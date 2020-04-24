Коронавирус - в архив! Музеи собирают артефакты времен пандемии

Ношение защитных масок и респираторов, использование одноразовых перчаток и санитайзеров, соблюдение дистанции при общении, частое и тщательное мытье рук, ограничения на свободу передвижения и работа на удаленке. Могли ли мы еще недавно представить, что все это станет частью наших будней?

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный уклад жизни людей по всему миру, сказавшись и на трудовом графике, и на формах проведения досуга. Музеи и университеты Германии и Европы документируют происходящие изменения, а также ведут работу по сбору экспонатов, характеризующих пандемию, чтобы сохранить эти исторические свидетельства для последующих поколений и совместными усилиями создать летопись нынешнего необычного времени.

Игрушка-коронавирус и другие атрибуты пандемии

Как вы живете и работаете в новых условиях? Как организованы ваши трудовые будни? Как вы защищаетесь от коронавируса и как оберегаете своих детей? Какие новые привычки и ритуалы появились в вашей семье? Что вы научились делать через интернет, чего раньше не делали? Обращаясь к немцам через СМИ, соцсети и по другим каналам, музеи Германии просят их присылать фотографии и видеозаписи, которые могут дать ответы на такие вопросы. Они призывают также не выбрасывать вещи, так или иначе связанные с нынешним кризисом и кажущиеся сейчас вполне обыденными, а передавать их в музейные фонды.

Вязаная игрушка, изображающая коронавирус

В Европе одним из первых музеев, где осознали, что "коронавирусные" артефакты будут иметь большое значение, стал Музей Вены (Wien Museum) - городской музей австрийской столицы. На его просьбу поделиться своими фотоснимками, видеоклипами, а также "атрибутами пандемии" вроде масок или распылителей дезинфекционных растворов уже отозвалось свыше 1300 человек. Многие прислали и электронные сообщения - с рассказами о своей жизни в новых условиях и личном отношении к тому, что сейчас происходит.

Одним из присланных в Музей Вены экспонатов, особенно приглянувшихся его директору Матти Бунцлю (Matti Bunzl), стала забавная красно-зеленая вязаная игрушка-коронавирус. По его словам, в эпоху, когда благодаря популяризации медицинских знаний большинство людей разбираются в процессах, происходящих в организме, пандемии уже не так страшны, как то было во времена масштабных эпидемий чумы, когда от болезни мог умереть любой, ведь не были известны ни природа заболевания, ни лекарство от него. Потому образ коронавируса и не демонизируется, как некогда образ "черной смерти", говорит австрийский ученый-историк.

Каким артефактам отдать предпочтение?

У Риты Вагнер (Rita Wagner), научного сотрудника Кельнского городского музея (Kölnisches Stadtmuseum), пока нет четкого представления о том, какие именно атрибуты пандемии будут иметь историческое значение. Поэтому ее цель - собрать как можно больше артефактов, свидетельствующих об этом периоде.

Маска для курильщиков из немецкого города Крефельда

Первым "коронавирусным" объектом, переданным в фонды Кельнского городского музея, стал выпущенный городскими властями листок-вкладыш с руководством по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также двое кельнских политиков пообещали передать медицинские маски, в которых они пришли на последнее заседание городского совета перед началом карантина.

Проект, участвовать в котором может каждый

Не остались в стороне и немецкие вузы. В конце марта в Германии стартовал проект Coronarchiv, инициированный университетами Гамбурга, Бохума и Гисена. Его цель - сбор, архивирование и контекстуализация материалов о пандемии коронавируса, а также обеспечение доступа к ним.

Пустой пляж на морском курорте Санкт-Петер-Ординг в пасхальные праздники

Для этого создан специальный портал, где любой может поместить цитату из газетной статьи или журнала, поделиться своими фото, видео, дневниковыми записями, перепиской по электронной почте, личными переживаниями и мыслями, воспоминаниями и историями, связанными с пандемией. Можно даже спеть песню, прочесть стихотворение или оставить голосовое сообщение. Разнообразие жанров и форм только приветствуется.

Пока существует лишь немецкоязычная версия сайта. Но в скором времени он будет переведен и на другие языки. После завершения проекта собранные в его рамках материалы будут переданы музеям-партнерам. Сейчас поток документов такой большой, что обрабатывать и систематизировать их едва успевают. Поэтому от помощи волонтеров, готовых попробовать себя в роли архивариусов, здесь никто не откажется.

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