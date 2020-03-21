Кто в Германии честно зарабатывает на кризисе из-за коронавируса

В любой кризисной ситуации находятся те, кто наживается на трудностях и даже несчастьях других людей. В этой статье речь пойдет не о них. А о тех немецких компаниях, которые благодаря своему ноу-хау оказались в условиях пандемии коронавируса особо востребованными - и теперь честно зарабатывают своим трудом хорошие деньги.

Тесты на коронавирус из Берлина по цене 2,50 евро

Для успешной борьбы с пандемией коронавируса SARS-CoV-2 необходимо быстро и точно выявлять инфицированных. А для этого нужны экспресс-тесты. Маленькая высокоспециализированная берлинская биотехнологическая компания TIB Molbiol Syntheselabor сейчас каждую неделю выпускает по 1,5 миллиона наборов для лабораторного анализа взятых из носоглотки мазков, по 100 штук в каждой упаковке. И рассылает их в 60 стран мира.

В начале марта 3 тысячи таких упаковок заказала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Женеве. После этого о берлинской фирме написал американский еженедельник Businessweek, а на эту публикацию, в свою очередь, сослался в одном из своих твитов президент США Дональд Трамп. О столь неожиданной рекламе основатель компании впервые услышал от корреспондента DW: сейчас слишком много работы, некогда отслеживать подобные новости.

Биохимик Ольферт Ландт (Olfert Landt) создал свою фирму вместе с партнером во время учебы в Свободном университете в Западном Берлине 30 лет назад, когда слова стартап еще не придумали. Со временем фирма - специалист по тестам на вирусы - завоевала авторитет в профессиональных кругах, доказала эффективность своих разработок во время атипичной пневмонии SARS в 2002-2003 годах, эпидемий птичьего и свиного гриппа. Сегодня в компании три десятка сотрудников, в 2019 году ее оборот составил 18 миллионов евро.

Так выглядит набор теста на коронавирус SARS-CoV-2 от немецкого производителя TIB Molbiol

Осознав еще в конце прошлого года серьезность новой эпидемии в Китае, Ольферт Ландт при поддержке вирусологов столичной университетской клиники Charite оперативно разработал тест. Первые наборы весом 14 граммов ушли в Гонконг авиапочтой уже 10 января. В тот момент еще даже не была готова инструкция по применению. "Мы ее послали вдогонку по электроной почте", - рассказал глава фирмы TIB Molbiol берлинской газете Der Tagesspiegel.

Ей же предприниматель поведал, что отпускает один набор - маленькую пластмассовую капсулу с гранулами и инструкцию - примерно за 2,50 евро. Его хватает на 96 тестов. Так что лаборатории, с учетом всех производственных издержек, должны, по его мнению, брать за каждое тестирование не больше 10 евро.

Заказ ВОЗ Ольферт Ландт выполнил за полцены. Особенно бедным странам он передает свою продукцию вообще бесплатно, правда, "в разумных объемах". Заблаговременно закупленных ингредиентов, заверяет он, хватит еще на несколько месяцев.

Drägerwerk выпускает аппараты искусственной вентиляции легких

Если вызываемая коронавирусом пневмония COVID-19 протекает тяжело, то для спасения пациентов необходимы аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Это высокотехнологичное медицинское изделие умеет производить фирма Drägerwerk со штаб-квартирой в старом ганзейском городе Любеке на берегу Балтийского моря. Она, собственно, его и изобрела. Было это еще в 1907 году.

Тогда предприниматель Иоганн Генрих Дрегер (Johann Heinrich Dräger) получил патент на аппарат Pulmotor, Он сконструировал его после возвращения из Лондона, где наблюдал, как чуть было не утонувшему в Темзе молодому человеку делали искусственное дыхание. Свою фирму страстный изобретатель основал еще в 1889 году. Сегодня ей управляет пятое поколение его потомков. Для Германии подобные крупные семейные предприятия весьма характерны.

Годовой оборот этого производителя медицинской техники составил в 2019 году около 2,8 миллиарда евро, у него по всему миру свыше 14,5 тысяч сотрудников. Когда министерство здравоохранения ФРГ пришло к выводу, что имеющихся в больницах страны 25 тысяч аппаратов ИВЛ в условиях надвигающейся пандемии явно не хватит, оно 12 марта заказало у Drägerwerk сразу 10 тысяч таких аппаратов вместе с мониторами.

В одном из цехов компании Drägerwerk в немецком городе Любек

Крупнейший в своей истории заказ Drägerwerk будет выполнять в течение всего нынешнего года. Предвидя на фоне событий в Китае растущий спрос, компания еще в феврале начала расширять производственные мощности и договариваться с сотрудниками о гибком рабочем графике. Теперь она, по собственным данным, уже почти удвоила выпуск аппаратов ИВЛ. Это позволяет оперативно удовлетворять запросы из разных стран. 18 марта, к примеру, 100 аппаратов ушли в Италию.

