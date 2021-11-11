Космический корабль Crew Dragon-3 стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon-3 американской компании Илона Маска SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к Международной космической станции (МКС). Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в пресс-службе Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск с использованием тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 05:03 мск) со стартовой площадки 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида).

В состав экипажа Crew Dragon-3 входят астронавты NASA Раджа Чари (командир миссии), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер (Matthias Maurer). Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

В ночь на вторник, 9 ноября, на Землю после отстыковки от МКС вернулся экипаж корабля Crew Dragon-2 - астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро, астронавт ESA Томас Песке и японский астронавт Акихико Хосидэ. Они провели на орбите 199 дней.

Немцы в космосе

51-летний Маттиас Маурер станет 12-м по счету немцем, который совершит космический полет, четвертым немцем, побывавшим на МКС, и первым немцем, которого туда доставит Crew Dragon. Маурер родом из города Санкт-Вендель в федеральной земле Саар. Он ученый-конструктор.

До сих пор Германия отправляла в космос только мужчин. Но в конце марта ESA открыло набор для новой программы подготовки астронавтов для полетов к МКС, сделав акцент на разнообразие. Принять участие в конкурсе теперь смогли и женщины. Причем, как показали отборочные конкурсы, которые уже несколько лет проводятся в Германии в рамках специально созданной инициативы Astronautin, в ФРГ есть множество достойных кандидатов в астронавты и из числа женщин.

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