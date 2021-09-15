Свержение Каддафи привело к дестабилизации Ливии и радикализации исламистов: есть ли надежда на мир?

В 2011 году был свергнут режим Муаммара Каддафи, который правил в Ливии более четырех десятилетий. Потом почти десять лет в стране шла гражданская война. Надежда на мир появилась лишь в 2020 году, но будет ли он прочным?