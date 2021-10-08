Немецкие СМИ: Запад еще заплатит за решение уйти из Афганистана

Большинство крупных СМИ ФРГ осуждают решение США и их партнеров по НАТО вывести войска из Афганистана. Они уверены: трагические последствия этого шага ощутит на себе и Европа, и весь мир.