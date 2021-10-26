Коммунистическая партия Российской Федерации является преемницей Компартии РСФСР. Стратегической целью партии является "построение в России обновленного социализма".
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) создана в феврале 1993 года по инициативе первичных организаций КП РСФСР и КПСС. Как говорится на официальном сайте партии, Коммунистическая партия Российской Федерации продолжает дело РСДРП - РСДРП(б) - РКП(б) - ВКП(б) - КПСС и КП РСФСР, являясь их идейным преемником. Численность партии, по данным самой КПРФ, составляет более 162 000 человек. Председателем партии с момента ее создания является Геннадий Зюганов.
Критики Кремля сомневаются в справедливом подсчете голосов на думских выборах. Официальным результатами недовольны и коммунисты, сильнейшая в Госдуме системная оппозиция. Кандидаты от КПРФ во многих регионах получили и поддержку умного голосования. Проект соратников Навального власти в России активно блокировали. На этом фоне власти усилили давление на коммунистов.
Партия "Новые люди", которая прошла в Думу, отказывается говорить о себе как об оппозиции, а называет себя альтернативой. Критики власти считают "Новых людей" проектом Кремля.
Коммунисты выходили протестовать против результатов выборов. Члены КПРФ направили в суд больше 30 исков. Им пыталась помешать полиция, сторонников задерживали, юристов заблокировали в помещении компартии. Противостояние коммунистов и властей нарастает.
В России истек срок подачи исков по оспариванию результатов выборов в Госдуму. Из партий, прошедших в Думу, недовольны результатами оказались, прежде всего, коммунисты. Они подали 31 иск по итогам электронного голосования в Москве с требованием их отмены. Власти начали реагировать на действия КПРФ давлением. Также в выпуске о скандале с блокировкой двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.
В Пресненский суд Москвы поступил иск от кандидата от КПРФ Михаила Лобанова с требованием отменить результаты электронного голосования. Аналогичные иски планируют подать еще 14 представителей столичного отделения партии.