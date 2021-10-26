Коммунистическая партия Российской Федерации является преемницей Компартии РСФСР. Стратегической целью партии является "построение в России обновленного социализма".

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) создана в феврале 1993 года по инициативе первичных организаций КП РСФСР и КПСС. Как говорится на официальном сайте партии, Коммунистическая партия Российской Федерации продолжает дело РСДРП - РСДРП(б) - РКП(б) - ВКП(б) - КПСС и КП РСФСР, являясь их идейным преемником. Численность партии, по данным самой КПРФ, составляет более 162 000 человек. Председателем партии с момента ее создания является Геннадий Зюганов.