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Лена Шмиц
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Лена Шмиц: другие публикации
На Октоберфесте запретят курить ''траву''
На Октоберфесте запретят курить ''траву''
Бавария стремится ограничить применение нового закона о каннабисе, действующего в ФРГ. Коснется это и пивного праздника.
Культура
16.04.2024
16 апреля 2024 г.
Символ ганзейского Любека утонул в цветной пене
Символ ганзейского Любека утонул в цветной пене
Голштинские ворота превратили в необычную арт-инсталляцию, для которой потребовалось средство для мытья посуды.
Культура
15.04.2024
15 апреля 2024 г.
Астронавты учат русский язык в Германии. Где и почему?
Астронавты учат русский язык в Германии. Где и почему?
Русский язык для работы на МКС обязателен. Европейские астронавты осваивают его в Германии.
Культура
15.04.2024
15 апреля 2024 г.
Почему жители немецких городов решили раздеваться
Почему жители немецких городов решили раздеваться
Нудизм зародился в Германии. После эпохи скандалов, расцвета и запретов у этого движения и сейчас немало приверженцев.
Культура
10.04.2024
10 апреля 2024 г.
Сколько яиц в неделю? Питательные советы немецких ученых
Сколько яиц в неделю? Питательные советы немецких ученых
Появившиеся ранее рекомендации Немецкого общества питания - лишь ориентир. Но они спровоцировали дискуссию.
Культура
28.03.2024
28 марта 2024 г.
В Германии появится уникальная монета в 11 евро
В Германии появится уникальная монета в 11 евро
Чемпионат Европы по футболу, который в этом году примет Германия, порадует не только болельщиков, но и нумизматов.
Культура
15.03.2024
15 марта 2024 г.
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