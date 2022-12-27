В России в 2023 году подорожает мобильная связь

Крупнейшие российские сотовые операторы начали рассылать абонентам сообщения о росте тарифов с начала 2023 года. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщило издание "Ведомости". По его данным, подобные уведомления получил ряд абонентов "Мегафона" и клиентов Tele2.

МТС уведомила абонентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета. "Билайн" обзванивает клиентов с предложением подключать дополнительные платные услуги или перейти на более высокооплачиваемые тарифы.

Так, некоторые абоненты "Мегафона" зафиксировали подорожание с 17 января на 32,5 рубля - до 357,5 рублей месяц - или же на 55 рублей - до 595 рублей в месяц. Для Tele2 один из тарифов с 30 декабря вырастет на 60 рублей - до 500 рублей в месяц. В компаниях утверждают, что в большинстве случаев рост не превысит 50 рублей в месяц, что укладывается в размер инфляции.

Увеличение затрат на закупку оборудования и эксплуатацию сетей

МТС с 10 января продолжит компенсировать стоимость перевода средств на счет, только если плата за эту услугу для компании будет ниже 0,1 процента. В противном случае после пополнения баланса будет удерживаться комиссия в размере 1,142 процента от суммы платежа.

В компаниях объяснили корректировки необходимостью ответа на увеличение затрат на закупку оборудования и эксплуатацию сетей.

В России на 20 процентов упали продажи смартфонов

Между тем, как отметила газета "Известия" со ссылкой на статистику "М.Видео-Эльдорадо", в России впервые за семь лет резко упали продажи смартфонов. За неполный год продано около 24 млн новых устройств - на 20 процентов меньше, чем в 2021-м.

В августе стало известно, что шведский производитель телекоммуникационногооборудования Ericsson до конца года свернет деятельность в России. Компания поставляла оборудование российским операторам связи МТС и Tele2.

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