Коронавирус среди поздних переселенцев в Германии: с самолета - на карантин

Чуть более трех недель назад лагерь по приему поздних переселенцев Фридланд, расположенный в федеральной земле Нижняя Саксония, пришлось закрыть на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. И тогда было принято решение переоборудовать для временного размещения прибывающих в Германию поздних переселенцев помещения Академии антикризисного управления в районе Арвайлер федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Планировалось, что как только Фридланд отменит карантин, переселенцев отправят из Арвайлера во Фридланд, а академия продолжит работу в обычном режиме. Но ситуация усложнилась. Всему виной стала новая вспышка коронавирусной инфекции - теперь уже в Арвайлере.

В минувшие выходные среди прибывших в Германию из Казахстана поздних переселенцев было выявлено шесть носителей коронавируса. По этой причине было решено поместить 37 человек, ехавших в одном автобусе из аэропорта Франкфурта-на-Майне в Арвайлер, на карантин. Они смогут переехать во Фридланд для прохождения процедуры регистрации в Германии не раньше, чем через две недели.

Возможности академии тоже не безграничны. Здесь одновременно могут разместить не более 75 человек. 15 июля лагерь Фридланд объявил о снятии карантина для почти 200 переселенцев из постсоветских стран и 80 местных сотрудников. О том, как проходил карантин и как был устроен быт обитателей Фридланда, DW рассказали две семьи поздних переселенцев из России.

Жизнь на карантине: главной проблемой был страх

Семье Евгения Аллеса, долгое время ожидавшей получения визы в Германию, все же удалось 17 июня прилететь из Ставрополя во Франкфурт-на-Майне через Минск. "В тот же день в лагерь прибыли переселенцы из Казахстана. У ребенка в одной из семей была высокая температура. На следующий день всех, кто летел этим рейсом из казахстанского города Уральска во Франкфурт-на-Майне, протестировали на COVID-19. Сразу у 28 человек был положительный результат", - рассказывает DW Евгений Аллес.

Семья Аллесов: Галина, Евгений и сын Иван

По его словам, после этого случая всем, кто находился в лагере, сделали тест. Число людей с положительным результатом увеличилось до 35 человек. Чуть позже из Казахстана прилетел новый рейс, и этих людей Фридланд уже не принял, и их отправили в приемный лагерь в Брауншвейге, который, как и Фридланд, расположен в Нижней Саксонии. В группе новоприбывших зараженных оказалось 13 человек.

У сотрудников Фридланда началась чуть ли не паника, рассказали DW очевидцы событий. "Нам говорили, что мы все контактировали друг с другом, что мы все больны", - рассказывает Евгений Аллес. В результате семьи с негативными результатами анализа оказались в одних многоквартирных домах с инфицированными. Аллес восемь дней добивался того, чтобы его семью отселили в дом, где жили люди с негативными результатами. "Мы очень опасались заразиться, потому что у нас была общая кухня, душ, туалет и игровая комната для детей. Конечно, мы носили маски и старались держать дистанцию, хотя это не всегда удавалось", - вспоминает Евгений. В общей сложности членов его семьи четыре раза проверяли на наличие коронавируса в организме, и все результаты, к счастью, оказались отрицательными.

На территории лагеря Фридланд

С 19 июня по 15 июля обитатели Фридланда проживали в условиях карантина, во время которого нельзя было покидать не только лагерь, но и выходить за территорию вокруг домов, огражденную красной лентой. "Наш сын практически восемь дней вообще не выходил из комнаты, в которой мы жили. У нас на семью было два смартфона, один мы отдали сыну, чтобы он мог развлекаться электронными играми, а мы сами пользовались вторым - для контактов с внешним миром. Ни телевизора, ни радио в нашей комнате не было. Мы очень боялись, что в общей детской комнате сын заразится", - вспоминает Евгений.

Общая кухня в одном из домов

Поздние переселенцы, с которыми DW удалось поговорить, сетовали на то, что в первые две недели от сотрудников Фридланда поступало крайне мало информации: люди не знали и не понимали, что с ними произойдет в ближайшее время, что вообще творится в лагере. С продуктами питания не было проблем: каждой семье выдавали продовольственные пайки и ежедневно доставляли на дом горячие обеды. Общая столовая, разумеется, была закрыта. "Главной нашей проблемой был страх", - говорит Галина, жена Евгения Аллеса.

Ирина Молькова приехала во Фридланд из Перми вместе с тяжело больной матерью. У женщины - рак крови, поэтому их документы о приеме в Германии обрабатывались в ускоренном режиме. Однако, оказавшись во Фридланде, никто не спешил оказать медицинскую помощь больной. Все анализы на коронавирус оказались отрицательными. "Когда был объявлен карантин, то в наш дом поселили новые семьи переселенцев из Казахстана, и мы очень боялись, что мама может подхватить инфекцию. Состояние мамы ухудшалось, ей было срочно необходимо переливание крови, но ей не оформляли медицинскую страховку, без которой ни одна больница ее принять не могла. Ждать конца карантина мы не могли. Лишь после того, как мы обратились в Красный Крест, маму отправили в больницу", - сообщила Ирина Молькова.

Жизнь после карантина: как избежать подобного в будущем?

По словам собеседников DW, из-за карантина дальнейшая обработка документов и выдача регистрационных свидетельств, подтверждающих статус поздних переселенцев начнется лишь сейчас, спустя почти четыре недели после их прибытия во Фридланд.

Так выглядят комнаты

По словам Евгения Аллеса, у всех обитателей Фридланда, инфицированных коронавирусом, заболевание, к счастью, протекало без осложнений: тяжелых случаев не было. "15 июля был снят карантин. Администрация переселила нас в новые дома и пообещала с 16 июля начать процедуру регистрации с последующим распределением для проживания по разным федеральным землям", - сообщил DW Евгений Аллес. На карантине остаются еще несколько семей. Все остальные могут выходить за территорию Фридланда, соблюдая меры предосторожности. Во время собеседований с чиновниками ношение масок строго обязательно.

Детская в одном из домов

Администрация Фридланда надеется на помощь и поддержку со стороны федеральных ведомств Германии. "Впредь было бы желательно, чтобы поздних переселенцев тестировали на коронавирус прямо в аэропорту и помещали на карантин по месту прибытия, если это потребуется", - подчеркнула в интервью региональной радиостанции NDR 1 ответственный сотрудник нижнесаксонского ведомства по приему переселенцев Ханна Хинце (Hannah Hintze). Это, по словам чиновницы, важно еще и потому, что прибывшие переселенцы из республик бывшего СССР, прежде чем зарегистрироваться во Фридланде, часто сначала ездят по разным регионам Германии, навещая родственников или друзей.

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