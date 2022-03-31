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Владимир Дорохов
15 сентября 2023 г.
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Топ-тема

Два украинских солдата с минометом в районе Бахмута
Трансляция

ВСУ: Россия сосредоточила более 50 тысяч солдат у Бахмута

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