Коронавирус: Великобритания открывает "карантинные отели"

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 105 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались, выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 5 февраля (время московское).

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Американская биотехнологическая компания Moderna, выпустившая на рынок вакцину от коронавируса, которая прошла регистрацию в США и ЕС, ведет переговоры с властями Южной Кореи о постройке в этой стране завода. Moderna может вложить в этот проект 200 миллионов долларов США.

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Великобритания обяжет всех пребывающих в страну из более чем 30 стран пройти 10-дневный карантин в специальных "карантинных отелях". Эта мера должна препятствовать распространению новых штаммов коронавируса и будет действовать с 15 февраля. В список стран, на которые распространяется это правило, входят все страны Южной Америки, Португалия, государства южной Африки и Объединенные Арабские Эмираты.

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Немецкие аэропорты могут надеяться на миллиардную помощь со стороны местных и федеральных властей, сообщает издание Die Welt. На следующей неделе состоится встреча представителей аэропортов с политиками. Ситуацию с аэропортами в Германии профессиональное объединение аэропортов ADV называет "драматической и во многих местах угрожающей их существованию".

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Концерн Johnson&Johnson подал документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в контрольные органы США. Проверка может продлиться несколько недель. Особенностью этой вакцины является то, что для получения иммунитета достаточно одной, а не двух прививок. В США допущены до рынка всего две вакцины: производителей Moderna и BioNTech/Pfizer.

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Парагвай подписал контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил министр здравоохранения страны. Подробности контракта пока неизвестны.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 4 февраля>>>

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