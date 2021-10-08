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Кундуз

People carry the body of a bombing victim in Kunduz province, northern Afghanistan, Friday, Oct. 8, 2021. A powerful explosion in a mosque frequented by a Muslim religious minority in northern Afghanistan on Friday has left several casualties, witnesses and the Taliban's spokesman said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

Теракт в одной из мечетей Кундуза унес жизни нескольких десятков человек 08.10.2021

Взрыв в мечети на севере Афганистана произошел во время пятничной молитвы. О числе погибших и раненых поступают противоречивые данные.
Taliban fighters take control of Afghan presidential palace after the Afghan President Ashraf Ghani fled the country, in Kabul, Afghanistan, Sunday, Aug. 15, 2021. (AP Photo/Zabi Karimi)

Талибы захватили Афганистан: какое будущее ждет страну? (фотогалерея) 16.08.2021

Наступление талибов после вывода войск НАТО из Афганистана завершилось взятием Кабула. Многие страны эвакуируют своих граждан, афганцы пытаются спастись бегством. Об этом - фотогалерея DW.
KABUL, AFGHANISTAN - AUGUST 12: Farzia, 28, who lost her husband in Baghlan one week ago to fighting by the Taliban sits with her children, Subhan, 5, and Ismael ,2, in a tent at a makeshift IDP camp in Share-e-Naw park to various mosques and schools on August 12, 2021 in Kabul, Afghanistan. People displaced by the Taliban advancing are flooding into the Kabul capital to escape the Taliban takeover of their provinces. (Photo by Paula Bronstein/Getty Images)

Комментарий: Еще есть время сохранить хрупкий прогресс в Афганистане 13.08.2021

Международное сообщество должно изменить свой курс в Афганистане и поддержать жителей страны, чтобы сохранить прогресс, достигнутый за последние 20 лет, и избежать еще большей трагедии, считает Масуд Сайфулла.
An Afghan civilian carry a wounded child to the hospital after he was injured during fighting between Taliban and government in Badghis province, northwest of Afghanistan, Wednesday, July,7 2021. From the early hours of Wednesday morning, battles have raged near the provincial police headquarters and a Qala-e-Naw army base, said Abdul Aziz beg, head of the provincial council in Badghis. (AP Photo/ Mirwis Omari)

Афганистан: что говорят жители провинций, занятых талибами 10.08.2021

Талибы продолжают наступление на Кабул. Мирные жители оказались в роли живого щита между исламистами и афганской армией. Многие афганцы обвиняют Запад в том, что их бросили на произвол судьбы.
Smoke rises from damaged shops after fighting between Taliban and Afghan security forces in Kunduz city, northern Afghanistan, Sunday, Aug. 8, 2021. Taliban fighters Sunday took control of much of the capital of Kunduz province, including the governor's office and police headquarters, a provincial council member said. (AP Photo/Abdullah Sahil)

Немецкие СМИ: Запад еще заплатит за решение уйти из Афганистана 09.08.2021

Большинство крупных СМИ ФРГ осуждают решение США и их партнеров по НАТО вывести войска из Афганистана. Они уверены: трагические последствия этого шага ощутит на себе и Европа, и весь мир.
Smoke hovers at the site of an explosion as Afghan forces clash with Taliban fighters near Kunduz, Afghanistan July 10, 2021, in this picture obtained by Reuters from a video. ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Талибы заявили о захвате трех административных центров в Афганистане 08.08.2021

Агентства AFP и DPA подтвердили информацию талибов о захвате Кундуза. Кабул заявляет, что спецподразделения проводят зачистку города от боевиков. Аналогичные противоречивые сведения о ситуации в городе Сари-Пуль.

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** # ARCHIV - Ein afghanischer Polizist steht vor einem ausgebrannten Tanklastzug in Kundus nach dem vom deutschen Oberst Klein angeordneten Luftangriff (Archivfoto vom 04.09.2009). Die Bundeswehr wird gegen Oberst Georg Klein kein Disziplinarverfahren wegen des von ihm befohlenen Bombardements zweier Tanklaster in Kundus einleiten. Die Vorermittlungen hätten keine Anhaltspunkte für ein Dienstvergehen ergeben, hieß es am Donnerstag (19.08.2010) in einer Erklärung des Verteidigungsministeriums in Berlin. Bei dem Bombardement am 4. September 2009 waren mehr als hundert Menschen getötet oder verletzt worden. EPA/JAWED KARGAR dpa +++ dpa-Bildfunk +++

ЕСПЧ отверг претензии афганца из-за бомбардировки в Кундузе 16.02.2021

Суд в Страсбурге счел достаточным расследование, проведенное властями ФРГ. Афганец пожаловался в ЕСПЧ, поскольку лишился обоих сыновей из-за авиарейда, запрошенного немецким полковником Кляйном.

ARCHIV - Afghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus Anfang September waren offenbar nicht in erster Linie die beiden gekaperten Tanklaster, sondern eine Gruppe von Taliban. Der Spiegel zitierte am Samstag, 12. Dezember 2009 aus dem Bericht des Befehlshabers Oberst Georg Klein, in dem er seine Entschlossenheit bekundete, Aufstaendische zu vernichten. (AP Photo) --- FILE - Afghani policemen look at one of two burnt fuel tankers, near Kunduz, Afghanistan, in this Sept. 4, 2009 file photo. The accidental killing of civilians by NATO forces has infuriated Afghans and has deepened skepticism in the West over the war, particularly in Germany, where the Kunduz airstrike has become a major political issue. NATO has prepared a classified report on the incident which has been submitted to German political leaders. (AP Photo)

Суд в ФРГ отверг иск жертв бомбардировки в афганском Кундузе 16.12.2020

Авиаудар по бензовозам, похищенным талибами, затребовал полковник бундесвера Георг Кляйн. Родственники погибших в результате этой атаки так и не смогли добиться от Германии компенсации.
ARCHIV - 19.08.2011, Afghanistan, Kundus: Bundeswehrsoldaten fahren ährend eines Einsatzes durch das Gelände. (zu dpa «Afghanistans Schicksalsfrage - Friedensverhandlungen mit den Taliban») Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Германия отзывает солдат из афганской провинции Кундуз 24.11.2020

Сообщается, что этот шаг не связан с заявлением президента США Дональда Трампа о сокращении американского контингента в Афганистане.

FILE PHOTO: Kyrgyz former President Almazbek Atambayev, who was stripped of legal immunity after a parliamentary vote, and his supporters attend a meeting with journalists in the village of Koy-Tash near Bishkek, Kyrgyzstan June 27, 2019. REUTERS/Vladimir Pirogov/File Photo

Соратники Атамбаева утверждают, что на него совершено покушение 09.10.2020

По словам члена возглавляемой Атамбаевым партии, в машину экс-президента Киргизии "стреляли боевыми пулями".
Former Afghan Taliban fighters carry their weapons before handing them over as part of a government peace and reconciliation process at a ceremony in Jalalabad on January 12, 2016. More than a dozen former Taliban fighters from Ghani district of Nangarhar province handed over their weapons as part of a peace reconciliation program. AFP PHOTO / Noorullah Shirzada / AFP / Noorullah Shirzada (Photo credit should read NOORULLAH SHIRZADA/AFP/Getty Images)

Боевики "Талибана" похитили пассажиров трех автобусов в Афганистане 20.08.2018

Боевики радикального исламского движения "Талибан" похитили пассажиров трех автобусов в провинции Кундуз на севере Афганистана. Часть заложников спасена в ходе спецоперации.

(180611) -- JALALABAD, June 11, 2018 (Xinhua) -- Afghan security force members inspect the site of an attack in Jalalabad city, capital of Nangarhar province, Afghanistan, June 11, 2018. Four attackers have been killed as militants attacked education department in Jalalabad on Monday, said a statement of provincial administration released here. (Xinhua/Saifurahman Safi) (zf) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Помогут ли контакты с талибами стабилизировать Центральную Азию? 13.06.2018

На фоне сообщений об успехах весеннего наступления "Талибана" все понятнее желание стран-соседей Афганистана наладить контакты с радикальным движением. Помогут ли они стабилизации региона?
30.04.2018, Afghanistan, Kabul: Sicherheitskräfte stehen nach einer Explosion in einer Rauchwolke. Bei zwei Explosionen in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens sieben Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Einem Polizeisprecher zufolge soll ein Selbstmordattentäter auf einem Motorrad die erste Detonation ausgelöst haben, wie afghanische Medien am Montagmorgen berichteten. Foto: Massoud Hossaini/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Ситуация в Афганистане: смогут ли власти в Кабуле добиться стабилизации 05.05.2018

ИГ активизируется, талибы наступают в Кундузе - начало мая усилило опасения тех, кто с пессимизмом смотрит на положение в Афганистане. Как справляется с вызовами президент Гани с союзниками?
30. August 2015 US soldiers part of NATO patrol during the final day of a month long anti-Taliban operation by the Afghan National Army (ANA) in various parts of eastern Nangarhar province, at an Afghan National Army base in Khogyani district on August 30, 2015. Afghan security forces launched a joint anti-militant operation in three districts, killing over 150 armed insurgents and wounding 112 others with 13 security personnel killed and three others were wounded in the past 30 days, Afghan National Army Commander Zaman Waziri said. AFP PHOTO / Noorullah Shirzada (Photo credit should read Noorullah Shirzada/AFP/Getty Images)

США признали гибель 33 мирных афганцев при бомбардировке в Кундузе 12.01.2017

Бомбардировке подверглись жилые дома, из которых талибы обстреливали афганских солдат. В отчете по результатам расследования говорится, что она велась в целях самообороны.
Members of the security forces walk at the site of a NATO airstrike which destroyed two fuel tankers hijacked by the Taliban in northern Kunduz on September 4, 2009. A NATO airstrike destroyed two fuel tankers hijacked by the Taliban in Afghanistan, igniting a fireball that an Afghan official said killed about 90 people - mostly insurgents. AFP PHOTO/STR (Photo credit should read STR/AFP/Getty Images)

Верховный суд ФРГ отказал в компенсации жертвам авианалета в Кундузе 06.10.2016

Приказ о нанесении авиаудара НАТО близ Кундуза, жертвами которого стали около 100 человек, был отдан "в соответствии с международным правом", сказано в вердикте немецкого суда.
ARCHIV+++ Afghan security forces prepare themselves during a battle with insurgents on the outskirts of Kunduz, Afghanistan August 21, 2016. +++ (C) Reuters/N. Wakif

Зачем талибы снова вошли в Кундуз? 04.10.2016

Захват Кундуза осенью боевиками "Талибана" становится недоброй традицией в Афганистане. Почему талибам нужен именно этот город и почему именно сейчас? Ответы - в материале DW.
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