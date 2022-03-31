МОМ сообщает, что лишь в одной Дерне, что в 300 км восточнее Бенгази, 30 тысяч человек остались без крова. Бенгази, как и восточная часть Ливии, контролируется Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара. Запад не признает правительство Хафтара. После свержения в 2011 году Муамара Каддафи в Ливии нет правительства, которое бы контролировало всю территорию страны.