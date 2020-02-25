Коронавирус и карантин: немецкий врач о влиянии самоизоляции на психику

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 все больше стран прибегают к таким радикальным мерам, как комендантский час или запрет на выход из дома для людей, находящихся в группе повышенного риска. О том, как влияют карантинные меры на психическое здоровье человека, и способны ли социальные СМИ заменить живое общение в период домашней изоляции, DW побеседовала с профессором Манфредом Шпитцером (Manfred Spitzer) - главврачом психиатрического и психотерапевтического отделения университетской клиники Ульма и автором книги "Одиночество как нераспознанный недуг: болезненно, заразно, смертельно".

Deutsche Welle: Профессор Шпитцер, день за днем в мире ужесточаются карантинные меры, призванные замедлить распространение коронавируса. Можно ли сказать, что изоляция в четырех стенах и соблюдение так называемой "социальной дистанции" на улице, к которым граждан призывают, в том числе и власти Германии, могут негативно повлиять на человеческую психику?

Манфред Шпитцер - главврач отделения психиатрии и психотерапии университетской клиники Ульма

Манфред Шпитцер: Разные карантинные меры следует оценивать по-разному. Нам известно, что карантин как крайняя мера изоляции действительно может привести к нарушениям в человеческой психике, в том числе и у абсолютно нормальных людей. Долгосрочные исследования показывают, что и спустя долгое время после снятия карантина вероятность нарушений, связанных со страхами, расстройством сна или посттравматическими нагрузками, остается повышенной. Причем пол и возраст пациентов в данном случае не имеют значения. Именно поэтому к таким мерам следует прибегать только когда они неизбежны и всегда ограничивать их по времени.

Теперь о том, что касается нового феномена социального дистанцирования. По степени заразности коронавирус SARS-CoV-2 находится где-то между очень заразной корью и менее заразным сезонным гриппом. Уже было опубликовано несколько научных исследований о том, как реагировали на распространение коронавируса в разных странах мира, в первую очередь, в Китае. И было доказано, что, например, ограничение поездок не дает ощутимого эффекта. В то время как соблюдение определенной физической дистанции между людьми, действительно, может помочь существенно замедлить распространение инфекции.

В условиях карантина итальянцы поддерживают друг друга, переговариваясь через балконы

При этом выражение "социальное дистанцирование" не вполне точное. Вернее было бы сказать "физическое дистанцирование", что не одно и то же. С одной стороны, можно поступать, как итальянцы - переговариваться через балконы или вместе петь песни, чтобы общаться друг с другом, даже находясь в изоляции. Но, живя в веке цифровых коммуникаций, в период карантина из-за коронавируса можно пользоваться и современными технологиями, чтобы преодолеть социальную дистанцию, сохранив физическую.

- Известно ли науке, сколько человек может находиться в изоляции от общества без последствий для его психического здоровья?

- Думаю, это зависит от индивидуума и ситуации. Ведь влияние вируса на организм зависит от его "дозировки". Если вирус окажется на коже человека, ничего не произойдет, однако если миллионы вирусов попадут в организм через слюну или слизистую оболочку глаз или рта, это будет иметь серьезные последствия. На сегодня не существует ни вакцины, ни прошедших испытания лекарств от коронавируса. Единственное, что есть у человека для борьбы с ним, - это собственная иммунная система. А чтобы ее укреплять, необходимо периодически выходить на свежий воздух. Лучше всего туда, где нет других людей, например, в лес. Именно поэтому большинство стран даже в условиях пандемии коронавируса разрешают гражданам выходить на улицу поодиночке или в парах для движения и занятия спортом. Рекомендации в этой области однозначны: долгое пребывание дома ослабляет иммунную систему. Это особенно важно знать пожилым людям и семьям с детьми.

- По вашим словам, влияние одиночества на человека не зависит от его пола и возраста. При этом некоторые полагают, что пожилым людям легче свыкнуться с ним, уже потому, что они и без карантина часто вынуждены проводить долгое время без общества других людей. Так ли это?

