Коронавирус в Киргизии: цифры не отражают истинный масштаб трагедии

Данные о заболевших COVID-19 в Киргизии не покажут весь масштаб трагедии в стране, уверена Марен Эрнст (Maren Ernst). Обычно она бывает там несколько раз в год, но сейчас дистанционно управляет делами благотворительной организации Uplift-Aufwind, которая помогает сиротам и детям с ограниченными возможностями. Из 44 сотрудников в какой-то момент на работу выходили, по словам Эрнст, чуть более десятка - остальные заразились коронавирусом. Многие не могут вернуться в строй: даже после острой фазы болезни остаются жалобы на плохое самочувствие.

Марен Эрнст надеется привлечь внимание к кризису, который, как она говорит, вышел далеко за пределы сугубо медицинской проблемы. "Картины подчас апокалиптические", - делится Марен впечатлениями от фотографий с мест, например длинных ночных очередей перед аптеками Бишкека.

Марен Эрнст (вторая слева) вместе с коллегами в Бишкеке

Свидетельства того, что Киргизию со всей силой настигла эпидемия коронавируса, долгое время не сходились с официальной статистикой - как минимум до 17 июля. С этого дня власти объединили число подтвержденных тестами инфицированных с числом тех, у кого не смогли обнаружить вирус SARS-CoV-2, но у кого была обнаружена клиническая картина болезни COVID-19.

Эпидемиологи предсказали коллапс. Их прогноз сбылся

Многие воспринимают нынешнее лето в Киргизии как катастрофическое - эти ощущения разделяют не только простые наблюдатели, но и эксперты-эпидемиологи. "Конечно, мы это чувство разделяем, потому что смертность была очень высокая. За последний месяц из-за пневмонии умерло больше людей, чем за весь последний год. Система была перегружена", - сказала в разговоре с DW Айнура Молдокматова. Она входит в инициативную группу киргизских специалистов, которые участвуют в работе международного консорциума по моделированию эпидемии COVID-19 (CoMo Consortium). Это объединение ученых более чем из 40 стран создано по инициативе Оксфордского университета для прогнозирования развития пандемии коронавируса.

Эпидемиологи из Киргизии, с которыми побеседовала DW, утверждают, что на основе их моделей предсказывали: при отсутствии профилактики и подготовки медицинской системы к эпидемии страну ждут перегрузка больниц и рост смертности. Их предложения сводились к двум основным мерам: информировать население и подготовить систему здравоохранения на случай резкого роста числа заболеваний COVID-19. Время на подготовку было: первый случай коронавирусной инфекции в Киргизии зафиксировали 16 марта, в стране был объявлен режим ЧП, затем ЧС.

"Но как специалисты мы видим, что подготовки не было. Мы оказались неподготовленными к шквалу заболеваний", - констатировала коллега Айнуры по CoMo Consortium Айжан Дооронбекова. По общим наблюдениям, после ослабления локдауна в начале июня цифры роста заболеваний буквально через две недели резко поползли вверх. Если в мае в стране было всего зарегистрировано около 1000 случаев заражения и только 2 умерших, то на сегодняшний день, по официальным данным, переболело более 37 тысяч, умерли более 1400 человек.

Врачи пострадали от COVID-19 больше всех

По официальным данным, на 6,5 млн жителей в стране имеется чуть более 2000 больничных коек; по самым оптимистичным расчетам и с учетом всех экстренно создаваемых мест в дневных стационарах - не более 5000, подсчитали местные врачи, с которыми говорила DW. О перегрузке системы здравоохранения летом 2020 года нагляднее всего свидетельствовали несколько случаев, когда пациенты умирали прямо у дверей больниц, не дождавшись медицинской помощи. Десятки помещений, включая отели и спортзалы, были переоборудованы под дневные и ночные стационары.

