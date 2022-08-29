Ericsson закрывает свое представительство в России

Шведский производитель телеком-оборудования объявил, что до конца года сократит всех сотрудников в РФ. Ericsson поставляет оборудование российским операторам связи МТС и Tele2.

Шведский производитель телеком-оборудования до конца года свернет свою деятельность в России, сообщила в понедельник, 29 августа, газета "Коммерсант" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. По сведениям издания, головной офис Ericsson уведомил российское подразделение о предстоящем закрытии еще 22 августа. В российском подразделении Ericsson будут сокращены все сотрудники, в том числе те, кто осуществляет техническую поддержку оборудования на сетях российских операторов связи МТС и Tele2.

В шведской компании "Коммерсанту" подтвердили, что "по мере выполнения обязательств перед заказчиками" компания в ближайшие месяцы постепенно свернет деятельность в России. В Ericsson пообещали финансовую и социальную поддержку сотрудникам российского подразделения.

Источники "Коммерсанта" - топ-менеджер крупного производителя оборудования и сотрудников одного из операторов связи - допустили, что Ericsson может выделить сервис поддержки в новую компанию, учредителями которой станут российские топ-менеджеры. Другие ключевые поставщики - Nokia и Huawei - пока не объявляли о полном прекращении обслуживания российских клиентов.

Ericsson - поставщик оборудования для МТС и Tele2

Ericsson открыла представительство в России в 1994 году. В российском подразделении работают 565 сотрудников. По оценке "Коммерсанта", доля Ericsson на российском рынке телеком-оборудования составляет около 20 процентов.

Крупнейшими заказчиками оборудования компании в последние годы были МТС и Tele2. В марте 2020 года МТС инвестировала 10 млрд рублей, чтобы обновить свою сеть до стандарта 5G на базе оборудования Ericsson. Tele2 в мае 2021 года договорилась со шведским производителем о закупке 50 тысяч базовых станций для 27 регионов России. В обеих компаниях отказались от комментариев по поводу сообщения о готовящемся уходе Ericsson из РФ.

С 24 февраля 2022 года, когда началось военное вторжение России в Украину, более 1000 преимущественно западных компаний в знак солидарности с Киевом ушли с российского рынка .

Смотрите также: