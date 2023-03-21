Дрова в кредит. В РФ протестуют против повышения цен на ЖКХ

Митинги против повышения тарифов идут в России уже третий месяц, охватывая все больше регионов. DW рассказывает, как живет протест в провинции.

Тысяча человек на санкционированной протестной акции в России - картина совсем нечастая. Митинг в Бийске, втором городе Алтайского края, стал самым многочисленным в череде протестов против повышения тарифов ЖКХ. В одном только Алтайском крае это уже четвертый митинг, а по стране акции прошли также в Новосибирской, Брянской, Кировской областях, Красноярском крае, а также Башкортостане и Карелии. Из-за чего выходят люди на улицы и получилось ли у них добиться своего, узнала DW.

Коммуналка в половину зарплаты

"ЖКХ или еда. Живи или умри", "Проснитесь, вас грабят!" - с такими плакатами в прошедшее воскресенье, 19 марта, собрались жители Бийска в парке Гаркавого. После второго за год поднятия тарифов на ЖКХ люди начали выходить на улицы. От резкого поднятия цен особенно пострадали небогатые сибирские регионы. "Мы жители одного из самых бедных регионов страны. И когда люди получили платежки на 30-40 процентов выше, это особенно ударило по пенсионерам и другим незащищенным слоям населения. Сейчас пенсия сопоставима со счетом за коммуналку. Люди уже доведены до отчаяния, накопившееся возмущение вылилось на митинге", - говорит депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова.

По средней зарплате Алтайский край входит в топ-10 регионов России с конца, а учитывая то, что в Сибири была холодная зима , рост платежки за отопление более чем на 10 процентов (и это только официально) сильно ударил по кошелькам местных жителей. В соцсетях пользователи пишут, что не могут позволить себе просто заплатить за отопление, некоторые покупают дрова в кредит.

На организованный коммунистами митинг собралось около 1000 жителей Бийска Фото: Kommunistische Partei Russland

"Происходит беспредел. Правительство необоснованно повышает тариф, а люди молчат, - рассказывает жительница Бийска Светлана. - В текущем платежном периоде мы не смогли полностью заплатить за ЖКХ, так как очень высокий платеж. Заплатили только за отопление и горячую воду в размере 3300 рублей. У нас 33 квадрата, принимаем только душ, даже ванну не набираем".

В Рубцовске на юге Алтайского края, где 5 февраля прошел первый крупный митинг (на акцию пришло около 300 человек), жители живут в похожей ситуации. Жительница этого города Марина с января стала платить за коммуналку вместо 7 тысяч рублей почти 10 тысяч. "На 2,5 тысячи коммуналка поднялась. И чем больше квадратов (у нас их 60), тем больше становится эта наценка. Все уже давно говорили, что строительство новой котельной будет за наш счет, и вот дошли до поднятия тарифа", - рассказывает женщина.

Губернатора в отставку

Усиление протеста уже привело к первым политическим требованиям. На акции в Бийске люди потребовали отставки губернатора Виктора Томенко и выразили недоверие к депутатам Бийской городской думы. "Требование об отставке губернатора было озвучено посреди митинга, мы заранее не готовили его, но его встретили аплодисментами. Власти настолько привыкли, что со стороны населения нет реакции, они не ожидали, что протест в Алтайском крае выльется в политические требования", - считает Мария Прусакова.

Политическое давление на власти не взялось из ниоткуда. Алтайский край - один из самых проблемных регионов России, даже на митинге по ЖКХ люди поднимали множество тем: "Не менее 1 тысячи бийчан сейчас на митинге КПРФ. Кроме темы ЖКХ, поднимаются темы аварийных домов, бездомных собак, плачевного состояния дорог и медицины", - сообщали коммунисты.

На акции в Рубцовске люди говорили о плохой экологии и вывозе мусора. "Первую акцию мы провели еще 27 ноября, люди сейчас уже готовы требовать отставки губернатора. Недовольство населения может вылиться в проблемы на грядущих выборах", - рассказывает организатор митинга в Бийске и первый секретарь бийского городского отделения КПРФ Владимир Балахнин. Губернаторские выборы в крае будут проходить в сентябре, и по словам коллеги Балахнина, Марии Прусаковой, тема ЖКХ будет одной из главных в политической кампании претендентов.

