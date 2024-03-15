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Лена Шмиц

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Лена Шмиц: другие публикации

Пиво на Октоберфесте пьют литровыми кружками

На Октоберфесте запретят курить ''траву''

На Октоберфесте запретят курить ''траву''

Бавария стремится ограничить применение нового закона о каннабисе, действующего в ФРГ. Коснется это и пивного праздника.
Культура16 апреля 2024 г.
Голштинские ворота в разноцветной пене - акция немецкой художницы Штефани Люнинг

Символ ганзейского Любека утонул в цветной пене

Символ ганзейского Любека утонул в цветной пене

Голштинские ворота превратили в необычную арт-инсталляцию, для которой потребовалось средство для мытья посуды.
Культура15 апреля 2024 г.
Немецкий астронавт Маттиас Маурер (Matthias Maurer)

Астронавты учат русский язык в Германии. Где и почему?

Астронавты учат русский язык в Германии. Где и почему?

Русский язык для работы на МКС обязателен. Европейские астронавты осваивают его в Германии.
Культура15 апреля 2024 г.
Обнаженная женщина во время гимнастики на берегу моря (1920-е годы) -

Почему жители немецких городов решили раздеваться

Почему жители немецких городов решили раздеваться

Нудизм зародился в Германии. После эпохи скандалов, расцвета и запретов у этого движения и сейчас немало приверженцев.
Культура10 апреля 2024 г.
Фрукты, овощи, орехи, бобовые, рыба - основа здорового рациона

Сколько яиц в неделю? Питательные советы немецких ученых

Сколько яиц в неделю? Питательные советы немецких ученых

Появившиеся ранее рекомендации Немецкого общества питания - лишь ориентир. Но они спровоцировали дискуссию.
Культура28 марта 2024 г.
Памятная серебряная монета весом 14 граммов и диаметром 30 миллиметров

В Германии появится уникальная монета в 11 евро

В Германии появится уникальная монета в 11 евро

Чемпионат Европы по футболу, который в этом году примет Германия, порадует не только болельщиков, но и нумизматов.
Культура15 марта 2024 г.
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