Коронавирус: Великобритания открывает "карантинные отели"

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 105 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались, выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 5 февраля (время московское).
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Американская биотехнологическая компания Moderna, выпустившая на рынок вакцину от коронавируса, которая прошла регистрацию в США и ЕС, ведет переговоры с властями Южной Кореи о постройке в этой стране завода. Moderna может вложить в этот проект 200 миллионов долларов США.
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Великобритания обяжет всех пребывающих в страну из более чем 30 стран пройти 10-дневный карантин в специальных "карантинных отелях". Эта мера должна препятствовать распространению новых штаммов коронавируса и будет действовать с 15 февраля. В список стран, на которые распространяется это правило, входят все страны Южной Америки, Португалия, государства южной Африки и Объединенные Арабские Эмираты.
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Немецкие аэропорты могут надеяться на миллиардную помощь со стороны местных и федеральных властей, сообщает издание Die Welt. На следующей неделе состоится встреча представителей аэропортов с политиками. Ситуацию с аэропортами в Германии профессиональное объединение аэропортов ADV называет "драматической и во многих местах угрожающей их существованию".
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Концерн Johnson&Johnson подал документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в контрольные органы США. Проверка может продлиться несколько недель. Особенностью этой вакцины является то, что для получения иммунитета достаточно одной, а не двух прививок. В США допущены до рынка всего две вакцины: производителей Moderna и BioNTech/Pfizer.
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Парагвай подписал контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил министр здравоохранения страны. Подробности контракта пока неизвестны.
Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 4 февраля>>>
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьские рынки снова ожили
С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
В Ухане опять танцуют в парках
Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Рынок в Ухане - место начала пандемии?
Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Ресторан открыт, продукты подорожали
Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Уханьский рынок - оазис для очкариков
Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Будьте осторожны при употреблении!
Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.
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Ухань через год после начала пандемии коронавируса
Без защитной маски только клоун
Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".
Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов