецкого города Дортмунда.

Само по себе событие для этого зоопарка - не редкое. Он был открыт в 1953 году. Программу по разведению гигантских муравьедов в Дортмунде начали в середине 1970-х годов. Как отмечает агентство dpa, за это время здесь родилось более шести десятков таких малышей. Точным счетом - шестьдесят четыре, включая этого симпатягу.

Среди зоологов Дортмунд известен как "всемирная столица муравьедов". Родившихся здесь представителей этого вида сейчас можно увидеть в зоопарках по всему миру - от южноафриканской Претории до американской Санта-Барбары.

Всего же в Дортмундском зоопарке обитает около полутора тысячи животных 230 разных видов. В ближайшие годы он будет модернизирован, на что планируется потратить более 30 миллионов евро.

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