 Коронавирус бьет по мировому бизнесу | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 07.02.2020

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Экономика

Коронавирус бьет по мировому бизнесу

Отмена авиарейсов, остановка производства, нарушение логистики, неучастие в ярмарках. Эпидемия из Китая заставляет все больше крупных компаний менять планы и импровизировать.

Девушка с маской в китайском скоростном поезде

Из-за карантинных мер и страха перед коронавирусом в Китае опустели как самолеты, так и скоростные поезда

Южнокорейская компания LG Electronics, обычно один из самых крупных экспонентов на ежегодной ярмарке мобильной связи Mobile World Congress (MWC) в Барселоне, в этом году не будет участвовать в важнейшем отраслевом смотре. Причина отказа: коронавирус. Руководство фирмы не хочет подвергать сотни своих сотрудников рискам, связанным с международными полетами в условиях эпидемии, а своих клиентов и партнеров - опасности заражения. 

Mobile World Congress в Барселоне: если ехать, то как?

А вот компания ZTE из Шэньчжэня, один из ведущих китайских производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов, наоборот, твердо намерена присутствовать на MWC-2020, которая пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля. Поэтому принято весьма необычное решение: менеджерам фирмы строго предписано как минимум на две недели "самоизолироваться", чтобы удостовериться, что они не являются носителями вируса.   

Работник санитарной службы в аэропорту Гонконга отслеживает на мониторах данные тепловизоров

Работник санитарной службы в аэропорту Гонконга отслеживает на мониторах данные тепловизоров

Однако им будет не так-то легко добраться до Европы. Большинство европейских авиакомпаний, в том числе и испанская Iberia, еще в конце января на несколько недель отменили регулярные рейсы в города континентального Китая. Правда, провинция Гуандун, где находится Шэньчжэнь, граничит с Гонконгом, и туда целый ряд воздушных перевозчиков еще летает.

Но после того, как на этой неделе от полетов в Гонконг временно отказались американские United Airlines и American Airlines, немецкая Lufthansa заявила 5 февраля, что "изучает" целесообразность ежедневных рейсов в этот финансовый и торговый центр, которые осуществляет как она сама, так и ее швейцарская дочка Swiss. Сомнения вызваны уже не только и даже не столько медицинскими, профилактическими соображениями (хотя в Гонконге, по официальным данным, выявлено два десятка случаев заражения коронавирусом и один человек от него умер), сколько падением спроса.

Cathay Pacific: неоплачиваемый отпуск как реакция на эпидемию

Контекст

Новому премьер-министру России предстоит доказать эффективность своей команды в борьбе с экономическими и медицинскими последствиями эпидемии из Китая, считает Андрей Гурков. (27.01.2020)

За сутки еще 73 человека в Китае умерли от заболевания, вызываемого вирусом 2019-nCoV. В стране заражены более 28 тысяч человек. (06.02.2020)

Его со всей остротой почувствовала гонконгская авиакомпания Cathay Pacific, глава которой Огастес Тан принял в этой ситуации неординарное решение: он записал видеообращение, в котором призвал каждого из 27 тысяч сотрудников, в том числе и топ-менеджеров, в ближайшее время взять три недели неоплачиваемого отпуска. Такая мера призвана снизить убытки, вызванные вынужденной отменой многочисленных рейсов в континентальный Китай и за рубеж.

Однако резкое сокращение по всему миру воздушного сообщения с Китаем не только снижает доходы авиакомпаний и аэропортов, теряющих пассажиров и трафик, но и создает все более серьезные проблемы фирмам из самых разных отраслей.

На это указал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, предупреждая 4 февраля о предстоящем снижении прогноза темпов роста мировой экономики "как минимум в первой части 2020 года". Он напомнил, что "многие китайские товары доставляются по всему миру в чреве пассажирских самолетов". Теперь же фирмам приходится быстро приспосабливать свои логистические цепочки к новым условиям.

Китайский завод Airbus встал на неопределенный срок  

Зачастую это очень сложно сделать. Ограничения воздушного сообщения, объявленный Пекином карантин, фактически парализовавший регион с 56-миллионным населением с очень важным транспортным узлом Ухань, а также требование властей КНР всюду, где это возможно, позволять сотрудникам работать из дома, создают для многих фирм серьезные или даже непреодолимые проблемы. 

Завод Airbus в Тяньцзине

Завод Airbus в Тяньцзине обычно выпускает в месяц четыре самолета семейства А320

Об этом свидетельствует пример европейского аэрокосмического концерна Airbus. Его авиационный завод в Тяньцзине недалеко от Пекина после традиционных каникул, связанных с китайским Новым годом, так и не возобновил работу. В официальном заявлении концерна от 5 февраля указывается, что из-за введенных в Китае "ограничений на национальные и всемирные поездки" он столкнулся с "некоторыми логистическими вызовами".

В чем именно проблема, Airbus уточнять не стал, но его китайское предприятие по сборке среднемагистральных самолетов семейства A320 встало на неопределенный срок. Обычно оно выпускает четыре лайнера в месяц. Это примерно 7% месячного производства в данном сегменте на всех заводах концерна, подсчитало агентство Reuters.

Hyundai и Kia: дефицит комплектующих из Китая

С острейшими логистическими проблемами столкнулась автомобильная промышленность Южной Кореи. Коронавирус нарушил бесперебойную доставку комплектующих от китайских поставщиков, и с пятницы, 7 февраля, на семи южнокорейских заводах концерна Hyundai (пока до вторника) практически остановится выпуск автомобилей, кроме автобусов. При этом три линии простаивают уже с 4 февраля.

В то же время дочка концерна, компания Kia, пока продолжает работать, но снизила объемы производства. Сейчас руководство Hyundai ускоренными темпами пытается найти поставщиков в самой Южной Корее и в целом в Юго-Восточной Азии. Так что вызванные коронавирусом временные логистические проблемы могут в перспективе привести к снижению доли китайских поставщиков на южнокорейском рынке автокомпонентов.

Новая гигафабрика компании Tesla в Шанхае

Новая гигафабрика компании Tesla в Шанхае из-за коронавируса уже выбилась из графика

Тем временем в самом Китае японский автостроитель Honda, объявивший в минувшее воскресенье о намерении возобновить 14 февраля производство на заводе в Ухане, в этот четверг, по сообщениям СМИ, уже готовился к дальнейшему продлению новогодних каникул.

Американская корпорация Tesla пока собирается вновь запустить конвейер на своей новой гигафабрике в Шанхае, заработавшей лишь в конце прошлого года, в понедельник, 10 февраля. Но она уже предупредила, что выбилась из графика производства электромобиля Model 3.

Трудно представить себе, что такие и подобные корпоративные новости из области большого бизнеса останутся без макроэкономических последствий, не приведут к замедлению экономического развития в Китае и других странах, в частности, в Германии и в России. Однако пока мнения о том, насколько серьезной будет вызванное коронавирусом торможение глобальной экономики, расходятся. Что и неудивительно: эпидемия еще даже не достигла апогея.

Смотрите также:

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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