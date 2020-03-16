Коронавирус и шпионы: какова роль спецслужб во время пандемии

В конце 2002 года произошла первая в нынешнем веке пандемия SARS, ее причиной стал вирус, родственный коронавирусу SARS-COV-2. Тогда вирус распространился по миру с юга Китая. В результате 800 человек умерли. Власти КНР вначале держали происходящее в тайне. Но Федеральная разведывательная служба Германии (BND), как позже написала газета Die Welt, получила информацию о ситуации с распространением вируса в Китае еще за несколько недель до того, как об этом стало известно официально. Затем немецкая разведка предоставила эти сведения правительству ФРГ и руководящим структурам в системе здравоохранения страны.

Как стало известно от лиц, близких к спецслужбам, BND прослушивала тогда телефонные разговоры членов китайского правительства. Из них немецкие специалисты узнали не только информацию о самом заболевании, но и о первоначальной стратегии китайского руководства замалчивать сведения о вирусе.

Американская разведка собирает данные о коронавирусе

Похожим образом, согласно сообщениям СМИ, поступают сейчас спецслужбы США. Директор Национальной разведки, который координирует работу 17 американских спецслужб, собирает всю информацию о коронавирусе и предоставляет ее в распоряжение Белого дома. Секретными сведениями обладает не только ЦРУ, но также и разведывательное управление медслужбы ВС США (NCMI), которая подчиняется американской военной разведке.

В офисе ЦРУ

Чтобы получить информацию о коронавирусе, американские спецслужбы используют разные источники: не только официальную информацию, СМИ, соцсети, достоверные онлайн-источники, но и снимки со спутников, прослушку телефонов, информацию агентов. О том, что интересует шпионов в первую очередь, они конечно не рассказывают.

Можно предположить, что на фоне пандемии коронавируса в фокусе внимания США находятся Китай и Иран. Американские агенты среди руководства Китая или источники информации в системе здравоохранения Ирана могут тайно поставлять информацию о стратегиях властей этих стран по преодолению кризиса, неизвестных путях распространения вируса или неразглашаемых масштабах эпидемии. Особенно интересуют американскую разведку телефонные разговоры лиц из правительственных кругов, в которых идет речь о коронавирусе.

Для чего это нужно спецслужбам

Разведка и другие спецслужбы не могут исцелить коронавирус или остановить его распространение. Но они могут поставлять важную информацию тем, от кого зависит принятие стратегических решений. Таким образом можно лучше отслеживать распространение заболевания, планировать меры борьбы с ним внутри страны и за ее пределами, усилить безопасность.

Здание BND в Берлине

И, конечно, речь идет о том, чтобы с помощью этой информации распознать и оценить риски возможного экономического и политического ущерба. Это касается и борьбы с кампаниями по распространению дезинформации, и обвинений стран в адрес друг друга из-за пандемии коронавируса.

В принципе, спецслужбы в ситуации нынешней пандемии делают то, что они делают всегда. Они добывают информацию, которой нет ни у кого другого. Это особенно касается таких стран, как Иран и Китай, официальные данные которых не вызывают особого доверия. Закрытие государственных границ, карантин и многие другие ограничительные меры, принимаемые сейчас в США, Европе и Азии, усложняют распространение информации. Хорошо функционирующие спецслужбы могут помочь в такой ситуации.

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