Урмат Нассыкулов - один из активистов, организующих помощь пострадавшим от эпидемии

Лишенные реальной возможности получить помощь в больницах, многие киргизы пытаются помогать себе сами: в одной только Telegram-группе "ФармПоиск" собралось более 24 тысяч человек, которые ищут лекарственные препараты, преимущественно для самолечения COVID-19.

При этом в Киргизии - один из самых высоких показателей в мире по числу заражений среди медицинского персонала: на начало августа заразились более 2768 врачей. По сводным данным - с учетом внебольничных случаев пневмонии - умерли свыше 70 врачей. Врачей остро не хватает: на помощь призваны даже студенты старших курсов медицинских вузов. Власти признали проблему: 30 июля было объявлено днем траура по погибшим от коронавируса в Киргизии.

Волонтеры из "Бир Барбыз" и "Врачи Онлайн"

Если бы не мощное волонтерское движение, все было бы намного хуже, говорят в один голос все, кто знаком с ситуацией в Киргизии. "Мы еще не знали, что делать, но понимали, что даже большим странам приходилось тяжело", - вспоминает начало эпидемии Урмат Насыкулов, основатель благотворительного движения "Биз барбыз" ("Мы есть"). Урмат вместе с товарищами начал оказывать помощь, делая объяснительные ролики о коронавирусе. Позже волонтеры стали собирать продукты и товары первой необходимости. "У нас около четверти жителей находятся за чертой крайней бедности. Мы стали собирать средства через краудфандинг", - рассказал Урмат в интервью DW.

Когда в июне резко возросло число заболеваний, волонтеры из "Биз барбыз" стали заказывать кислородные концентраторы, необходимые для больных COVID-19. "Заказывали за рубежом, бесплатно доставляли в больницы", - говорит Урмат. Помощь оказывали даже такую: привозили еду медикам из "красной зоны" - тем, кто непосредственно контактирует и лечит больных COVID-19.

"Я сам потерял близкого человека - тетю. Вообще кажется, что эта пандемия коснулась каждой семьи, - говорит Урмат. - Мы потеряли много людей, и экономика в плачевном состоянии. А вот гражданское общество показало свою антихрупкость (термин профессора и эссеиста Нассима Талеба. - Ред.), потому что люди помогали людям".

Арсен Абдиев и волонтеры во время передачи благотворительной помощи

Со сбора средств на кислородный концентратор начал заниматься гуманитарной помощью и один из ведущих киргизских стоматологов Арсен Абдиев. "Потом мы увидели, что можем больше. В Талас на прошлой неделе мы привезли в районную больницу шесть концентраторов. Знаете, там очень плачевное состояние. Все медики болеют. Как население будет лечиться?" - передает впечатления Арсен в разговоре с DW. Как и Урмат из "Бир Барбыз", он хорошо знает ситуацию на местах, развозя помощь по киргизским регионам: "Таких, как мы, очень много".

Для организации гуманитарной помощи важную роль играют группы в соцсетях. Вместе с коллегами Арсен организовал одну из самых крупных таких групп в Киргизии: канал "Врачи Онлайн" только в Telegram насчитывает почти 100 тысяч подписчиков. Любой подписчик может воспользоваться услугами такой телемедицины: задать вопрос и получить профессиональный бесплатный ответ от одного из медиков. "Наши люди долго не верили в серьезность ситуации, пока не стали терять нюх в прямом смысле слова", - говорит Абаев, имея в виду симптом потери обоняния у инфицированных COVID-19.

Арсен Абдиев собирает создать фонд поддержки киргизских медиков

Арсен Абиев тоже сокрушается из-за большого числа жертв от коронавируса, но замечает снижение смертности в последние дни. Он напрямую связывает это с тем, что, по его словам, врачи в республике перешли на новый протокол лечения. Он считает, что произошло это в том числе благодаря давлению волонтеров, которые писали письма в республиканский Минздрав с призывами пересмотреть используемое руководство к лечению COVID-19: "Мы достучались, можно сказать, с призывом, что нужно менять алгоритм лечения".

