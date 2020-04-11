Коронавирус и полеты: авиапассажиров ждут новые правила

Международное воздушное сообщение из-за пандемии коронавируса пока сведено к минимуму, а внутри Европы - и вовсе фактически парализовано. Но рано или поздно его начнут восстанавливать. Совершенно очевидно, что государственные власти потребуют от аэропортов и авиакомпаний принять строгие санитарные меры. Такое условие ставят сейчас в разных странах Европы и перед постепенно открывающимися после карантина магазинами и учебными заведениями.

Обязательное ношение масок в самолетах

Предприятия воздушного транспорта ФРГ, заинтересованные в скорейшем возобновлении их бизнеса, решили проявить инициативу и выдвинули собственные предложения. Рассказывая о представленном авиакомпаниями и аэропортами плане из 20 пунктов, немецкое информационное агентство dpa заранее предупреждает будущих авиапассажиров: перед следующим путешествием на самолете настройтесь на новые правила.

Маски, скорее всего, надо будет носить на протяжении всего полета, а не только в аэропорту

Самым зримым изменением, скорее всего, станет обязательное ношение защитных масок во время всего полета - как минимум с момента объявления посадки до выхода из самолета. Такое предложение не выглядит неожиданным, ведь в Германии все жители обязаны теперь носить маски в общественном транспорте и в магазинах. Однако в самолете пассажирам придется непрерывно оставаться в маске от одного до нескольких часов, что сделает полет менее комфортным.

Социальное дистанцирование в аэропортах

Большинство пунктов плана касается пребывания пассажиров в здании аэропорта. Так, предлагается потребовать от них, как это уже принято в магазинах, соблюдения физической дистанции в очередях перед стойками регистрации, в зоне досмотра багажа, перед паспортным контролем, в зонах ожидания вылета ("накопителях") и выдачи багажа.

Во избежания таких скоплений людей в аэропортах придется установить больше стоек регистрации

Для обеспечения социального дистанцирования аэропортам и авиакомпаниям придется создать соответствующие предпосылки: перепланировать имеющиеся пространства или высвободить дополнительные, увеличить число работающих стоек регистрации, нанести соответствующую разметку. Предлагается также впускать пассажиров в различные зоны и на посадку небольшими группами. Один из пунктов предусматривает увеличение числа автобусов, доставляющих пассажиров одного рейса к самолету. Все это потребует большого количества персонала.

В представленном плане есть и такая мера: обязать пассажиров уже при онлайн-регистрации перед полетом заверять, что они не болеют заразными болезнями и конкретно COVID-19. Возможен также выборочный контроль температуры у вылетающих пассажиров.

Идея оставлять среднее место свободным не получила поддержки

В то же время предприятия воздушного транспорта ФРГ не подхватили идею, высказанную ранее главой британского лоукостера Easyjet Йоханом Лундгреном. Он предложил просто не продавать билеты на среднее из трех кресел в салоне лайнера и тем самым обеспечивать дистанцию между пассажирами во время всего полета.

Оставлять свободными средние места авиакомпании не хотят

"Это сразу же на треть сократило бы число посадочных мест в самолетах", - отмечает dpa. Иными словами, на треть уменьшило бы возможную выручку авиаперевозчика. Агентство имеет в виду узкофюзеляжные среднемагистральные лайнеры, в которых в каждом ряду по три кресла по обе стороны прохода.

Представленные правительству Германии меры первоначально рассчитаны на шесть недель. Их авторы, видимо, исходят из того, что по истечении этого срока станет ясно, насколько они эффективны и как их следует подкорректировать. Схожие предложения высказывались уже на уровне Евросоюза. Власти ФРГ наверняка будут стремиться к принятию по меньшей мере единых правил для всего ЕС.

Предлагаемые меры не выглядят неожиданными или радикальными, но они с большой долей вероятности будут иметь малоприятные для авиапассажиров последствия. Во-первых, общее время воздушного путешествия ощутимо возрастет, потому что все процессы в аэропортах неминуемо замедляться, а потому приезжать туда придется с еще большим запасом времени, чем раньше.

Цены на авиабилеты могут вырасти

Это повысит на внутриевропейских и тем более на внутригерманских направлениях конкурентоспособность скорых поездов, в том числе, возможно, ночных, со спальными вагонами, тем более что в индивидуальном купе куда меньше опасности заразиться, чем в салоне самолета. Все это может приблизить достижение одной из целей защитников климата: положить конец авиаперевозкам внутри Германии.

Нужны будут дополнительные автобусы для доставки пассажиров к трапам самолетов

Во-вторых, предлагаемые меры, особенно если они сохранятся дольше, чем на шесть недель (из чего, видимо, следует исходить), могут привести к удорожанию полетов. Ведь у аэропортов возрастут расходы, например, на персонал и те же дополнительные автобусы для перевозки пассажиров малыми группами. Хотя бы часть этих издержек аэропорты, скорее всего, попытаются переложить на авиакомпании путем увеличения аэропортовых сборов, а те - на своих клиентов.

В то же время замедление процесса посадки пассажиров и их выхода из самолета (тем более, если власти потребуют еще и дезинфекции салона после каждого полета) ударит по бизнес-модели очень популярных в Европе лоукостеров, которая предполагает максимальное сокращение срока пребывания в аэропорту для снижения платы за стоянку. Впрочем, есть надежда, что сильно подешевевший авиационный керосин компенсирует воздушным перевозчикам дополнительные расходы и даже позволит им не повышать цены, особенно на первоначальном этапе привлечения прежних клиентов.

Канцлер Австрии: Полеты - только между странами без коронавируса

Но когда же самолеты вновь начнут регулярно летать по Европе? Власти ФРГ о возможных сроках пока ничего не говорят. Испания объявила, что в 2020 году не будет принимать иностранных туристов. А канцлер Австрии Себастьян Курц 21 апреля заявил, что считает возобновление международного воздушного сообщения в средне- и долгосрочной перспективе возможным только между государствами с успешной стратегией борьбы против COVID-19.

Курц уточнил, что имеет в виду страны, в которых либо вирус полностью побежден, либо число инфицированных очень низкое. Если исходить из таких критериев, то до широкомасштабного восстановления воздушного сообщения в Европе еще весьма далеко.

Однако 22 апреля еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Валеан сообщила в соцсети Twitter, что в Брюсселе идет сейчас работа над стратегией возобновления воздушного сообщения в ЕС, которая "вероятно будет представлена до середины мая". По ее словам, Еврокомиссия изучает в данный момент предложения, касающиеся правил соблюдения дистанции в аэропортах и самолетах, ношения масок и мер дезинфекции.

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