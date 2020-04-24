 Коронавирус - в архив! Музеи собирают артефакты времен пандемии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 24.04.2020

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Культура и стиль жизни

Коронавирус - в архив! Музеи собирают артефакты времен пандемии

Фотографии безлюдных улиц и пустых полок, самодельные маски и одноразовые перчатки... Немецкие музеи начинают собирать артефакты и документы времен коронавирусной пандемии.

Печенки-смайлики в защитных масках в одной из кондитерских Дрездена

Печенки-смайлики в защитных масках в одной из кондитерских Дрездена

Ношение защитных масок и респираторов, использование одноразовых перчаток и санитайзеров, соблюдение дистанции при общении, частое и тщательное мытье рук, ограничения на свободу передвижения и работа на удаленке. Могли ли мы еще недавно представить, что все это станет частью наших будней? 

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 изменила привычный уклад жизни людей по всему миру, сказавшись и на трудовом графике, и на формах проведения досуга. Музеи и университеты Германии и Европы документируют происходящие изменения, а также ведут работу по сбору экспонатов, характеризующих пандемию, чтобы сохранить эти исторические свидетельства для последующих поколений и совместными усилиями создать летопись нынешнего необычного времени.

Игрушка-коронавирус и другие атрибуты пандемии

Как вы живете и работаете в новых условиях? Как организованы ваши трудовые будни? Как вы защищаетесь от коронавируса и как оберегаете своих детей? Какие новые привычки и ритуалы появились в вашей семье? Что вы научились делать через интернет, чего раньше не делали? Обращаясь к немцам через СМИ, соцсети и по другим каналам, музеи Германии просят их присылать фотографии и видеозаписи, которые могут дать ответы на такие вопросы. Они призывают также не выбрасывать вещи, так или иначе связанные с нынешним кризисом и кажущиеся сейчас вполне обыденными, а передавать их в музейные фонды.

Вязаная игрушка, изображающая коронавирус

Вязаная игрушка, изображающая коронавирус

В Европе одним из первых музеев, где осознали, что "коронавирусные" артефакты будут иметь большое значение, стал Музей Вены (Wien Museum) - городской музей австрийской столицы. На его просьбу поделиться своими фотоснимками, видеоклипами, а также "атрибутами пандемии" вроде масок или распылителей дезинфекционных растворов уже отозвалось свыше 1300 человек. Многие прислали и электронные сообщения - с рассказами о своей жизни в новых условиях и личном отношении к тому, что сейчас происходит.

Одним из присланных в Музей Вены экспонатов, особенно приглянувшихся его директору Матти Бунцлю (Matti Bunzl), стала забавная красно-зеленая вязаная игрушка-коронавирус. По его словам, в эпоху, когда благодаря популяризации медицинских знаний большинство людей разбираются в процессах, происходящих в организме, пандемии уже не так страшны, как то было во времена масштабных эпидемий чумы, когда от болезни мог умереть любой, ведь не были известны ни природа заболевания, ни лекарство от него. Потому образ коронавируса и не демонизируется, как некогда образ "черной смерти", говорит австрийский ученый-историк.

Каким артефактам отдать предпочтение?

У Риты Вагнер (Rita Wagner), научного сотрудника Кельнского городского музея (Kölnisches Stadtmuseum), пока нет четкого представления о том, какие именно атрибуты пандемии будут иметь историческое значение. Поэтому ее цель - собрать как можно больше артефактов, свидетельствующих об этом периоде.

Маска для курильщиков из немецкого города Крефельда

Маска для курильщиков из немецкого города Крефельда

Первым "коронавирусным" объектом, переданным в фонды Кельнского городского музея, стал выпущенный городскими властями листок-вкладыш с руководством по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также двое кельнских политиков пообещали передать медицинские маски, в которых они пришли на последнее заседание городского совета перед началом карантина.

Проект, участвовать в котором может каждый

Не остались в стороне и немецкие вузы. В конце марта в Германии стартовал проект Coronarchiv, инициированный университетами Гамбурга, Бохума и Гисена. Его цель - сбор, архивирование и контекстуализация материалов о пандемии коронавируса, а также обеспечение доступа к ним.

Пустой пляж на морском курорте Санкт-Петер-Ординг в пасхальные праздники

Пустой пляж на морском курорте Санкт-Петер-Ординг в пасхальные праздники

Для этого создан специальный портал, где любой может поместить цитату из газетной статьи или журнала, поделиться своими фото, видео, дневниковыми записями, перепиской по электронной почте, личными переживаниями и мыслями, воспоминаниями и историями, связанными с пандемией. Можно даже спеть песню, прочесть стихотворение или оставить голосовое сообщение. Разнообразие жанров и форм только приветствуется.

Пока существует лишь немецкоязычная версия сайта. Но в скором времени он будет переведен и на другие языки. После завершения проекта собранные в его рамках материалы будут переданы музеям-партнерам. Сейчас поток документов такой большой, что обрабатывать и систематизировать их едва успевают. Поэтому от помощи волонтеров, готовых попробовать себя в роли архивариусов, здесь никто не откажется.

Смотрите также: 
История маски - от чумы до авангарда

  • Львов

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо эпидемии

    Пандемия коронавирусной инфекции заставила этих украинцев во Львове вспомнить о масках чумных докторов Средневековья. Устрашающие маски с огромным птичьим клювом наводили страх на болезнь, от которой не было лечения, но, прежде всего, они защищали (наподобие современных респираторов) самих докторов от инфекции. В клюве находились пахучие травы, спасавшие медиков от чумного смрада.