По статистике пожилые женщины страдают от одиночества чаще, чем пожилые мужчины

- Здесь все-таки следует учитывать различия между женщинами и мужчинами. В Европе женщины в среднем на два года младше своих мужей. При этом их продолжительность жизни на шесть лет больше, чем у мужчин. Таким образом, женщины проводят в среднем восемь лет без партнера. Так что от одиночества в старости страдают, в первую очередь, женщины - это факт.

Другая группа, которая наиболее сильно страдает от одиночества, - это молодые женщины, потому что они во многом определяют себя через принадлежность к какой-либо группе, и если там возникают проблемы, особенно сильно переживают это. Молодой мужчина всегда может играть роль "волка-одиночки", прячущегося от проблем в свое логово. Девушки же, столкнувшись с травлей в их социальной группе, напротив, очень страдают от одиночества.

- Могут ли социальные сети полноценно заменить людям, оказавшимся в социальной изоляции, общение в реальной жизни?

- Вообще-то я отношусь к социальным сетям критично. Но в сегодняшней ситуации они действительно дают возможность оставаться на связи. При этом надо помнить, что в социальных сетях не стоит проводить целый день и верить всему, что в них распространяется. Думаю, телефон остается лучшим каналом коммуникации, уже потому, что ты говоришь с собеседником непосредственно и не купаешься в бесконечном потоке фейковых новостей, переполняющих интернет. Twitter и Facebook подходят для этого в меньшей степени.

Даже в условиях карантина соцсети могут лишь отчасти заменить живое общение

Человеку не идет на пользу общение с большим количеством незнакомых ему людей, которое нередко происходит в соцсетях. Связь через какое-либо средство коммуникации функционирует лучше всего, когда человек общается с кем-то, кого он хорошо знает: родителями, бабушкой и дедушкой, лучшим другом. Когда я разговариваю по телефону со своей женой и слышу, как она смеется, я могу представить себе ее лицо без всякой видеотелефонии.

- В книге под названием "Одиночество как нераспознанный недуг" вы утверждаете, что одиночество может быть заразным. Как такое возможно?

- Одиночество действительно заразно, так же как и привычка к курению, и склонность к избыточному весу. Ученые выяснили это впервые в 2009 году, проанализировав огромный массив информации, собранный при наблюдении за целой деревней. В принципе, эти выводы были известны психологам уже давно. Поскольку люди - социальные существа, они могут заражать друг друга своими эмоциональными состояниями. Поэтому сейчас следует свести к минимуму общение с людьми, после которого у вас возникает чувство душевной тяжести или грусти. Так же, как и люди с ослабленным иммунитетом должны избегать излишних контактов, чтобы не заразиться вирусом, люди, чувствительно воспринимающие эмоциональные состояния своих собеседников, должны сократить подобное общение, чтобы защитить свое душевное здоровье.

- Многие молодые люди в Германии сегодня предлагают помощь пожилым соседям, например, ходят вместо них в магазин. С другой стороны, на фоне пандемии коронавируса в обществе растет и отчужденность, при которой люди просто боятся физически приблизиться друг к другу. Как можно психологически объяснить сочетаемость этих явлений?

Даже на фоне пандемии коронавируса некоторые молодые люди отказываются менять свои привычки

- Каждый имеет индивидуальный порог страха. Боясь заразиться коронавирусом, некоторые закупают продукты на несколько недель вперед и запирают дверь своего дома на замок. Другие заявляют, что коронавирус не интересует их вовсе, и продолжают встречаться с друзьями и жить полной жизнью. Если честно, последняя группа пугает меня даже больше, чем первая. Ведь сегодня важно понимать, что опасность коронавируса реальна. В Германии государство приняло необходимые меры для защиты от вируса, однако все граждане должны их поддержать.

Преступники или те, кто наживается на ситуации, есть всегда. Однако большинство людей в Германии, скажем 70 процентов, по своей природе позитивно настроены по отношению к окружающим. И если такие люди в обществе окажутся в большинстве, то и распространяться в нем будет добро, а не зло. В последнее время я замечаю все больше позитива. Люди стали чаще разговаривать друг с другом. За последние четыре недели фраза: "Оставайтесь здоровыми" превратилась в традиционное прощание. И это не пустые слова. Люди воспринимают это пожелание очень серьезно.

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