Протест охватил не только Алтайский край, но и другие регионы страны. В Новосибирской области организаторам сразу начали вставлять палки в колеса. Организатор акций, местный депутат Антон Картавин, подал 10 заявок на проведение мероприятия. Мэрия ответила Картавину, что все 10 локаций уже заняты другими мероприятиями, и предложила провести акцию на окраинах Новосибирска.

"Повышение тарифов было абсолютно необоснованное, вот у меня тарифы выросли примерно на 10 процентов, но у многих был перерасчет за старые месяцы и теперь они платят на 20-30 процентов больше. В городе большое социальное напряжение из-за этого, мы не понимаем, за что платим", - рассказывает житель Новосибирска Михаил.

Почему растут тарифы

Изначальный конфликт общества с государством возник после второго за год повышения тарифов (обычно их поднимают только один раз в год). Первое подорожание произошло еще 1 июля 2022 года - тогда цены выросли на 4 процента. События приняли неожиданный поворот, когда власти объявили о новом росте цен уже 1 декабря. Правительство ограничило верхнюю планку девятью процентами, однако многие регионы подняли цены гораздо выше. "Цифры роста в 12 процентов за гигакалорию тепла в комплекте с общим ростом потребления энергии в эту зиму привели к тому, что люди неожиданно обнаружили несколько лишних тысяч в своих платежках", - рассказывает Владимир Балахнин.

Власти поспешили уверить население, что следующий рост будет происходить по плану только 1 июля 2024 года, однако уверенности, что это обещание будет сдержано, немного.

"То удорожание, которое сейчас происходит, думаю, будет идти еще более быстрыми темпами, потому что нужны деньги, чтобы все это содержать и ремонтировать. Отечественных аналогов зарубежным комплектующим, которые использовались для обновления (инфраструктуры в ЖКХ. - Ред.), нет. Загадывать до июля 2024 года сейчас очень смело", - рассказывал "Медузе" эксперт ЖКХ.

Будущее протеста

Власти вынуждены реагировать на всероссийские акции. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после анализа понизила тарифы в 5 регионах. После митинга в Бийске дело о повышении тарифов направилось в прокуратуру. Ведомство подтвердило необоснованное включение в тарифы расходов на сумму более 8 млн руб. Кроме того, прокуратура возбудила 20 дел об административных правонарушениях из-за незаконного повышения цен на дрова. Жителям могут вернуть за них деньги.

Участники митинга заявили о недоверии депутатам Бийской городской думы Фото: Kommunistische Partei Russland

"С каждой акцией людей становится все больше, мы направляли петицию Мишустину, которую подписали более 4 тысяч человек. В комплексе эти действия вынуждают власть обращать внимание на людей и их проблемы", - считает депутат Госдумы от КПРФ Мария Прусакова.

Несмотря на локальные успехи, в большинстве регионов продолжают анонсировать новые акции протестов. Новосибирский депутат Антон Картавин сумел утвердить мероприятие у мэрии уже на 25 марта. "Я лично пойду на следующую акцию. Политическая радикализация протеста возможна, если будет выходить все больше людей и давление на власть будет нарастать", - рассуждает житель Новосибирска Михаил.

Продолжать свою протестную активность намерены и в Алтайском крае. "Мы будем продолжать поднимать этот вопрос на разных уровнях: от депутатских подписей до уличных акций. Но реальное давление оказывают люди, готовы ли они не только прийти на митинг, но и сделать что-то еще? Допустим, не только подписать самому петицию, но и пойти рассказать своим родственникам и друзьям. Мне кажется, люди у нас будут готовы бороться, только когда у них все заберут, когда не будет хватать пенсии и зарплаты, чтобы даже за коммуналку заплатить. Без поддержки от населения мы не сможем достичь успеха", - резюмирует первый секретарь бийского городского отделения КПРФ Владимир Балахнин.

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