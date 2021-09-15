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Ливия

06/11/2019 Der Sicherheitsrat hält eine Sitzung zur Lage in Libyen ab. +++ dpa-Bildfunk +++

Россия блокирует резолюцию Совбеза ООН по Ливии 15.09.2021

Москву не устраивают те разделы резолюции, предложенной Лондоном, где говорится о выводе иностранных войск из Ливии, передает AFP. Мандат миссии ООН истекает 15 сентября.
9.9.2021, Libyen, Tripolis, Blick auf die deutsche und niederländische Botschaft in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Die Botschaften sind in einem ehemaligen Hotel untergebracht. +++ dpa-Bildfunk +++

Германия вновь открыла посольство в Ливии 09.09.2021

Глава МИД ФРГ Мас назвал возобновление работы посольства в Триполи новой главой в германо-ливийских отношениях. Немецкие дипломаты покинули Триполи в 2014 году в разгар гражданской войны в Ливии.

Afghanistan, Kunduz+++Sherinagha Azizi lost his drug store in recent confilcts between Taliban and Afghan security forces in Khanabad district.

Афганистан, Ирак, Ливия. Какие ошибки совершил Запад? 11.07.2021

Афганистан - пример того, как Запад не добился своих целей и после интервенции. Среди других примеров - Ливия и Ирак. Но почему так произошло?

Fighters fire salutatory rounds in the air during the funeral of General Wanis Bukhamada, commander of the Saiqa (Special Forces) of the self-proclaimed Libyan National Army (LNA) loyal to strongman Khalifa Haftar, in the eastern city of Benghazi on November 1, 2020. (Photo by Abdullah DOMA / AFP) (Photo by ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images)

Берлинская конференция по Ливии: какое будущее ждет страну? 22.06.2021

23 июня в Берлине стартует международная конференция по урегулированию ливийского конфликта. В числе ее участников - представители Франции, России и временного ливийского правительства.

Свержение Каддафи привело к дестабилизации Ливии и радикализации исламистов: есть ли надежда на мир? 15.06.2021

В 2011 году был свергнут режим Муаммара Каддафи, который правил в Ливии более четырех десятилетий. Потом почти десять лет в стране шла гражданская война. Надежда на мир появилась лишь в 2020 году, но будет ли он прочным?
Eine Gruppe mutmaßlicher Migranten wird auf einem Boot des britischen Grenzschutzes nach Kent gebracht. Tausende Migranten haben bisher in diesem Jahr mit kleinen Schlauchbooten den Ärmelkanal aus Frankreich überquert, um Asyl in Großbritannien zu beantragen. +++ dpa-Bildfunk +++

ООН резко раскритиковала политику ЕС в отношении мигрантов 26.05.2021

ЕС сознательно мирится с нарушением прав мигрантов, пытающихся попасть в Европу по "средиземноморскому маршруту". Отсутствие защиты беженцев - не трагическая случайность, уверены в ООН.
TRIPOLI, LIBYA - JANUARY 17: People gather at the Martyrs' Square to stage a protest against the attacks of Libya's renegade Gen. Khalifa Haftar's troops in Tripoli, Libya on January 17, 2020. Hazem Turkia / Anadolu Agency

Иностранные наемники и борьба за нефть: что мешает примирению в Ливии? 10.12.2020

Иностранное вмешательство - в том числе Турции и России - еще больше осложняет путь к миру в Ливии. Но есть и другие факторы. Подробнее о них DW рассказали эксперты.
24.06.2018*****dpatopbilder - HANDOUT - 24.06.2018, Lybien, Gohneima: Die von der Küstenwache Lybiens zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt afrikanische Migranten auf einem Schiff, die in der Nähe der Stadt Gohneima, östlich der Hauptstadt Tripolis, eingesammelt wurden, nachdem sie auf dem Weg nach Europa in Seenot geraten waren. Vier Boote hatten 490 afrikanische Migranten an Bord, darunter 75 Frauen und 21 Kinder, sagte Sprecher Ayoub Gassim. Foto: Uncredited/Küstenwache Lybien/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Более 90 беженцев утонули у побережья Ливии 12.11.2020

Среди погибших - женщины и дети. Глава миссии Международной организации по миграции в Ливии критикует страны мира за неспособность развернуть поисково-спасательные системы в Средиземноморье.

