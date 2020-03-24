"Коронавирусные патрули": как полиция в Берлине контролирует карантин

Ни футбольных матчей, ни демонстраций, ни других массовых мероприятий. Магазины, бары и рестораны закрылись. Туристы исчезли, местных жителей отправили по домам. Грабить особо некого, и драться не с кем. Казалось бы, работы у берлинской полиции должно было стать меньше, но нет - все наоборот.

На данный момент среди полицейских Берлина выявлено 15 случаев заражения коронавирусом. Без малого 400 человек отправлены на карантин. Но в городском полицейском управлении заверяют, что сил на поддержание порядка в столице Германии хватит.

300 полицейских следят за исполнением новых правил из-за коронавируса

Вечером во вторник, 24 марта, в небо над Берлином был поднят полицейский вертолет. По сообщению полиции, поступило несколько звонков от граждан, что парках якобы собралось слишком много людей. Полицейские облетели три популярных городских парка и установили, что все в порядке - абсолютное большинство гуляющих соблюдают предписанную властями дистанцию в полтора метра и не собираются группами больше двух человек.

С 23 марта полиция Берлина ежедневно отчитывается о контроле за мерами по сдерживанию эпидемии коронавируса. В "коронавирусных патрулях" задействовано свыше 300 полицейских, которые работают в две смены по 12 часов.

За один вторник, 24 марта, они выявили свыше 80 случаев нарушения новых правил - это нелегально открытые кафе и забегаловки, а также группы численностью более двух человек, которые не приходятся друг другу родственниками (на членов семей запрет собираться в общественных местах больше двух не распространяется).

Полиция в Берлине заводит около 40 дел в день

В целом, как говорят в полиции, большинство берлинцев ведут себя законопослушно. Но некоторые все же сопротивляются новым правилам - против них возбуждается около 40 дел в день. В общей сложности полиция ежедневно проверяет около 150 объектов - от открытых уличных кафе до цветочных магазинов.

Как говорит сотрудник пресс-службы полиции Берлина Михаэль Гассен (Michael Gassen), в последние дни полицейские отмечают, что все больше жителей города относятся к ситуации серьезно и ведут себя осторожнее. "Это видно в общественном транспорте, это наблюдают наши патрули", - говорит он.

Михаэль Гассен

В то же время полиция сталкивается и с тем, что некоторые владельцы магазинов нарушают новые правила. "И тут нам приходится вмешиваться", - поясняет Гассен.

По его словам, главная задача полиции - минимизировать риски для здоровья в том случае, когда люди стоят слишком близко друг к другу. "Поэтому наши сотрудники ездят по всему городу, останавливают группы людей, разговаривают с ними. Мы действуем сдержанно и адекватно, но если видим, что люди не реагируют на уговоры, то мы обязаны возбуждать дела", - поясняет полицейский.

О суммах предусмотренных штрафов он распространяться не хочет, поскольку определение меры наказания - дело не полиции, а юстиции. Так что составленные полицейскими протоколы передаются в прокуратуру, а оттуда - в суд. В теории немецкий закон о борьбе с распространением инфекционных заболеваний предусматривает штрафы до 25 тысяч евро.

Как ходить в гости и знакомиться в "Тиндере" во времена коронавируса

Активного сопротивления со стороны граждан полицейские не встречают, продолжает Михаэль Гассен: "Большинство владельцев бизнесов поддаются уговорам и прислушиваются к аргументам, что здоровье и безопасность людей в приоритете. Активное сопротивление - крайняя редкость".

Не исключено, что немалую роль в этом играет и информационная кампания полиции. Она разъясняет новые правила поведения в общественных местах, которые еще месяц назад были немыслимы.

В своем канале в "Твиттере" полиция Берлина отвечает на вопросы граждан. Можно ли ходить в гости? Нет, в гости ходить нельзя - ни к друзьям, ни к родственникам. А вот посещать супругов и спутников жизни можно. Знакомиться через "Тиндер" тоже можно. Потому что, как пишет полиция, такие встречи проходят обычно вдвоем и, как показывает опыт, ограничиваются одними разговорами.

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