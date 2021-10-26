Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Коммунистическая партия Российской Федерации

Коммунистическая партия Российской Федерации является преемницей Компартии РСФСР. Стратегической целью партии является "построение в России обновленного социализма".

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) создана в феврале 1993 года по инициативе первичных организаций КП РСФСР и КПСС. Как говорится на официальном сайте партии, Коммунистическая партия Российской Федерации продолжает дело РСДРП - РСДРП(б) - РКП(б) - ВКП(б) - КПСС и КП РСФСР, являясь их идейным преемником. Численность партии, по данным самой КПРФ, составляет более 162 000 человек. Председателем партии с момента ее создания является Геннадий Зюганов.

14 September 2016 epa05539138 Russia's Communist party leader Gennady Zuganov speaks during a Conference of Moscow's Deputies of Communist party, in Moscow, Russia, 14 September 2016. Parliamentary elections in Russia are scheduled to be held on 18 September 2016. EPA/YURI KOCHETKOV (c) picture-alliance/dpa/Y. Kochetkov

В России парламентские партии заработают на выборах больше, чем потратили 26.10.2021

Лидерами по эффективности предвыборных кампаний стали КПРФ и "Единая Россия". Средняя цена одного голоса КПРФ составила 17 рублей, сообщает "Коммерсант".
24.10.2021 Teilnehmer der Kundgebung in Moskau gegen die Ergebnisse von Parlamentswahlen in Russland Fotograf: S. Satanovskiy

Зачем коммунисты продолжают протестовать 24.10.2021

Депутаты Госдумы от КПРФ устроили уличную акцию в Москве. Чего они требуют - в репортаже DW.
Thema: Der russische Präsident Wladimir Putin meint, dass Kapitalismus nun veraltet sei. Stichwörter: Sergey Elkin, Karikatur, Putin, Russland, Kapitalismus Jahr/Ort: Moskau, 22.10.2021 Via Ilya Koval Der Autor ist Sergey Elkin, er hat die Karikatur extra für DW gemacht. Sie darf nur von DW verwendet werden.

Путин о капитализме: у КПРФ появился новый сторонник? 22.10.2021

Президент России заявил, что "существующая модель капитализма" исчерпала себя. Какой альтернативный общественный строй может понравиться Владимиру Путину, знает Сергей Елкин.
Demonstrators hold placards reading Off with the remote electronic voting system! during a rally organized by the Russian Communist Party to protest against the preliminary results of the parliamentary election in Moscow, Russia September 20, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Экс-кандидат КПРФ рассказал об аномалиях электронного голосования в Москве 17.10.2021

Штаб бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова выпустил доклад, в котором изучил возможную схему вбросов при электронном голосовании на выборах в Кунцевском округе.

"Все решает "Единая Россия": в Москве состоялось первое заседание Госдумы нового созыва (12.10.2021) 12.10.2021

Политика обновленной Госдумы, где у "Единой России" конституционное большинство, не изменится, считают как политики, так и эксперты. У оппозиции же в парламенте будет роль статиста. 
The building of the State Duma of the Russian Federation in Moscow | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Инструмент в руках президента": чем займется новая Госдума РФ 12.10.2021

Государственная дума России впервые собралась в новом составе. Чего ждать от нового созыва российского парламента, и можно ли считать, что Кремль наказал КПРФ за протесты?

Как Кремль давит на коммунистов за то, что те оспаривают итоги выборов в Думу. DW Новости (06.10.21) 06.10.2021

Критики Кремля сомневаются в справедливом подсчете голосов на думских выборах. Официальным результатами недовольны и коммунисты, сильнейшая в Госдуме системная оппозиция. Кандидаты от КПРФ во многих регионах получили и поддержку умного голосования. Проект соратников Навального власти в России активно блокировали. На этом фоне власти усилили давление на коммунистов.

