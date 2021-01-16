 Коронавирус: Великобритания открывает ″карантинные отели″ | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 05.02.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Великобритания открывает "карантинные отели"

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 105 млн человек во всем мире, свыше 2,2 млн скончались. Выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями 5 февраля.

улицы Лондона

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19. По данным сайта Worldometers, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 105 млн жителей планеты. Свыше 2,2 млн человек скончались, выздоровели более 77 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 5 февраля (время московское).

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Американская биотехнологическая компания Moderna, выпустившая на рынок вакцину от коронавируса, которая прошла регистрацию в США и ЕС, ведет переговоры с властями Южной Кореи о постройке в этой стране завода. Moderna может вложить в этот проект 200 миллионов долларов США.

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Великобритания обяжет всех пребывающих в страну из более чем 30 стран пройти 10-дневный карантин в специальных "карантинных отелях". Эта мера должна препятствовать распространению новых штаммов коронавируса и будет действовать с 15 февраля. В список стран, на которые распространяется это правило, входят все страны Южной Америки, Португалия, государства южной Африки и Объединенные Арабские Эмираты.

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Немецкие аэропорты могут надеяться на миллиардную помощь со стороны местных и федеральных властей, сообщает издание Die Welt. На следующей неделе состоится встреча представителей аэропортов с политиками. Ситуацию с аэропортами в Германии профессиональное объединение аэропортов ADV называет "драматической и во многих местах угрожающей их существованию".

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Johnson & Johnson | Impfstoff | Coronavirus

Концерн Johnson&Johnson подал документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в контрольные органы США. Проверка может продлиться несколько недель. Особенностью этой вакцины является то, что для получения иммунитета достаточно одной, а не двух прививок. В США допущены до рынка всего две вакцины: производителей Moderna и BioNTech/Pfizer.

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Парагвай подписал контракт на поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил министр здравоохранения страны. Подробности контракта пока неизвестны.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 4 февраля>>>

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Китайская, российская или немецкая вакцина - какую выбрать?

  • Люди в масках на уличном рынке в Ухане

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьские рынки снова ожили

    С января 2020 года Ухань был изолирован от внешнего мира почти одиннадцать недель. Мегаполис в центральном Китае стал первым в мире крупным очагом заражения коронавирусом. К середине мая из более чем 80 000 официально зарегистрированных в Китае случаев инфицирования 50 000 приходилось на Ухань. Спустя почти год после этого уличные рынки города снова ожили.

  • Пары танцуют в одном из парков Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    В Ухане опять танцуют в парках

    Во время локдауна некоторым жителям города даже ни разу не разрешили покинуть их дома. Теперь вкус к нормальной жизни вновь вернулся в Ухань, и пары снова встречаются, чтобы потанцевать в парках. Уже несколько месяцев в Ухане не было новых случаев заражения коронавирусом, которые произошли на локальном уровне, сообщает агентство Reuters.

  • Рынок в Ухане, снятый с воздуха

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Рынок в Ухане - место начала пандемии?

    Мясо, в том числе диких животных, рыба, морепродукты, экзотические овощи - все это предлагали на рынке в Ухане (на фото в верхнем левом углу). Его закрыли 1 января 2020 года из-за роста числа случаев загадочного заболевания легких. Их цепочку можно проследить до контакта с рынком. Какую роль этот рынок сыграл во вспышке пандемии коронавируса, пока окончательно не выяснено.

  • Владелец ресторана Лай Юнь

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Ресторан открыт, продукты подорожали

    Владелец ресторана Лай Юнь каждый день ходил на тот рынок, чтобы закупить необходимые продукты. "Я отправлял детей в школу, завтракал и отправлялся на рынок", - вспоминает 38-летний мужчина. Его ресторан специализируется на японской кухне и с июня снова открыт. Но некоторые из ингредиентов теперь стоят в пять раз дороже. "Наша цель на следующий год - просто выжить", - делится Лай Юнь.

  • Магазины, торгующие очками

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Уханьский рынок - оазис для очкариков

    Но рынок в Ухане полностью не прекратил работу. Если все магазины, находящиеся на первом этаже, закрыты, то на второй этаж идут покупатели. Но продают там только очки и материалы для специалистов- оптиков. "Может быть, некоторые люди чувствуют тревогу, находясь здесь и вспоминая события прошлого года, но сейчас это просто пустое здание", - говорит продавец, пожелавший не называть свое имя.

  • Люди чистят и разделывают рыбу прямо на полу и дренажных решетках на рынке

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Будьте осторожны при употреблении!

    Свежие продукты уже давно продаются в других местах Уханя. Даже если эти продавцы (на фото) и используют защитные маски и перчатки, соблюдение требований гигиены в данном случае оставляет желать лучшего. Антисанитария и продажа испорченных продуктов были постоянной проблемой на ныне закрытом рынке Уханя.

  • Девочка пожимает руку клоуну на одной из улиц Уханя

    Ухань через год после начала пандемии коронавируса

    Без защитной маски только клоун

    Большинство уханьцев ходят в масках по улицам. После того, как в некоторых регионах КНР вновь были случаи обнаружения коронавируса, жители города стали более осторожными, делится 29-летний учитель английского языка Йен. "Теперь мы снова используем на работе маски, - рассказал он DW. - А многие начинают запасаться ими, а также дезинфицирующими гелями и другими средствами защиты".

    Автор: Ута Штайнвер, Уильям Ян, Владимир Дорохов


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