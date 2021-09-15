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Москву не устраивают те разделы резолюции, предложенной Лондоном, где говорится о выводе иностранных войск из Ливии, передает AFP. Мандат миссии ООН истекает 15 сентября.
Глава МИД ФРГ Мас назвал возобновление работы посольства в Триполи новой главой в германо-ливийских отношениях. Немецкие дипломаты покинули Триполи в 2014 году в разгар гражданской войны в Ливии.
Афганистан - пример того, как Запад не добился своих целей и после интервенции. Среди других примеров - Ливия и Ирак. Но почему так произошло?
23 июня в Берлине стартует международная конференция по урегулированию ливийского конфликта. В числе ее участников - представители Франции, России и временного ливийского правительства.
В 2011 году был свергнут режим Муаммара Каддафи, который правил в Ливии более четырех десятилетий. Потом почти десять лет в стране шла гражданская война. Надежда на мир появилась лишь в 2020 году, но будет ли он прочным?
ЕС сознательно мирится с нарушением прав мигрантов, пытающихся попасть в Европу по "средиземноморскому маршруту". Отсутствие защиты беженцев - не трагическая случайность, уверены в ООН.
Иностранное вмешательство - в том числе Турции и России - еще больше осложняет путь к миру в Ливии. Но есть и другие факторы. Подробнее о них DW рассказали эксперты.
Среди погибших - женщины и дети. Глава миссии Международной организации по миграции в Ливии критикует страны мира за неспособность развернуть поисково-спасательные системы в Средиземноморье.
Группа Вагнера демонстрирует пренебрежение к безопасности ливийцев, заявило американское военное командование Africom. США назвали закладку мин вокруг Триполи новым нарушением эмбарго ООН на поставку оружия Ливии.
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер считает, что ЕС - в том числе и Берлин - должны научиться "языку силы" и пригрозить применением военных средств для установления мира в Ливии.
На месторождении "Эль-Филь" до января производилось до 70 тысяч баррелей нефти в сутки. Это уже второе в Ливии крупное месторождение, возобновляющее работу, сообщают арабские СМИ.
Вашингтон обвиняет Москву в переброске в Ливию истребителей МиГ-29 для поддержки своих наемников. Какие интересы Россия преследует в Ливии и как это влияет на обстановку в стране?
В Ливии могут быть задействованы 800-1200 наемников из российской частной военной компании Вагнера, передало агентство AP со ссылкой на доклад независимых наблюдателей.
Мятежный генерал Хафтар предупредил, что в случае нарушений с противоборствующей стороны его войска отреагируют незамедлительно. ООН, ЕС и целый ряд стран призывают к прекращению огня в Ливии на время Рамадана.
В нескольких районах ливийской столицы Триполи разорвались снаряды. Правительство страны, признанное мировым сообществом, обвинило в случившемся войска мятежного генерала Хафтара.
Уход с должности спецпредставителя ООН ливанский дипломат объяснил состоянием здоровья. В обращении по случаю отставки Саламе пожелал Ливии мира и стабильности.
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