Sewage dumps located beside Bedouin village in north of Gaza strip on 22, May 2013. Photo/Ahmed Deeb |

Армия США обвинила ЧВК Вагнера в закладке мин вокруг Триполи 15.07.2020

Группа Вагнера демонстрирует пренебрежение к безопасности ливийцев, заявило американское военное командование Africom. США назвали закладку мин вокруг Триполи новым нарушением эмбарго ООН на поставку оружия Ливии.
MUNICH, GERMANY - FEBRUARY 14: Munich Security Conference (MSC) head Wolfgang Ischinger speaks during the 56th Munich Security Conference at Bayerischer Hof Hotel in Munich, Germany on February 14, 2020. Abdulhamid Hosbas / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ЕС должен пригрозить применением военной силы в Ливии 29.06.2020

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер считает, что ЕС - в том числе и Берлин - должны научиться "языку силы" и пригрозить применением военных средств для установления мира в Ливии.

FILE - In this Feb. 26, 2011 file photo, a Libyan oil worker, works at a refinery inside the Brega oil complex, in Brega, eastern Libya. ON Saturday, Jan. 18, 2020, the National Oil Corporation in Libya says that a decision by east-based forces to choke off oil exports from its territory has threatened to throttle much of the country’s oil production. Powerful tribal groups loyal to Gen. Khalifa Hifter, whose forces control much of eastern Libya, seized several large export terminals along the eastern coast as well as southern oil fields in a challenge to the rival U.N.-backed government based in Tripoli, which collects revenues from oil production. The move has ratcheted up tensions ahead of an international peace summit to end the civil war. (AP Photo/Hussein Malla, File) |

СМИ сообщили о возобновлении нефтедобычи еще на одном месторождении в Ливии 08.06.2020

На месторождении "Эль-Филь" до января производилось до 70 тысяч баррелей нефти в сутки. Это уже второе в Ливии крупное месторождение, возобновляющее работу, сообщают арабские СМИ.

TOPSHOT - A fighter loyal to Libya's UN-recognised Government of National Accord (GNA) stands next to a destroyed car following bombardment earlier in the day in the residential Bab Bin Ghashir neighbourhood of Libya's capital Tripoli, on May 9, 2020. - Prior rocket and shell fire on Tripoli had killed at least 13 civilians and two policemen, Libya's UN-recognised government said on May 8. The GNA accused forces loyal to strongman Khalifa Haftar of carrying out the attacks, which it said continued overnight. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

ЧВК Вагнера и перекрашенные самолеты: зачем России Ливия? 30.05.2020

Вашингтон обвиняет Москву в переброске в Ливию истребителей МиГ-29 для поддержки своих наемников. Какие интересы Россия преследует в Ливии и как это влияет на обстановку в стране?
В Ливии могут быть задействованы 800-1200 наемников из ЧВК Вагнера, передало AP со ссылкой на доклад наблюдателей.

Доклад Совбезу ООН прояснил роль ЧВК Вагнера в Ливии 07.05.2020

В Ливии могут быть задействованы 800-1200 наемников из российской частной военной компании Вагнера, передало агентство AP со ссылкой на доклад независимых наблюдателей.

Libya's eastern-based military leader Khalifa Haftar is seen in an unknown location in this screen grab taken from a video released on April 27, 2020. LIBYAN NATIONAL ARMY HANDOUT/Reuters TV via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Хафтар объявил о перемирии в Ливии до конца Рамадана 30.04.2020

Мятежный генерал Хафтар предупредил, что в случае нарушений с противоборствующей стороны его войска отреагируют незамедлительно. ООН, ЕС и целый ряд стран призывают к прекращению огня в Ливии на время Рамадана.
(200218) -- BEIJING, Feb. 18, 2020 () -- A soldier of the UN-backed Government of National Accord (GNA) takes cover from Libyan National Army (LNA) snipers on a frontline in Tripoli, Libya, Feb 17, 2020. (Photo by Amru Salahuddien/) |

В Ливии в результате новых боев погибли четыре человека 18.04.2020

В нескольких районах ливийской столицы Триполи разорвались снаряды. Правительство страны, признанное мировым сообществом, обвинило в случившемся войска мятежного генерала Хафтара.
04.02.2020+++ U.N. Envoy for Libya, Ghassan Salame holds a news briefing ahead of U.N.-brokered military talks in Geneva, Switzerland, February 4, 2020. REUTERS/Denis Balibouse

Спецпредставитель ООН в Ливии Гасан Саламе покидает свой пост 03.03.2020

Уход с должности спецпредставителя ООН ливанский дипломат объяснил состоянием здоровья. В обращении по случаю отставки Саламе пожелал Ливии мира и стабильности.
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