ЕСПЧ отверг претензии афганца из-за бомбардировки в Кундузе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел достаточным расследование, проведенное органами юстиции ФРГ по факту авиарейда в афганском Кундузе, в результате которого в 2009 году погибли около ста человек, в основном мирные жители. Большая палата ЕСПЧ, обнародовавшая решение во вторник, 16 февраля, тем самым встала на сторону Германии, выступавшей ответчицей на процессе. Решение ЕСПЧ окончательное и обжалованию не подлежит.

Иск против Германии подал афганец, который в результате бомбардировки в Кундузе лишился обоих сыновей. Авиаудар запросил немецкий полковник Георг Кляйн (Georg Klein). Он опасался, что два бензовоза, похищенные талибами, могут быть использованы для теракта. Но возле этих машин скопились и десятки мирных жителей, которые хотели откачать с бензовозов топливо. В результате авиаудар, нанесенный по бензовозам самолетами ВВС США, привел к гибели большого числа гражданских лиц.

Этот авиаудар считается самой кровопролитной германской операцией со времен Второй мировой войны. Федеральная прокуратура ФРГ начала расследование против полковника Кляйна, однако позднее прекратила дело за отсутствием достаточных оснований для подозрений в его адрес. Афганский истец безуспешно пытался добиться предъявления обвинений Кляйну. Его иск в Федеральном конституционном суде ФРГ также был отклонен.

Смотрите также: