Коронавирус: астматики - в группе повышенного риска?

Астматики опасаются быстрее других заразиться вирусом SARS-CoV-2, а также тяжелого течения болезни COVD-19. Но эксперты не рекомендуют им прекращать прием медикаментов с кортизоном.
К группе повышенного риска в условиях пандемии коронавируса относятся пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Известно, что вирус SARS-CoV-2 поражает в первую очередь нижние дыхательные пути, в том числе легкие. Это вызывает повышенную тревогу астматиков, опасающихся в случае заражения особенно тяжелого течения болезни COVID-19.
Усугубляет ситуацию то, что применение распространенных противоастматических препаратов повышает вероятность заражения.
Насколько опасны медикаменты с кортизоном?
Для лечения астмы чаще всего применяют препараты - аэрозоли, а в тяжелых случаях и таблетки - на основе кортизона. Кортизон имеет противовоспалительное действие и снижает повышенную при астме чувствительность бронхов. Это, по некоторым данным, приводит к ослаблению и подавлению иммунной системы человека.
Чтобы успокоить астматиков, немецкие пульмонологи решили выступить со специальным разъяснением, в котором указали, что риск астматиков заразиться коронавирусом не становится выше, если они продолжают регулярно принимать лекарства и не перестают это делать без консультации с лечащим врачом. В случае ухудшения самочувствия пациента с астмой врач может по своему усмотрению увеличить или понизить дозу кортизона.
Мнения экспертов расходятся
Но есть и другие мнения на этот счет. Некоторые эксперты критически относятся к терапии астмы путем ингаляции кортикостероидов.
Так, главный вирусолог берлинской университетской клиники Charite Кристиан Дростен (Christian Drosten) рекомендует астматикам проконсультироваться с их лечащими врачами и узнать, не лучше ли заменить препараты на основе кортизона медикаментами, оказывающими меньшее воздействие на иммунную систему человека.
Но, поскольку взаимосвязь между кортизоном и иммунитетом наукой еще не доказана, эксперты Немецкого общества пульмонологов и специалистов по респираторным заболеваниям (DGP) по-прежнему считают оптимальной классическую ингаляционную терапию. По их оценке, спонтанное прекращение приема медикаментов и переход на другую терапию может оказаться значительно опаснее, чем еще не доказанный повышенный риск заразиться коронавирусом SARS-CoV-2.
Специалисты DGP считают, что к группе повышенного риска относятся только пациенты с тяжелой формой астмы, а также регулярно принимающие таблетки кортизона. Астматикам же, лишь время от время прибегающим к помощи аэрозолей с кортизоном, они рекомендуют делать это регулярно - чтобы дыхательные пути оставались открытыми и не возникали приступы кашля или удушья. Если же такие аэрозоли не помогают, следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Нужнылиастматикамдополнительныемеры защиты?
В целом же людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей труднее противостоять вирусам, поскольку их легкие уже ослаблены.
Но по мнению главного пульмонолога университетской клиники в Мюнхене профессора Райнальда Фишера (Rainald Fischer), как раз астматики не столь сильно подвержены повышенному риску, поскольку в большинстве случаев воспаление слизистого покрытия их бронхов - это аллергическая реакция, которая, как правило, не приводит к воспалению легких. Вместе с тем Фишер обращает внимание и на то, что "легочникам" вообще проблематично носить действенные защитные маски с фильтрами типа FFP3, так как они затрудняют дыхание.
И без SARS-CoV-2 вирусы и бактерии могут приводить к воспалительным процессам в бронхах и легких человека. Поэтому многие врачи настоятельно советуют и астматикам делать прививки против гриппа и пневмококковой инфекции. А еще астматики, как и все другие пациенты с хроническими заболеваниями дыхательных путей, должны особенно тщательно соблюдать общепринятые нормы гигиены и выдерживать дистанцию безопасности между людьми не менее, чем в полтора метра.
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