  • Загреб

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо страдания

    Средневековью посвящены музеи во многих городах. Музей Tortureum в хорватском Загребе показывает маски, которые в темные века использовались как инструменты пыток и истязаний.

  • Мексика

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо культа

    Маска появилась как реквизит культа. Ритуальные маски изображали животных, духов, мифологические сущности, силы природы. Они широко известны с древнейших времен у многих племен и народов мира и использовались для коммуникации со сверхъестественными силами. Или для устрашения злых духов.

  • Остров (2005)

    Маски в истории, религии и культуре

    Пулестойкое лицо

    Способность маски вызывать страх используется и поныне. Баллистическая маска входит в экипировку спецназа во многих странах мира. Лицевая бронь предназначена не только для защиты от пуль. Она эффективна также как средство устрашения. В фантастическом боевике "Остров" (2005) действие происходит в 2019 году после глобальной катастрофы.

  • Венеция

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо анонимности

    Роскошные венецианские маски в прошлом носили не только во время карнавала - праздника анонимной вседозволенности. Обедневших патрициев, замаскированных под нищих, маски защищали от нескромных взглядов, когда те просили милостыню. Знаменитости в масках путешествовали инкогнито.

  • Фантом оперы (2004)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо интриги

    От "Маскарада" Лермонтова до "Фантома оперы": костюмированные вечеринки великосветского общества с амурными приключениями и многоходовыми интригами не раз служили сюжетными кулисами для мелодрам и трагедий в романах, операх и в фильмах.

  • Глаза без лица (1960)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо гламура

    У каждой эпохи - свои развлечения. Безжизненную маску вместо лица рискуют получить те, кто слишком увлекается погоней за вечной молодостью и безупречной красотой. Французский фильм ужасов "Глаза без лица" (1960) известен своими натуралистическими сценами пластической хирургии и показом изуродованных человеческих лиц.

  • Каир

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо загробного мира

    У каждой эпохи также - свои идеалы красоты. Золотая маска Тутанхамона служит прекрасным образцом древнеегипетского ювелирного искусства. В отличие от посмертной маски из гипса, которая является слепком с лица усопшего и остается в мире живых, погребальная маска сохраняет лицо покойного для его путешествия в мир загробный.

  • Лос-Анджелес

    Маски в истории, религии и культуре

    Лица перевоплощения

    Стереотипные роли и маски, которые мы примеряем на себя в нашей социальной жизни и под влиянием массовой культуры, исследует в бесконечной серии постановочных фотографических автопортретов Синди Шерман. За обезличенными персонажами художница призывает увидеть человека.

  • Лос-Анджелес

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо имиджа

    Австралийская певица Сиа утверждает, что ее сценический парик, практически полностью скрывающий лицо, помогает ей оставаться неузнаваемой в повседневной жизни. На самом деле в интернете можно без труда найти фотографии Сии, и, конечно же, маска из парика - это в первую очередь часть имиджа.

  • Французский дуэт Daft Punk

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо невидимки

    Французский дуэт Daft Punk не появляется на публике без шлемов, своего фирменного камуфляжа. Как выглядят Тома и Ги-Мануэль, давно уже известно их фанатам. Но это не мешает пионерам электронной танцевальной музыки сохранять свой культовый статус и поныне.

  • Людвигсхафен (24.01.2019)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо акционизма

    Девушки в балаклавах из российской антииерархической панк-группы Pussy Riot прославились на весь мир не концертами или альбомами, а своими политическими акциями.

  • Маска (1994)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо сюжета

    Новое лицо, маска, все меняет. Ее преображающую силу охотно использует и кинематограф. Джим Керри в кинокомедии "Маска" (1994) превращается с помощью волшебной маски из неудачника в зеленолицего супергероя.

  • Крик II (1998)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо кошмара

    Редкий фильм ужасов обходится без маски, пусть даже только из грима. "Крик" цитирует десятки культовых "ужастиков" и сам после выхода на киноэкраны в 1995 году пополнил их число. Маска из этого фильма отсылает к знаменитой картине Эдварда Мунка "Крик".

  • Авиньонские девицы

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо авангарда

    "Авиньонские девицы" - первая картина кубического периода Пабло Пикассо - написана в 1907 году. Две правые фигуры с лицами, напоминающими африканские маски, знаменуют собой рождение нового течения в живописи. Невинный идеал классического обнаженного тела сменил новый образ сексуальности, агрессивный и угрожающий.

  • Зальцбург (2019)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо отсутствия

    В современном театре Европы актер перевоплощается в образ без помощи объекта, который скрывает лицо. Но в некоторых постановках маска продолжает напоминать о своем рождении в культе смерти. Так "Имярек" (Jedermann) по пьесе Гуго фон Гофмансталя, идущий в Зальцбурге с 1920 года, рассказывает о самодовольном богаче, за которым приходит Смерть.

  • Фукуи

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо традиции

    Через маску в японском театре и сегодня используется техника полного отождествления исполнителя с воплощаемым им персонажем. Надеть маску - это такой же сложный процесс, как "вжиться в роль" по методу Станиславского. Маска и актер не существуют по отдельности. Человек и маска становятся одним целым еще задолго до выхода на сцену.

    Автор: Элла Володина


Контекст

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