Коронавирус и карантин: немецкий врач о влиянии самоизоляции на психику

Из-за угрозы заражения коронавирусом во многих странах людям запрещено покидать свои дома. DW поговорила с немецким психологом о возможных последствиях продолжительного карантина.
На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 все больше стран прибегают к таким радикальным мерам, как комендантский час или запрет на выход из дома для людей, находящихся в группе повышенного риска. О том, как влияют карантинные меры на психическое здоровье человека, и способны ли социальные СМИ заменить живое общение в период домашней изоляции, DW побеседовала с профессором Манфредом Шпитцером (Manfred Spitzer) - главврачом психиатрического и психотерапевтического отделения университетской клиники Ульма и автором книги "Одиночество как нераспознанный недуг: болезненно, заразно, смертельно".
Deutsche Welle: Профессор Шпитцер, день за днем в мире ужесточаются карантинные меры, призванные замедлить распространение коронавируса. Можно ли сказать, что изоляция в четырех стенах и соблюдение так называемой "социальной дистанции" на улице, к которым граждан призывают, в том числе и власти Германии, могут негативно повлиять на человеческую психику?
Манфред Шпитцер: Разные карантинные меры следует оценивать по-разному. Нам известно, что карантин как крайняя мера изоляции действительно может привести к нарушениям в человеческой психике, в том числе и у абсолютно нормальных людей. Долгосрочные исследования показывают, что и спустя долгое время после снятия карантина вероятность нарушений, связанных со страхами, расстройством сна или посттравматическими нагрузками, остается повышенной. Причем пол и возраст пациентов в данном случае не имеют значения. Именно поэтому к таким мерам следует прибегать только когда они неизбежны и всегда ограничивать их по времени.
Теперь о том, что касается нового феномена социального дистанцирования. По степени заразности коронавирус SARS-CoV-2 находится где-то между очень заразной корью и менее заразным сезонным гриппом. Уже было опубликовано несколько научных исследований о том, как реагировали на распространение коронавируса в разных странах мира, в первую очередь, в Китае. И было доказано, что, например, ограничение поездок не дает ощутимого эффекта. В то время как соблюдение определенной физической дистанции между людьми, действительно, может помочь существенно замедлить распространение инфекции.
При этом выражение "социальное дистанцирование" не вполне точное. Вернее было бы сказать "физическое дистанцирование", что не одно и то же. С одной стороны, можно поступать, как итальянцы - переговариваться через балконы или вместе петь песни, чтобы общаться друг с другом, даже находясь в изоляции. Но, живя в веке цифровых коммуникаций, в период карантина из-за коронавируса можно пользоваться и современными технологиями, чтобы преодолеть социальную дистанцию, сохранив физическую.
- Известно ли науке, сколько человек может находиться в изоляции от общества без последствий для его психического здоровья?
- Думаю, это зависит от индивидуума и ситуации. Ведь влияние вируса на организм зависит от его "дозировки". Если вирус окажется на коже человека, ничего не произойдет, однако если миллионы вирусов попадут в организм через слюну или слизистую оболочку глаз или рта, это будет иметь серьезные последствия. На сегодня не существует ни вакцины, ни прошедших испытания лекарств от коронавируса. Единственное, что есть у человека для борьбы с ним, - это собственная иммунная система. А чтобы ее укреплять, необходимо периодически выходить на свежий воздух. Лучше всего туда, где нет других людей, например, в лес. Именно поэтому большинство стран даже в условиях пандемии коронавируса разрешают гражданам выходить на улицу поодиночке или в парах для движения и занятия спортом. Рекомендации в этой области однозначны: долгое пребывание дома ослабляет иммунную систему. Это особенно важно знать пожилым людям и семьям с детьми.
- По вашим словам, влияние одиночества на человека не зависит от его пола и возраста. При этом некоторые полагают, что пожилым людям легче свыкнуться с ним, уже потому, что они и без карантина часто вынуждены проводить долгое время без общества других людей. Так ли это?