Как и за что власти давят на коммунистов (06.10.2021) 06.10.2021

На протяжении последних недель коммунистическая партия подверглась беспрецедентному давлению - были задержаны несколько десятков человек. КПРФ превращается в главную оппозиционную силу России?
Protestaktion der Kommunistische Partei der Russischen Föderation (KPRF) in Moskau am 25. September gegen Parlamentswahlergebnis. Copyright:

Депутат Мосгордумы от КПРФ Енгалычева оштрафована за организацию митинга 04.10.2021

Тверской суд Москвы признал Екатерину Енгалычеву виновной в повторном нарушении статьи о призывах к несанкционированным акциям. По словам депутата, речь идет о репосте анонса встречи КПРФ с избирателями 25 сентября.
Police officers stand guard as opposition supporters rally in central Moscow on May 6, 2017, to mark five years since the anti-Putin protest on Bolotnaya Square that led to dozens of arrests and injuries on both police and protesters sides. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

В Москве задержали участников пикетов за честные выборы 02.10.2021

По данным "ОВД-Инфо", на Пушкинской площади в Москве, где проходили пикеты против официальных результатов выборов в Госдуму, задержаны девять человек.

"Новые люди" быстро могут стать „старыми людьми": чем на самом деле будет заниматься партия в Госдуме? (01.10.2021) 01.10.2021

Партия "Новые люди", которая прошла в Думу, отказывается говорить о себе как об оппозиции, а называет себя альтернативой. Критики власти считают "Новых людей" проектом Кремля.

Demonstrators hold placards reading Off with the remote electronic voting system! during a rally organized by the Russian Communist Party to protest against the preliminary results of the parliamentary election in Moscow, Russia September 20, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Коммунисты подали 29 исков против итогов электронного голосования в Москве 29.09.2021

В Пресненский суд Москвы поступили 15 исков от КПРФ, поданных юристами по доверенности, и еще 14 - от кандидатов в депутаты Госдумы по округам, сообщил пресс-секретарь фракции КПРФ в Мосгордуме Никита Попов.

Коммунисты пытаются оспорить итоги выборов в Думу, а власти давят в ответ (29.09.2021) 29.09.2021

Коммунисты выходили протестовать против результатов выборов. Члены КПРФ направили в суд больше 30 исков. Им пыталась помешать полиция, сторонников задерживали, юристов заблокировали в помещении компартии. Противостояние коммунистов и властей нарастает.

Давление на КПРФ в России усиливается и скандал с блокировкой каналов RT на немецком. DW Новости (29.09.2021) 29.09.2021

В России истек срок подачи исков по оспариванию результатов выборов в Госдуму. Из партий, прошедших в Думу, недовольны результатами оказались, прежде всего, коммунисты. Они подали 31 иск по итогам электронного голосования в Москве с требованием их отмены. Власти начали реагировать на действия КПРФ давлением. Также в выпуске о скандале с блокировкой двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.
Police officers stand guard as opposition supporters rally in central Moscow on May 6, 2017, to mark five years since the anti-Putin protest on Bolotnaya Square that led to dozens of arrests and injuries on both police and protesters sides. / AFP PHOTO / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Полиция оцепила здание юридической службы горкома КПРФ в Москве 28.09.2021

Юристы КПРФ готовились подать новый иск с требованием отменить результаты электронного голосования. Пресненский суд Москвы накануне зарегистрировал первое аналогичное обращение коммунистов.
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 20, 2021: A man views a screen displaying preliminary voting results at the Information center of the Russian Central Election Commission following the 2021 Russian legislative election. Russia held legislative elections on 17-19 September 2021. Voters went to the polls to elect members of the Russian State Duma, the lower house of the Russian parliament. In 9 constituent regions of Russia, voters went to the polls to elect heads of regional government, and in 3 more constituent regions, regional legislative assemblies voted to elect heads of regional government. 39 constituent regions of Russia held regional parliamentary elections. Vladimir Gerdo/TASS

Суд в Москве зарегистрировал первый иск с требованием отменить итоги ДЭГ 27.09.2021

В Пресненский суд Москвы поступил иск от кандидата от КПРФ Михаила Лобанова с требованием отменить результаты электронного голосования. Аналогичные иски планируют подать еще 14 представителей столичного отделения партии.
Показать еще