Коронавирус и карантин: в самоизоляции процветает домашнее насилие

В марте 2020 года на всероссийский телефон доверия для женщин, подвергшихся домашнему насилию, поступило 2537 обращений. Это более 80 случаев в сутки и почти на четверть больше, чем в феврале. Консультанты линии не в состоянии обрабатывать все обращения, рассказала DW директор Центра для женщин, пострадавших от домашнего насилия "АННА" Марина Писклакова-Паркер.

Депутаты Госдумы просят помощи у правительства

Волна звонков на горячую линию - лишь один из сигналов роста случаев домашнего насилия в условиях пандемии коронавируса в России, о котором уже не первый день говорят общественные организации. В начале апреля девять НКО, включая центр "АННА", в открытом письме попросили правительство РФ принять срочные меры для борьбы с волной домашнего насилия.

Несколько депутатов Госдумы просят правительство принять срочные меры

Эта же просьба прозвучала и в Госдуме. 21 апреля депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой. Они просят создать дополнительные убежища для жертв насилия и координационные центры, обязать полицейских незамедлительно реагировать на сообщения о домашнем насилии и не наказывать жертв насилия за нарушение режима самоизоляции.

Ответа депутаты пока не получили. В правительстве пообещали рассмотреть письмо в установленном порядке, рассказала DW депутат Оксана Пушкина. "Надеюсь, что наше обращение не затеряется в бюрократической волоките, и правительство оперативно отреагирует на него, ведь дальше тянуть уже нельзя", - добавила она.

Изоляция - идеальные условия для домашнего насилия

Из-за режима самоизоляции многие жертвы насилия оказались заперты в четырех стенах с мучителями. Ухудшение экономической ситуации и страх перед неизвестным вирусом повышает уровень эмоциональной напряженности и количество бытовых конфликтов, рассказывает Марина Писклакова-Паркер. "Домашнее насилие, - говорит она, - процветает в условиях изоляции".

"В динамике домашнего насилия даже есть такое понятие - изоляция жертвы. Очень часто мучители создают жертве искусственную изоляцию, чтобы потом устанавливать контроль, который сопровождается насилием", - говорит Писклакова-Паркер.

Такая идиллия в условиях домашней самоизоляции бывает не всегда

Не только насильники становятся более раздраженными в условиях самоизоляции. Психолог и сотрудница Кризисного центра для женщин в Санкт-Петербурге Хана Корчемная отмечает, что за последний месяц возросло число обращений от людей, которые опасаются, что они сами или член их семьи сорвутся и применят насилие.

"Человек очень устает от общения внутри семьи, от перегрузки в результате постоянного взаимодействия с маленькими детьми и другими родственниками", - говорит Корчемная. Она советует стараться грамотно распределять пространство и установить место в доме, где члены семьи могли бы уединиться.

Вместе с тем Корчемная указывает, что насилие связано напрямую не со стрессом или с эмоциональной усталостью, а с мировоззрением человека, в принципе допускающего применение насилия. Сам факт, что люди звонят и обращаются за помощью в таких условиях, - это очень хороший знак, считает она.

Жертвам насилия некуда идти

Но не у всех есть возможность позвонить на телефон доверия. Для того, кто находится в одном помещении с насильником, это - часто небезопасно. В таком случае женщины связываются со службами помощи онлайн. Звонят же в основном те, кто решился уйти и оказался на улице, говорит Марина Писклакова-Паркер.

В условиях строгого карантина и уйти из дома нельзя

"Мы знаем целый ряд случаев - и в Москве, и в регионах, когда женщины вынуждены бежать из дома из-за угрозы домашнего насилия, - рассказываем Писклакова-Паркер. - Но таким женщинам сейчас некуда идти". Многие кризисные центры в России закрыты на карантин, а в государственные центры попасть сложно, потому что там часто требуют документы, которые женщинам сейчас трудно предоставить.

Женский кризисный центр "Китеж" в Москве тоже перешел на самоизоляцию вместе с жильцами, которые согласились соблюдать условия карантина, рассказывает глава центра Алена Ельцова. С момента закрытия центра на карантин обращений в него стало на 10-15% больше. Четырех женщин удалось поселить в гостинице, которая на период пандемии предоставила номера бесплатно не только жертвам домашнего насилия, но и медикам, лечащим больных с коронавирусом. Еще несколько женщин, обратившихся в "Китеж", разместили на съемной квартире.

"Сейчас женщинам очень сложно. Многие понимают, что даже если уйдут, то уйдут в "никуда". Если в обычное время они могут устроиться на работу, устроить свою жизнь, то сейчас экономическая ситуация другая. А в кризисном центре долго тоже не проживешь. Мы не знаем, насколько затянется такая ситуация", - рассказывает Алена Ельцова.

Многие женщины рассказали Ельцовой, что мужья пугают их коронавирусом, говорят, что сдадут в полицию, если те попробуют выйти на улицу.

Закон о домашнем насилии не в приоритете

В России пока нет специального закона о противодействии домашнему насилию. Вызвавший волну критики законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации" до пандемии находился на обсуждении в Совете Федерации (СФ). Но 16 апреля спикер СФ Валентина Матвиенко заявила, что обсуждение закона решено отложить до окончания пандемии коронавируса. "Не думаю, что будет какой-то всплеск домашнего насилия, - говорила Матвиенко. - Семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период".

При этом она сообщила, что в СФ создана рабочая группа по адаптации российского законодательства к новой реальности, спровоцированной пандемией. Соавтор законопроекта о семейном насилии Оксана Пушкина считает: "Рост домашнего насилия как раз и является одной из негативных сторон новой реальности, с которой столкнулась наша страна. Поэтому работать над законопроектом о профилактике домашнего насилия нужно прямо сейчас". Пушкина рассказала DW, что будет добиваться, чтобы созданная рабочая группа уделила закону приоритетное внимание.

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