Коронавирус бьет по мировому бизнесу

Отмена авиарейсов, остановка производства, нарушение логистики, неучастие в ярмарках. Эпидемия из Китая заставляет все больше крупных компаний менять планы и импровизировать.
Из-за карантинных мер и страха перед коронавирусом в Китае опустели как самолеты, так и скоростные поезда
Южнокорейская компания LG Electronics, обычно один из самых крупных экспонентов на ежегодной ярмарке мобильной связи Mobile World Congress (MWC) в Барселоне, в этом году не будет участвовать в важнейшем отраслевом смотре. Причина отказа: коронавирус. Руководство фирмы не хочет подвергать сотни своих сотрудников рискам, связанным с международными полетами в условиях эпидемии, а своих клиентов и партнеров - опасности заражения.
Mobile World Congress в Барселоне: если ехать, то как?
А вот компания ZTE из Шэньчжэня, один из ведущих китайских производителей телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов, наоборот, твердо намерена присутствовать на MWC-2020, которая пройдет в Барселоне с 24 по 27 февраля. Поэтому принято весьма необычное решение: менеджерам фирмы строго предписано как минимум на две недели "самоизолироваться", чтобы удостовериться, что они не являются носителями вируса.
Однако им будет не так-то легко добраться до Европы. Большинство европейских авиакомпаний, в том числе и испанская Iberia, еще в конце января на несколько недель отменили регулярные рейсы в города континентального Китая. Правда, провинция Гуандун, где находится Шэньчжэнь, граничит с Гонконгом, и туда целый ряд воздушных перевозчиков еще летает.
Но после того, как на этой неделе от полетов в Гонконг временно отказались американские United Airlines и American Airlines, немецкая Lufthansa заявила 5 февраля, что "изучает" целесообразность ежедневных рейсов в этот финансовый и торговый центр, которые осуществляет как она сама, так и ее швейцарская дочка Swiss. Сомнения вызваны уже не только и даже не столько медицинскими, профилактическими соображениями (хотя в Гонконге, по официальным данным, выявлено два десятка случаев заражения коронавирусом и один человек от него умер), сколько падением спроса.
Cathay Pacific: неоплачиваемый отпуск как реакция на эпидемию
Его со всей остротой почувствовала гонконгская авиакомпания Cathay Pacific, глава которой Огастес Тан принял в этой ситуации неординарное решение: он записал видеообращение, в котором призвал каждого из 27 тысяч сотрудников, в том числе и топ-менеджеров, в ближайшее время взять три недели неоплачиваемого отпуска. Такая мера призвана снизить убытки, вызванные вынужденной отменой многочисленных рейсов в континентальный Китай и за рубеж.
Однако резкое сокращение по всему миру воздушного сообщения с Китаем не только снижает доходы авиакомпаний и аэропортов, теряющих пассажиров и трафик, но и создает все более серьезные проблемы фирмам из самых разных отраслей.
На это указал президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, предупреждая 4 февраля о предстоящем снижении прогноза темпов роста мировой экономики "как минимум в первой части 2020 года". Он напомнил, что "многие китайские товары доставляются по всему миру в чреве пассажирских самолетов". Теперь же фирмам приходится быстро приспосабливать свои логистические цепочки к новым условиям.
Китайский завод Airbus встал на неопределенный срок
Зачастую это очень сложно сделать. Ограничения воздушного сообщения, объявленный Пекином карантин, фактически парализовавший регион с 56-миллионным населением с очень важным транспортным узлом Ухань, а также требование властей КНР всюду, где это возможно, позволять сотрудникам работать из дома, создают для многих фирм серьезные или даже непреодолимые проблемы.
Об этом свидетельствует пример европейского аэрокосмического концерна Airbus. Его авиационный завод в Тяньцзине недалеко от Пекина после традиционных каникул, связанных с китайским Новым годом, так и не возобновил работу. В официальном заявлении концерна от 5 февраля указывается, что из-за введенных в Китае "ограничений на национальные и всемирные поездки" он столкнулся с "некоторыми логистическими вызовами".
В чем именно проблема, Airbus уточнять не стал, но его китайское предприятие по сборке среднемагистральных самолетов семейства A320 встало на неопределенный срок. Обычно оно выпускает четыре лайнера в месяц. Это примерно 7% месячного производства в данном сегменте на всех заводах концерна, подсчитало агентство Reuters.
Hyundai и Kia: дефицит комплектующих из Китая
С острейшими логистическими проблемами столкнулась автомобильная промышленность Южной Кореи. Коронавирус нарушил бесперебойную доставку комплектующих от китайских поставщиков, и с пятницы, 7 февраля, на семи южнокорейских заводах концерна Hyundai (пока до вторника) практически остановится выпуск автомобилей, кроме автобусов. При этом три линии простаивают уже с 4 февраля.
В то же время дочка концерна, компания Kia, пока продолжает работать, но снизила объемы производства. Сейчас руководство Hyundai ускоренными темпами пытается найти поставщиков в самой Южной Корее и в целом в Юго-Восточной Азии. Так что вызванные коронавирусом временные логистические проблемы могут в перспективе привести к снижению доли китайских поставщиков на южнокорейском рынке автокомпонентов.
Тем временем в самом Китае японский автостроитель Honda, объявивший в минувшее воскресенье о намерении возобновить 14 февраля производство на заводе в Ухане, в этот четверг, по сообщениям СМИ, уже готовился к дальнейшему продлению новогодних каникул.
Американская корпорация Tesla пока собирается вновь запустить конвейер на своей новой гигафабрике в Шанхае, заработавшей лишь в конце прошлого года, в понедельник, 10 февраля. Но она уже предупредила, что выбилась из графика производства электромобиля Model 3.
Трудно представить себе, что такие и подобные корпоративные новости из области большого бизнеса останутся без макроэкономических последствий, не приведут к замедлению экономического развития в Китае и других странах, в частности, в Германии и в России. Однако пока мнения о том, насколько серьезной будет вызванное коронавирусом торможение глобальной экономики, расходятся. Что и неудивительно: эпидемия еще даже не достигла апогея.
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