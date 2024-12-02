Немцы в шоке от жесткого ритуала на морском курорте Боркум

Накануне Дня Святого Николая на острове Боркум в Северном море устраивают охоту на женщин и ритуальное битье. Некоторым в этой связи не до шуток. Широкая общественность об этом обычае узнала лишь сейчас.

Ночь на 6 декабря, когда западные христиане отмечают День Святого Николая, на немецком острове Боркум в Северном море связана с особой традицией, соблюдаемой на протяжении многих поколений. Сейчас этот ритуал оказался в центре громкой общественной дискуссии в Германии. Соответствует ли он духу времени, и допустимо ли в рамках обычая насилие против женщин, даже если оно применяется в шутку? Мнения разделились.

Охота на женщин и ритуальное битье

Обычай Klaasohm ("Klaas" от нидерландского "Nikolaus") восходит ко временам китобоев, которые проводили долгие месяцы на промысле в море и по возвращении на остров в конце года хотели показать, кто хозяин в доме. Молодые неженатые мужчины облачаются в маски, овчину и птичьи перья, у всех в руках - коровьи рога. Сначала в помещении устраивается ритуальный бой среди мужчин, рожденных на острове. Вечером разгоряченные "клаасомы" ходят от бара к бару, от дома к дому. Детям дают медовую выпечку, а на женщин устраивают охоту. Жительниц Боркума, вышедших в эту ночь на улицу, ловят и бьют по ягодицам коровьим рогом.

Широко об этом обычаи в Германии не было известно. Но "славу" ему принес репортаж общественно-правового телеканала NDR, который решили сделать после телефонного звонка одного островитянина. В получасовой передаче жители Боркума анонимно рассказывают об агрессивных нападениях. В прошлом году журналисты засняли, как женщин ловили на улице, держали за руки и ноги, некоторых валили на землю, и так называемые клаасомы, не жалея сил, били их под всеобщее улюлюканье по ягодицам. Женщины жалуются в видео на чувство стыда, боль и гематомы. Одна героиня фильма рассказывает, что после ритуального битья никто из "клаасомов" не поинтересовался ее самочувствием.

Ужасная традиция или недоразумение?

Репортаж был опубликован в YouTube , где вызвал шквал негодования. "Ужасная традиция. Насколько глубоко укоренилось угнетение женщин", - прокомментировал один пользователь. Видео за четыре дня набрало на портале 1,2 млн просмотров и горячо обсуждается в соцсетях. Устроителей ритуала - общество Borkumer Jungens von 1830 ("Парни Боркума с 1830 года"), в которое входят только мужчины, - закидали мейлами. Кто-то решил отменить из протеста свой предстоящий отпуск. А в некоторых комментариях даже требуют отставки бургомистра острова, который вступился за "парней". Он подчеркивает, что в репортаже показаны неправомерные действия отдельных людей, и это никоим образом не может служить доказательством того, что островитяне толерантны к насилию. По его мнению, обычай представлен в видео в искаженном виде.

Коровий рог - обязательный атрибут костюма "клаасома" Фото: Reinhold Grigoleit/dpa/picture-alliance

"Парни Боркума", в свою очередь, понимают, что эта традиция, с точки зрения посторонних, в сегодняшние времена может показаться противоречивой. Они обещают сделать празднование ритуала "более прозрачным и устранить недоразумения". Сообщество категорически дистанцируется от любых форм насилия и приносит извинения за "исторически обусловленные действия прошлых лет". "Мы принимаем критику сцен, показанных в репортаже, и чувствуем себя обязанными внести дальнейшие изменения", - отмечает Borkumer Jungens von 1830. В частности, уже в этом году решено отказаться от части традиции, связанной с битьем женщин, которая, как подчеркивает сообщество, никогда не была ее ядром.

Сохранить нельзя отказаться: необходима дискуссия

В то же время некоторые островитяне выступают за сохранение этого обычая - и, как ни странно, это женщины. В прошедшие выходные почти две сотни жительниц Боркума вышли на акцию протеста в защиту ритуала. И в самом видеорепортаже героини признаются, что их поначалу завлекали всеобщая атмосфера праздника, адреналин - до того момента, как они стали жертвами "клаасомов". В любом случае, полиция пообещала, что на сей раз будет следить более пристально и призвала женщин, подвергшихся ранее насилию во время этого обычая, подать заявление.

На репортаж реагируют и политики. Статс-секретарь в местном министерстве социальной политики Кристине Арбогаст (Christine Arbogast) критикует то, что происходящее вечером 5 декабря на острове особо не обсуждается: "При этом дискуссия о том, насколько "клаасом" современен в такой форме, остро необходима. Традиции и обычаи дольше всего сохраняются, если идут в ногу со временем". Однако, по мнению политика, нужные для дискуссии и изменений импульсы должны исходить от самих островитян.