А фабрики Drägerwerk в Швеции и Южной Африке теперь в круглосуточном режиме выпускают защитные маски. Продукция фирмы под лейблом Dräger хорошо известна и в России. В Москве у нее есть как представительство, так и сервисный центр. Ведь у этой компании весьма широкий ассортимент - от инкубаторов для новорожденных до портативных газоанализаторов и алкотестеров.

Торговые сети заслужили благодарность Ангелы Меркель

Борьба с коронавирусом привела в Германии к беспрецедентным карантинным мерам: власти закрыли все магазины кроме супермаркетов, возложив на них задачу обеспечивать население продуктами питания и товарами первой необходимости. Но тем самым они создали крупнейшим торговым сетям Edeka и Rewe вместе с дискаунтерами Aldi и Lidl фактически монопольное положение. В результате обороты у них сейчас, естественно, тоже значительно выросли.

Однако неожиданно свалившаяся на них монополия потребовала от этих гигантов максимального напряжения сил и высокого профессионализма. Их менеджерам в условиях ажиотажной скупки товаров и реально возросшего спроса на продовольствие из-за закрытия бесчисленных столовых, закусочных, кафе и ресторанов необходимо было срочно увеличивать закупки и обеспечивать логистику (организовывать. к примеру, дополнительные грузовики с шоферами), чтобы вновь и вновь заполнять быстро пустеющие полки.

Глава объединения предприятий торговли региона Берлин-Бранденбург Нильс Буш-Петерсен (Nils Busch-Petersen) проиллюстрировал ситуацию следующими цифрами. В самую горячую для супермаркетов пору - во время предрождественской торговли - через один из оптовых складов на окраине немецкой столицы ежедневно проходят обычно порядка 250 тысяч единиц товаров. В данный момент эта цифра достигает 700 тысяч единиц.

Вовремя пополнить прилавки супермаркетов - одна из трудных задач во времена пандемии коронавируса

Одновременно персоналу самих магазинов пришлось обслуживать резко возросший поток покупателей. Весьма показательно, что в телеобращении к нации 18 марта канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), поблагодарив врачей и медперсонал за их труд, сочла необходимым "выразить также благодарность людям, которых слишком редко благодарят". "Тот, кто в эти дни сидит за кассой супермаркета или выкладывает товар на полки, выполняет одну из самых тяжелых на данный момент работ. Спасибо за то, что вы заботитесь о своих согражданах и в буквальном смысле слова не закрываете лавку", - сказала канцлер.

Что же касается собственников торговых сетей, то можно предположить, что часть полученных благодаря нежданной монополии дополнительных доходов они вернут сотрудникам в виде премий, а обществу - в форме пожертвований на благотворительные цели.

Bofrost: продукты глубокой заморозки для групп риска

Закрыв большинство магазинов и обязав население сидеть дома на карантине, власти Германии дали также мощный импульс различным бизнес-моделям по доставке еды на дом. "Bofrost переживает бум во время корона-кризиса", - гласит заголовок статьи в экономической газете Handelsblatt, посвященной крупнейшей в Европе компании, специализирующейся на поставках продуктов глубокой заморозки.

Их развозят в компактных фирменных авторефрижераторах 5700 штатных водителей фирмы, основанной в 1966 году в городке Штралене на западе страны близ Дюссельдорфа. Каждый может обслужить в течение дня от 40 до 60 домашних хозяйств. Оборот фирмы составил в 2018/19 финансовом году 1,24 миллиарда евро.

У Bofrost в 13 европейских странах порядка 4 миллионов клиентов, из них 2,3 миллиона - в Германии. Второй по важности рынок - Италия, причем как раз наиболее пострадавшие от вируса регионы, где компания играет сейчас важную роль в снабжении населения.

"Повсюду в Европе мы чувствуем заметный рост спроса. Постоянные клиенты резко увеличивают запасы, к тому же нам удалось завоевать очень многих новых клиентов", - рассказывает глава компании Йорг Кёрфер (Jörg Körfer). Он указывает, прежде всего, на представителей групп риска - пожилых или хронически больных людей, которые боятся заразиться в супермаркетах.

Но сейчас, из-за карантина, стало и больше молодежи, которой к заказам по интернету не привыкать. Йорга Кёрфера это особенно радует, поскольку его беспокоит возрастная структура клиентуры: слишком велика доля пожилых людей. Так что он надеется не только на краткосрочный эффект от пандемии, из-за которой число предварительных заказов фактически удвоилось, но и на то, что часть молодых клиентов "распробует наш сервис и сохранит нам верность и после коронавируса".

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