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Взрыв в мечети на севере Афганистана произошел во время пятничной молитвы. О числе погибших и раненых поступают противоречивые данные.
Наступление талибов после вывода войск НАТО из Афганистана завершилось взятием Кабула. Многие страны эвакуируют своих граждан, афганцы пытаются спастись бегством. Об этом - фотогалерея DW.
Международное сообщество должно изменить свой курс в Афганистане и поддержать жителей страны, чтобы сохранить прогресс, достигнутый за последние 20 лет, и избежать еще большей трагедии, считает Масуд Сайфулла.
Талибы продолжают наступление на Кабул. Мирные жители оказались в роли живого щита между исламистами и афганской армией. Многие афганцы обвиняют Запад в том, что их бросили на произвол судьбы.
Большинство крупных СМИ ФРГ осуждают решение США и их партнеров по НАТО вывести войска из Афганистана. Они уверены: трагические последствия этого шага ощутит на себе и Европа, и весь мир.
Агентства AFP и DPA подтвердили информацию талибов о захвате Кундуза. Кабул заявляет, что спецподразделения проводят зачистку города от боевиков. Аналогичные противоречивые сведения о ситуации в городе Сари-Пуль.
Суд в Страсбурге счел достаточным расследование, проведенное властями ФРГ. Афганец пожаловался в ЕСПЧ, поскольку лишился обоих сыновей из-за авиарейда, запрошенного немецким полковником Кляйном.
Авиаудар по бензовозам, похищенным талибами, затребовал полковник бундесвера Георг Кляйн. Родственники погибших в результате этой атаки так и не смогли добиться от Германии компенсации.
Сообщается, что этот шаг не связан с заявлением президента США Дональда Трампа о сокращении американского контингента в Афганистане.
По словам члена возглавляемой Атамбаевым партии, в машину экс-президента Киргизии "стреляли боевыми пулями".
Боевики радикального исламского движения "Талибан" похитили пассажиров трех автобусов в провинции Кундуз на севере Афганистана. Часть заложников спасена в ходе спецоперации.
На фоне сообщений об успехах весеннего наступления "Талибана" все понятнее желание стран-соседей Афганистана наладить контакты с радикальным движением. Помогут ли они стабилизации региона?
ИГ активизируется, талибы наступают в Кундузе - начало мая усилило опасения тех, кто с пессимизмом смотрит на положение в Афганистане. Как справляется с вызовами президент Гани с союзниками?
Бомбардировке подверглись жилые дома, из которых талибы обстреливали афганских солдат. В отчете по результатам расследования говорится, что она велась в целях самообороны.
Приказ о нанесении авиаудара НАТО близ Кундуза, жертвами которого стали около 100 человек, был отдан "в соответствии с международным правом", сказано в вердикте немецкого суда.
Захват Кундуза осенью боевиками "Талибана" становится недоброй традицией в Афганистане. Почему талибам нужен именно этот город и почему именно сейчас? Ответы - в материале DW.
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