"Кыргызы со всего мира помогали - кто чем мог"

"Волонтерское движение очень сильное. Благодаря ему, ситуация выправилась. Кыргызы со всего мира помогали - кто чем мог", - говорит киргизский эпидемиолог Айнура Молдокматова. Опрошенные DW люди рассказывали о частных гуманитарных инициативах из таких стран, как Великобритания, США, Россия и Германия. Марен Эрнст из Uplift-Aufwind координирует помощь нуждающимся в Киргизии из Берлина: организует раздачу продуктов питания и медикаментов. Сегодня организация сместила фокус с помощи детям с ограниченными возможностями на гуманитарную помощь нуждающимся семьям с детьми - в общей сложности это 1300 человек.

Врач-окулист Гулай Турдумамбетова родом из Киргизии, но уже 18 лет живет и работает в Германии. Она пытается здесь привлечь внимание к проблеме эпидемии коронавируса в Киргизии СМИ и политиков, - например, отправила письма членам парламентской группы бундестага "Германия - Центральная Азия". "Чуть ли не в каждом сообществе в WhatsApp у меня был кто-то, у кого умер тот или иной родственник", - рассказывает Гулай. Причиной смерти ее тети и двух дальних родственников стал коронавирус. Также несколько человек из ее окружения - друзья, однокурсники, знакомые - заболели COVID-19, некоторые были в коме или в очень тяжелом состоянии.

Дирк Визе

Для немецкой прессы кризис в Киргизии прошел малозамеченным, но власти ФРГ заявляют, что осведомлены о ситуации в стране и готовы помочь: "Мы очень обеспокоены ростом числа инфицированных в Киргизии", - сказал в интервью DW уполномоченный правительства ФРГ по странам "Восточного партнерства" Дирк Визе (Dirk Wiese). Он добавил, что в ближайшее время должна состояться отправка 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц в Оше и Бишкеке. Власти официально заявляли о нехватке 220 аппаратов ИВЛ в стране. Ранее Германия по линии GIZ выделила 20 миллионов евро целевой помощи для преодоления пандемии. Евросоюз еще выделил 36 миллионов евро, из которых 30 пойдут на стабилизацию бюджета, узнала DW в Брюсселе. Еще три миллиона европейских донорских средств будут распределены между странами Центральной Азии. Более значительные финансовые средства - в основном в виде кредитов - должны прийти от других крупных доноров, включая МВФ и Азиатский банк развития. Также помощь в Киргизию приходит из России.

Борьба с COVID-19 одних встречает безразличие других

Официально в Киргизии после режимов ЧП и ЧС действует карантинный режим. Границы по-прежнему закрыты, школьные занятия до конца первой четверти будут идти в онлайне, многие предприятия переведены на дистанционную работу. "Но основные меры - социальное дистанцирование, ношение масок, гигиена рук - остаются очень болезненным вопросом", - констатировала врач-эпидемиолог Чынар Жумалиева. Многие меры действуют только на бумаге, добавил Айбек Мукамбетов, директор программы "Общественное здравоохранение" Фонда "Сорос-Кыргызстан".

Умер в тюрьме предположительно от COVID-19: осужденный в Киргизии пожизненно правозащитник Азимжан Аскаров

"Да сегодня я ездила по супермаркетам и в душе была возмущена: конечно, на входе сидит охранник, который должен требовать у посетителей носить маски, которые на самом деле не носят их должным образом. Часть людей носит, а часть воспринимает это как какую-то формальность", - критикует эпидемиолог Айжан Дооронбекова. Чынар, Айбек, а также Айсулуу Кубатова также входят в группу по моделированию прогноза развития COVID-19 в Киргизии. Айжан говорит, что сейчас "самым благоразумным было бы готовиться ко второй волне, причем прямо сейчас". Коек в больницах, чтобы встретить новый всплеск заболеваний, по-прежнему недостаточно. Планы властей построить дополнительные больницы в Бишкеке и в Оше на сто мест каждую, она назвала "каплей в море".

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