- Здесь все-таки следует учитывать различия между женщинами и мужчинами. В Европе женщины в среднем на два года младше своих мужей. При этом их продолжительность жизни на шесть лет больше, чем у мужчин. Таким образом, женщины проводят в среднем восемь лет без партнера. Так что от одиночества в старости страдают, в первую очередь, женщины - это факт.
Другая группа, которая наиболее сильно страдает от одиночества, - это молодые женщины, потому что они во многом определяют себя через принадлежность к какой-либо группе, и если там возникают проблемы, особенно сильно переживают это. Молодой мужчина всегда может играть роль "волка-одиночки", прячущегося от проблем в свое логово. Девушки же, столкнувшись с травлей в их социальной группе, напротив, очень страдают от одиночества.
- Могут ли социальные сети полноценно заменить людям, оказавшимся в социальной изоляции, общение в реальной жизни?
- Вообще-то я отношусь к социальным сетям критично. Но в сегодняшней ситуации они действительно дают возможность оставаться на связи. При этом надо помнить, что в социальных сетях не стоит проводить целый день и верить всему, что в них распространяется. Думаю, телефон остается лучшим каналом коммуникации, уже потому, что ты говоришь с собеседником непосредственно и не купаешься в бесконечном потоке фейковых новостей, переполняющих интернет. Twitter и Facebook подходят для этого в меньшей степени.
Человеку не идет на пользу общение с большим количеством незнакомых ему людей, которое нередко происходит в соцсетях. Связь через какое-либо средство коммуникации функционирует лучше всего, когда человек общается с кем-то, кого он хорошо знает: родителями, бабушкой и дедушкой, лучшим другом. Когда я разговариваю по телефону со своей женой и слышу, как она смеется, я могу представить себе ее лицо без всякой видеотелефонии.
- В книге под названием "Одиночество как нераспознанный недуг" вы утверждаете, что одиночество может быть заразным. Как такое возможно?
- Одиночество действительно заразно, так же как и привычка к курению, и склонность к избыточному весу. Ученые выяснили это впервые в 2009 году, проанализировав огромный массив информации, собранный при наблюдении за целой деревней. В принципе, эти выводы были известны психологам уже давно. Поскольку люди - социальные существа, они могут заражать друг друга своими эмоциональными состояниями. Поэтому сейчас следует свести к минимуму общение с людьми, после которого у вас возникает чувство душевной тяжести или грусти. Так же, как и люди с ослабленным иммунитетом должны избегать излишних контактов, чтобы не заразиться вирусом, люди, чувствительно воспринимающие эмоциональные состояния своих собеседников, должны сократить подобное общение, чтобы защитить свое душевное здоровье.
- Многие молодые люди в Германии сегодня предлагают помощь пожилым соседям, например, ходят вместо них в магазин. С другой стороны, на фоне пандемии коронавируса в обществе растет и отчужденность, при которой люди просто боятся физически приблизиться друг к другу. Как можно психологически объяснить сочетаемость этих явлений?
- Каждый имеет индивидуальный порог страха. Боясь заразиться коронавирусом, некоторые закупают продукты на несколько недель вперед и запирают дверь своего дома на замок. Другие заявляют, что коронавирус не интересует их вовсе, и продолжают встречаться с друзьями и жить полной жизнью. Если честно, последняя группа пугает меня даже больше, чем первая. Ведь сегодня важно понимать, что опасность коронавируса реальна. В Германии государство приняло необходимые меры для защиты от вируса, однако все граждане должны их поддержать.
Преступники или те, кто наживается на ситуации, есть всегда. Однако большинство людей в Германии, скажем 70 процентов, по своей природе позитивно настроены по отношению к окружающим. И если такие люди в обществе окажутся в большинстве, то и распространяться в нем будет добро, а не зло. В последнее время я замечаю все больше позитива. Люди стали чаще разговаривать друг с другом. За последние четыре недели фраза: "Оставайтесь здоровыми" превратилась в традиционное прощание. И это не пустые слова. Люди воспринимают это пожелание очень серьезно.
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